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Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, εκτεταμένες ζημιές
Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, εκτεταμένες ζημιές
Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (2/10) σε κατάστημα με ρούχα στην Αγία Παρασκευή, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές
Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην οδό Τέλλου Άγρα, στην Αγία Παρασκευή, σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό και δεν υπήρχε κάποιος στο εσωτερικό του.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες πλησίασαν την είσοδο του καταστήματος. Ο ένας φέρεται να πέταξε αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, ενώ στη συνέχεια ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.
Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, με το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής να έχει αναλάβει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες πλησίασαν την είσοδο του καταστήματος. Ο ένας φέρεται να πέταξε αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, ενώ στη συνέχεια ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.
Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Εκτεταμένες ζημιές στην επιχείρησηΗ τζαμαρία του καταστήματος καταστράφηκε, με τα θραύσματα να πέφτουν στο έδαφος, ενώ στο εσωτερικό έχουν καταγραφεί σημαντικές υλικές ζημιές. Στους τοίχους διακρίνονται επίσης μαυρίλες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την εμπρηστική επίθεση.
Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, με το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής να έχει αναλάβει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
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