Σάσα Μπάστα: Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ το δεύτερο παιδί
Σάσα Μπάστα: Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ το δεύτερο παιδί
Η τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία της να μεγαλώσει η οικογένειά της
Για την οικογένειά της μίλησε η Σάσα Μπάστα, επισημαίνοντας πως νιώθει ότι έχει αργήσει να κάνει δεύτερο παιδί.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Μαρτίου και εξήγησε πως βιώνει τη μητρότητα στο έπακρο, με πολλή χαρά, ενώ όσον αφορά στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν συχνά και κάνουν λόγο για χωρισμό με τον σύζυγό της, ανέφερε πως την ενοχλούν σχετικά με το πόσο επηρεάζουν την κόρη της και τα οικεία της πρόσωπα γενικότερα. Παράλληλα, μίλησε και για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «Φάρμα» και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
Η Σάσα Μπάστα εξομολογήθηκε για τη μητρότητα: «Η κόρη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζω όλο στο έπακρο. Με βλέπεις πώς χαμογελάω όταν μιλάω για εκείνη. Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ και το δεύτερο».
Δείτε το βίντεο
Για το πώς βίωσε την εγκυμοσύνη της, είπε στη συνέχεια: «Ήταν πολύ αστείο γιατί κάθε εβδομάδα έλεγαν ότι είμαι έγκυος, δεν ήξεραν καν ότι ήμουν σε σχέση και νόμιζαν ότι είμαι ελεύθερη. Με ρωτούσαν αν ήταν στα άμεσα σχέδιά μου να κάνω παιδί, όταν ήμουν πέντε μηνών έγκυος. Τι να έλεγα όμως, ότι είμαι πέντε μηνών έγκυος; Εντάξει, δεν φαινόταν όμως».
Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί χωρισμού, η Σάσα Μπάστα τόνισε: «Δεν με ενοχλούν εμένα γιατί εγώ είμαι συνηθισμένη. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ενοχλεί τους γύρω μου. Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, όσο μεγαλώνει είναι ακόμα πιο δύσκολο. Με ενοχλεί γιατί κι εγώ δεν φύτρωσα, έχω μια οικογένεια, όπως και ο σύζυγός μου. Πρέπει να "απολογηθώ" και στην οικογένειά μας».
Τέλος, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην περίοδο που συμμετείχε στη «Φάρμα», εξηγώντας πως δυσκολεύτηκε λόγω της απόστασης με την κόρη της: «Όταν ήμουν στην Φάρμα, ήταν πολύ δύσκολο να βιώνω την απόσταση με την κόρη μου. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που κερδίσαμε το έπαθλο επικοινωνίας, άκουσα τη φωνή της για πρώτη φορά να λέει “μαμά, μαμά” και μου ήταν πολύ δύσκολο γιατί όταν είχα φύγει εγώ για το παιχνίδι δεν είχε αρχίσει να μιλάει. Ακόμα και τώρα αν δω το βίντεο, συγκινούμαι», δήλωσε.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Μαρτίου και εξήγησε πως βιώνει τη μητρότητα στο έπακρο, με πολλή χαρά, ενώ όσον αφορά στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν συχνά και κάνουν λόγο για χωρισμό με τον σύζυγό της, ανέφερε πως την ενοχλούν σχετικά με το πόσο επηρεάζουν την κόρη της και τα οικεία της πρόσωπα γενικότερα. Παράλληλα, μίλησε και για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «Φάρμα» και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
Η Σάσα Μπάστα εξομολογήθηκε για τη μητρότητα: «Η κόρη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζω όλο στο έπακρο. Με βλέπεις πώς χαμογελάω όταν μιλάω για εκείνη. Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ και το δεύτερο».
Δείτε το βίντεο
Για το πώς βίωσε την εγκυμοσύνη της, είπε στη συνέχεια: «Ήταν πολύ αστείο γιατί κάθε εβδομάδα έλεγαν ότι είμαι έγκυος, δεν ήξεραν καν ότι ήμουν σε σχέση και νόμιζαν ότι είμαι ελεύθερη. Με ρωτούσαν αν ήταν στα άμεσα σχέδιά μου να κάνω παιδί, όταν ήμουν πέντε μηνών έγκυος. Τι να έλεγα όμως, ότι είμαι πέντε μηνών έγκυος; Εντάξει, δεν φαινόταν όμως».
Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί χωρισμού, η Σάσα Μπάστα τόνισε: «Δεν με ενοχλούν εμένα γιατί εγώ είμαι συνηθισμένη. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ενοχλεί τους γύρω μου. Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, όσο μεγαλώνει είναι ακόμα πιο δύσκολο. Με ενοχλεί γιατί κι εγώ δεν φύτρωσα, έχω μια οικογένεια, όπως και ο σύζυγός μου. Πρέπει να "απολογηθώ" και στην οικογένειά μας».
Τέλος, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην περίοδο που συμμετείχε στη «Φάρμα», εξηγώντας πως δυσκολεύτηκε λόγω της απόστασης με την κόρη της: «Όταν ήμουν στην Φάρμα, ήταν πολύ δύσκολο να βιώνω την απόσταση με την κόρη μου. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που κερδίσαμε το έπαθλο επικοινωνίας, άκουσα τη φωνή της για πρώτη φορά να λέει “μαμά, μαμά” και μου ήταν πολύ δύσκολο γιατί όταν είχα φύγει εγώ για το παιχνίδι δεν είχε αρχίσει να μιλάει. Ακόμα και τώρα αν δω το βίντεο, συγκινούμαι», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα