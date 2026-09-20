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Τρεις τραυματίες μετά από πτώση μεγάλου κλαδιού έξω από εκκλησία στον Λυγιά Ναυπάκτου, δείτε βίντεο
Τρεις τραυματίες μετά από πτώση μεγάλου κλαδιού έξω από εκκλησία στον Λυγιά Ναυπάκτου, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Αναστάτωση προκλήθηκε στον Λυγιά Ναυπάκτου το μεσημέρι της Κυριακής (20/9), όταν ένα μεγάλο κλαδί από πεύκο έπεσε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφριά τρία άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρέχει στους τραυματίες τις πρώτες βοήθειες.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη μια κηδεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρέχει στους τραυματίες τις πρώτες βοήθειες.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη μια κηδεία.
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