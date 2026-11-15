Ο Φιλ Κόλινς εμφανίστηκε με δύο μπαστούνια στην τελετή του Rock & Roll Hall of Fame και δάκρυσε από τη συγκίνηση: Δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη

Ο Φιλ Κόλινς, ο οποίος εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική στην τελετή, ανέβηκε αργά στη σκηνή, χρησιμοποιώντας δύο μπαστούνια. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και τον καταχειροκρότησε, προκαλώντας τη συγκίνησή του. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η κόρη του, Λίλι Κόλινς.

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