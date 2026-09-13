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Ο Φώτης Σεργουλόπουλος επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού
Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε το νέο του επαγγελματικό βήμα με μία ανάρτηση
Στο θεατρικό σανίδι επιστρέφει ο Φώτης Σεργουλόπουλος, πρωταγωνιστώντας σε μια παράσταση με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.
Ο παρουσιαστής έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην υποκριτική και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραγωγές στο παρελθόν, με την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή του θεάτρου να είναι την περίοδο 2019-2020.
Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ανακοίνωσε το νέο του επαγγελματικό βήμα, δημοσιεύοντας την αφίσα της παράστασης «Το Παρτάλι». Το έργο βασίζεται στο μυθιστόρημα του Θεόδωρου Γρηγοριάδη και παρουσιάζει «την ιστορία ενός ανθρώπου που μας έμαθε το δικαίωμα στη ζωή και την αγάπη».
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του έγραψε: «Με τον Θεόδωρο Γρηγοριάδη και τον Φωκά Ευαγγελινό γνωριζόμαστε από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Μια παρέα τότε με πολλά κοινά και όνειρα, ενώ το μέλλον μας επιφύλασσε να μας ενώσουν πολλά περισσότερα. ''Το Παρτάλι'' γράφτηκε ως μυθιστόρημα το 2001 και τώρα 25 χρόνια μετά ήρθε με αυτόν τον μονόλογο να ενώσει και πάλι αυτή τη παρέα που μεγαλώνει και να σας παρουσιάσουμε την ιστορία ενός ανθρώπου που μας έμαθε το δικαίωμα στη ζωή και την αγάπη».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Ο παρουσιαστής έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην υποκριτική και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραγωγές στο παρελθόν, με την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή του θεάτρου να είναι την περίοδο 2019-2020.
Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ανακοίνωσε το νέο του επαγγελματικό βήμα, δημοσιεύοντας την αφίσα της παράστασης «Το Παρτάλι». Το έργο βασίζεται στο μυθιστόρημα του Θεόδωρου Γρηγοριάδη και παρουσιάζει «την ιστορία ενός ανθρώπου που μας έμαθε το δικαίωμα στη ζωή και την αγάπη».
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του έγραψε: «Με τον Θεόδωρο Γρηγοριάδη και τον Φωκά Ευαγγελινό γνωριζόμαστε από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Μια παρέα τότε με πολλά κοινά και όνειρα, ενώ το μέλλον μας επιφύλασσε να μας ενώσουν πολλά περισσότερα. ''Το Παρτάλι'' γράφτηκε ως μυθιστόρημα το 2001 και τώρα 25 χρόνια μετά ήρθε με αυτόν τον μονόλογο να ενώσει και πάλι αυτή τη παρέα που μεγαλώνει και να σας παρουσιάσουμε την ιστορία ενός ανθρώπου που μας έμαθε το δικαίωμα στη ζωή και την αγάπη».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
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