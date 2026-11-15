Ο Φιλ Κόλινς εμφανίστηκε με δύο μπαστούνια στην τελετή του Rock & Roll Hall of Fame και δάκρυσε από τη συγκίνηση: Δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη
Ο Φιλ Κόλινς εμφανίστηκε με δύο μπαστούνια στην τελετή του Rock & Roll Hall of Fame και δάκρυσε από τη συγκίνηση: Δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη
Ο Βρετανός μουσικός εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame, με τον Τράβις Μπάρκερ να αναλαμβάνει την παρουσίαση
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame χάρισε ο Φιλ Κόλινς, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή υποβασταζόμενος από δύο μπαστούνια και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στην αποθέωση του κοινού. Ο Βρετανός μουσικός, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικότητας, τιμήθηκε για την καριέρα του, ενώ η Σίνθια Ερίβο του επιφύλαξε ένα εντυπωσιακό μουσικό αφιέρωμα.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater, με πολλές ακόμη σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Όπρα Γουίνφρεϊ παρουσίασε την τιμητική ένταξη του εκλιπόντος Λούθερ Βάντρος, ενώ οι Wu-Tang Clan μετέτρεψαν το θέατρο σε μια ξέφρενη γιορτή.
Στο Rock & Roll Hall of Fame εντάχθηκαν επίσης η Queen Latifah, οι Oasis, η MC Lyte και η Sade, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς επρόκειτο να τιμηθούν ακόμη ο Μπίλι Άιντολ, οι New Order και οι Iron Maiden.
Ο Φιλ Κόλινς, ο οποίος εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική στην τελετή, ανέβηκε αργά στη σκηνή, χρησιμοποιώντας δύο μπαστούνια. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και τον καταχειροκρότησε, προκαλώντας τη συγκίνησή του. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η κόρη του, Λίλι Κόλινς.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Την παρουσίαση της ένταξής του ανέλαβε ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος εξήρε τη μοναδική πορεία του Κόλινς, που κατάφερε να γνωρίσει τεράστια επιτυχία τόσο ως ντράμερ όσο και ως σόλο τραγουδιστής, κυριαρχώντας στα ποπ charts τη δεκαετία του 1980.
«Μεγάλωσα θέλοντας απλώς να παίζω ντραμς», είπε ο Κόλινς στην ομιλία του. «Όλα τα υπόλοιπα προέκυψαν από μια σειρά πολύ ευτυχών συμπτώσεων. Όταν κοιτάζω πίσω, δεν μπορώ να πιστέψω πώς εξελίχθηκε η ζωή μου». Ο Μπάρκερ στάθηκε ιδιαίτερα στο θρυλικό «In the Air Tonight», επισημαίνοντας ότι το τραγούδι χάρισε στη μουσική «ίσως το πιο συγκλονιστικό πέρασμα στα ντραμς όλων των εποχών».
Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ανέλαβε να αναπαραγάγει αυτό το χαρακτηριστικό ρυθμικό ξέσπασμα, συνοδεύοντας τη Σίνθια Ερίβο σε μια πιο αργή, επιβλητική διασκευή του τραγουδιού. Η ερμηνεία της ξεσήκωσε το κοινό, που σηκώθηκε όρθιο για να την αποθεώσει.
Ο Φιλ Κόλινς είχε ήδη ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis, ωστόσο αυτή τη φορά τιμήθηκε για την προσωπική του διαδρομή στη μουσική.
Παρότι τα προβλήματα υγείας δεν του έχουν επιτρέψει να εμφανιστεί στη σκηνή από το 2022, ο ίδιος θέλησε να κλείσει την ομιλία του με μια αισιόδοξη υπόσχεση προς τους θαυμαστές του. «Δεν έχω πει ακόμα την τελευταία μου λέξη», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει με κάποιον τρόπο στη μουσική.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater, με πολλές ακόμη σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Όπρα Γουίνφρεϊ παρουσίασε την τιμητική ένταξη του εκλιπόντος Λούθερ Βάντρος, ενώ οι Wu-Tang Clan μετέτρεψαν το θέατρο σε μια ξέφρενη γιορτή.
Στο Rock & Roll Hall of Fame εντάχθηκαν επίσης η Queen Latifah, οι Oasis, η MC Lyte και η Sade, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς επρόκειτο να τιμηθούν ακόμη ο Μπίλι Άιντολ, οι New Order και οι Iron Maiden.
Ο Φιλ Κόλινς, ο οποίος εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική στην τελετή, ανέβηκε αργά στη σκηνή, χρησιμοποιώντας δύο μπαστούνια. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και τον καταχειροκρότησε, προκαλώντας τη συγκίνησή του. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η κόρη του, Λίλι Κόλινς.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Tearful Phil Collins receives electrifying ovation at Rock & Roll Hall of Fame ceremony amid health battles https://t.co/cPpt9kUqCs pic.twitter.com/zA7zgHqVOI— Page Six (@PageSix) November 15, 2026
Την παρουσίαση της ένταξής του ανέλαβε ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος εξήρε τη μοναδική πορεία του Κόλινς, που κατάφερε να γνωρίσει τεράστια επιτυχία τόσο ως ντράμερ όσο και ως σόλο τραγουδιστής, κυριαρχώντας στα ποπ charts τη δεκαετία του 1980.
«Μεγάλωσα θέλοντας απλώς να παίζω ντραμς», είπε ο Κόλινς στην ομιλία του. «Όλα τα υπόλοιπα προέκυψαν από μια σειρά πολύ ευτυχών συμπτώσεων. Όταν κοιτάζω πίσω, δεν μπορώ να πιστέψω πώς εξελίχθηκε η ζωή μου». Ο Μπάρκερ στάθηκε ιδιαίτερα στο θρυλικό «In the Air Tonight», επισημαίνοντας ότι το τραγούδι χάρισε στη μουσική «ίσως το πιο συγκλονιστικό πέρασμα στα ντραμς όλων των εποχών».
Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ανέλαβε να αναπαραγάγει αυτό το χαρακτηριστικό ρυθμικό ξέσπασμα, συνοδεύοντας τη Σίνθια Ερίβο σε μια πιο αργή, επιβλητική διασκευή του τραγουδιού. Η ερμηνεία της ξεσήκωσε το κοινό, που σηκώθηκε όρθιο για να την αποθεώσει.
Ο Φιλ Κόλινς είχε ήδη ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis, ωστόσο αυτή τη φορά τιμήθηκε για την προσωπική του διαδρομή στη μουσική.
Παρότι τα προβλήματα υγείας δεν του έχουν επιτρέψει να εμφανιστεί στη σκηνή από το 2022, ο ίδιος θέλησε να κλείσει την ομιλία του με μια αισιόδοξη υπόσχεση προς τους θαυμαστές του. «Δεν έχω πει ακόμα την τελευταία μου λέξη», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει με κάποιον τρόπο στη μουσική.
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