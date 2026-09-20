Διαδηλώσεις στην Ελβετία κατά της αδράνειας απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη: «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμoύς Κελσίου»
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Διαδηλώσεις στην Ελβετία κατά της αδράνειας απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη: «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμoύς Κελσίου»

Διαδηλωτές όλων των ηλικιών που έκαναν ειρηνική πορεία στη Γενεύη και τη Λωζάννη

Διαδηλώσεις στην Ελβετία κατά της αδράνειας απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη: «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμoύς Κελσίου»
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Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στη Γενεύη και τη Λωζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σε μια κινητοποίηση που διοργανώθηκε από έναν συνασπισμό πάνω από 100 ενώσεων υπό το κοινό σύνθημα «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμoύς Κελσίου!».

«Η ασφυξία δεν είναι αναπόφευκτη», «Θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε;», «Δεν υπάρχει πλανήτης Β», «Βοήθεια, νερό!», «Φωτιά στη λίμνη!», έγραφαν κάποια από τα πολυάριθμα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές όλων των ηλικιών που έκαναν ειρηνική πορεία και στις δύο πόλεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η μεγαλύτερη πορεία σχηματίστηκε περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη Λωζάνη, όπου οι διοργανωτές είπαν ότι συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 8.000 άτομα.

Τον Απρίλιο του 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ότι η Ελβετία δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ήταν η πρώτη χώρα που καταδικάστηκε από διεθνές δικαστήριο για ελλιπή μέτρα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μετά τη Γενεύη και τη Λωζάνη, έχουν προγραμματιστεί και άλλες διαδηλώσεις σε άλλες ελβετικές πόλεις μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.
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