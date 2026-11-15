Χωρίς Κουρμπέλη η Εθνική κόντρα στη Σερβία, επιστρέφει ο Ζαφείρης μετά την τιμωρία του
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Σερβία Εθνική ποδοσφαίρου Nations League Δημήτρης Κουρμπέλης Χρήστος Ζαφείρης

Χωρίς Κουρμπέλη η Εθνική κόντρα στη Σερβία, επιστρέφει ο Ζαφείρης μετά την τιμωρία του

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου ενόψει του ματς με τη Σερβία ενημέρωσε ότι ο Κουρμπέλης δε θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Σερβία

Χωρίς Κουρμπέλη η Εθνική κόντρα στη Σερβία, επιστρέφει ο Ζαφείρης μετά την τιμωρία του
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Η Εθνική Ελλάδας δίνει ένα πολύ κρίσιμο ματς κόντρα στη Σερβία την Δευτέρα το βράδυ στις 21:45 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. 

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενημέρωσε στη συνέντευξη τύπου ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης δε θα είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση με τους Σέρβους, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα πριν το ματς με την Ολλανδία. 

Θυμίζουμε ότι ο έμπειρος Έλληνας μέσος αντικαταστάθηκε τελευταία στιγμή από τον Νεκτάριο Τριάντη. 

Πάντως στο ματς με τους Σέρβους θα επιστρέψει και ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος είχε συμπληρώσει κάρτες και δεν ήταν διαθέσιμος για την αναμέτρηση στο Άμστερνταμ. 

Όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός για τον Κουρμπέλη: «Ο Κουρμπέλης στο ζέσταμα αισθάνθηκε κάποιες μικρές ενοχλήσεις και δεν μας άφηναν περιθώρια. Τις έχει ακόμα, όχι σε ιδιαίτερο βαθμό όμως δεν θα είναι διαθέσιμος. Υπάρχει λίγη κούραση από το προηγούμενο παιχνίδι».
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