Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους στην Αττική: 34 κλήσεις στην Πυροσβεστική, έπεσαν δέντρα και απομακρύνθηκαν αντικείμενα
Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους στην Αττική: 34 κλήσεις στην Πυροσβεστική, έπεσαν δέντρα και απομακρύνθηκαν αντικείμενα
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε 21 κοπές δέντρων και επτά αφαιρέσεις αντικειμένων σε διάφορες περιοχές
Συνολικά 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι κλήσεις καταγράφηκαν από περίπου τις 07:30 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έως τις 06:00 του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.
Μετά τις σχετικές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και επτά αφαιρέσεις αντικειμένων.
Οι κλήσεις καταγράφηκαν από περίπου τις 07:30 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έως τις 06:00 του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.
Μετά τις σχετικές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και επτά αφαιρέσεις αντικειμένων.
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