Τρεις τραυματίες μετά από πτώση μεγάλου κλαδιού έξω από εκκλησία στον Λυγιά Ναυπάκτου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος Εκκλησία πεύκο Τραυματίες

Τρεις τραυματίες μετά από πτώση μεγάλου κλαδιού έξω από εκκλησία στον Λυγιά Ναυπάκτου, δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου

Τρεις τραυματίες μετά από πτώση μεγάλου κλαδιού έξω από εκκλησία στον Λυγιά Ναυπάκτου, δείτε βίντεο
Αναστάτωση προκλήθηκε στον Λυγιά Ναυπάκτου το μεσημέρι της Κυριακής (20/9), όταν ένα μεγάλο κλαδί από πεύκο έπεσε  στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφριά τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρέχει στους τραυματίες τις πρώτες βοήθειες. 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη μια κηδεία.

Nafpaktia news:Πτώση μεγάλου κλαδιού στον Άγιο Νικόλαο Λυγιά Ναυπάκτου – Τρεις ελαφρά τραυματίες

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