Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων: «Γνώριζαν όλοι τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο»

Οι γονείς του Γιώργου Παπάζογλου μίλησαν για γνωστά προβλήματα στον ΟΣΕ, παραλείψεις μετά τη σύγκρουση και αναπάντητα ερωτήματα για την πυρόσφαιρα





Κατά την έναρξη της διαδικασίας και έπειτα από σχετικό αίτημα, ακούστηκαν στην αίθουσα ηχητικά αποσπάσματα από συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τα οποία αφορούσαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από το δυστύχημα.







«Η κατάσταση στον ΟΣΕ ήταν γνωστή» Ο πατέρας του, Λυσίμαχος Παπάζογλου, υποστήριξε ότι τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν γνωστά πριν από το δυστύχημα και ότι το αρμόδιο υπουργείο είχε ενημερωθεί με επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα.



Όπως ανέφερε, η Hellenic Train υποστήριζε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση και ότι ο σιδηρόδρομος ήταν ασφαλής, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες δηλώσεις του τότε υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στη Βουλή περί ασφάλειας του δικτύου.







«Τα έλαια σιλικόνης μπορούν υπό κάποιες συνθήκες να αναφλεγούν, αλλά δεν μπορούν να προκαλέσουν τέτοια πυρόσφαιρα», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα γιατί, εφόσον η εκδοχή αυτή θεωρήθηκε πιθανή, δεν υπήρξε έρευνα σε βάρος της κατασκευάστριας εταιρείας.



Καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου Ο Λυσίμαχος Παπάζογλου υποστήριξε ακόμη ότι ο χώρος του δυστυχήματος αλλοιώθηκε τις ημέρες που ακολούθησαν και αναφέρθηκε στην απουσία, όπως είπε, επαρκών τοξικολογικών εξετάσεων.



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«Οι αλλοιώσεις στο πεδίο και οι χαμένες συνομιλίες με κάνουν να πιστεύω ότι υπήρξε συγκάλυψη», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, ζητώντας από την έδρα να διερευνήσει πλήρως τους λόγους που οδήγησαν στον θάνατο 57 ανθρώπων.



Η ένταση ανέβηκε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από δικηγόρο της οικογένειας Πλακιά, με τον Αντώνη Ψαρόπουλο να παρεμβαίνει, λέγοντας ότι «από εδώ και πέρα θα αντιδικούν».



Η κατάθεση της μητέρας του Γιώργου Παπάζογλου Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση της μητέρας του Γιώργου Παπάζογλου, Δέσποινας Γκανίδου.



Συνεχίζεται με την 36η συνεδρίαση η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη , με παρόντες στο δικαστήριο τρεις κατηγορούμενους, τους Παύλο Κουζή, Σπυρίδωνα Πατέρα και Δημήτρη Νικολάου.Κατά την έναρξη της διαδικασίας και έπειτα από σχετικό αίτημα, ακούστηκαν στην αίθουσα ηχητικά αποσπάσματα από συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τα οποία αφορούσαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από το δυστύχημα.Στο δικαστήριο κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, οι γονείς του Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο τρένων.Ο πατέρας του, Λυσίμαχος Παπάζογλου, υποστήριξε ότι τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν γνωστά πριν από το δυστύχημα και ότι το αρμόδιο υπουργείο είχε ενημερωθεί με επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα.Όπως ανέφερε, η Hellenic Train υποστήριζε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση και ότι ο σιδηρόδρομος ήταν ασφαλής, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες δηλώσεις του τότε υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στη Βουλή περί ασφάλειας του δικτύου.Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας που ακολούθησε τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι τα αίτιά της δεν αποτυπώνονται επαρκώς στη δικογραφία.«Τα έλαια σιλικόνης μπορούν υπό κάποιες συνθήκες να αναφλεγούν, αλλά δεν μπορούν να προκαλέσουν τέτοια πυρόσφαιρα», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα γιατί, εφόσον η εκδοχή αυτή θεωρήθηκε πιθανή, δεν υπήρξε έρευνα σε βάρος της κατασκευάστριας εταιρείας.Ο Λυσίμαχος Παπάζογλου υποστήριξε ακόμη ότι ο χώρος του δυστυχήματος αλλοιώθηκε τις ημέρες που ακολούθησαν και αναφέρθηκε στην απουσία, όπως είπε, επαρκών τοξικολογικών εξετάσεων.Έκανε επίσης λόγο για «αστοχίες και παραλείψεις» κατά την ανακριτική διαδικασία, ενώ αναφέρθηκε στον Χρήστο Στουρνάρα και σε ενημέρωση που, κατά τον ίδιο, είχε γίνει προς συγγενείς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του τοπικού πίνακα ελέγχου.«Οι αλλοιώσεις στο πεδίο και οι χαμένες συνομιλίες με κάνουν να πιστεύω ότι υπήρξε συγκάλυψη», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, ζητώντας από την έδρα να διερευνήσει πλήρως τους λόγους που οδήγησαν στον θάνατο 57 ανθρώπων.Η ένταση ανέβηκε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από δικηγόρο της οικογένειας Πλακιά, με τον Αντώνη Ψαρόπουλο να παρεμβαίνει, λέγοντας ότι «από εδώ και πέρα θα αντιδικούν».Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση της μητέρας του Γιώργου Παπάζογλου, Δέσποινας Γκανίδου.

Περιέγραψε τον γιο της ως ένα «ευγενικό και ήρεμο παιδί, με όνειρα και σχέδια για τη ζωή του», που αγαπούσε τη μουσική και βρισκόταν λίγο πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών του.



Όπως είπε, ο Γιώργος ήθελε να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα και να ασχοληθεί με την έρευνα.



Η ίδια αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας μαζί του πριν από το δυστύχημα.



«Μόλις αναχώρησε το τρένο από την Αθήνα, μου έστειλε “ξεκινήσαμε” και εγώ του ευχήθηκα “καλό ταξίδι”», είπε.



Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Γιώργος είχε σηκωθεί από τη θέση του για να πάρει νερό από το κυλικείο όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Όπως ανέφερε, αιτία θανάτου του καταγράφηκε η απανθράκωση.



Η σύντροφός του, που ταξίδευε μαζί του, προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του χωρίς αποτέλεσμα, ενώ λίγο αργότερα η οικογένεια ενημερώθηκε από φίλο του ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί.



«Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι κάτι πολύ κακό είχε συμβεί στο παιδί μου. Έβγαλα μια τεράστια κραυγή. Τον καλούσα, αλλά δεν απαντούσε», κατέθεσε.



«Η φωτιά έκαιγε ακόμη» Η Δέσποινα Γκανίδου ανέφερε ότι η οικογένεια πέρασε από την περιοχή περίπου στις 2 τα ξημερώματα και ότι, όπως θυμάται, η φωτιά στο σημείο εξακολουθούσε να καίει.



Τα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου, όπως είπε, εντοπίστηκαν την Παρασκευή που ακολούθησε στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών.



Η ίδια περιέγραψε και τη στιγμή που, περίπου 15 μήνες μετά, είδε φωτογραφίες από τη δικογραφία.



«Ξεπερνούσε κάθε φρίκη αυτό που είδα», είπε, αναφέροντας ότι η σορός του παιδιού της ήταν μία από τις τρεις που δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν οπτικά λόγω της απανθράκωσης.



Υποστήριξε ότι το σημείο του δυστυχήματος έπρεπε να είχε ερευνηθεί με πολύ μεγαλύτερη σχολαστικότητα, τόσο για τον εντοπισμό ανθρώπινων υπολειμμάτων όσο και για τη συλλογή στοιχείων.



«Προσβολή η απουσία κατηγορουμένων» Η μητέρα του Γιώργου αναφέρθηκε επίσης στην απουσία αρκετών κατηγορουμένων από τη δικαστική αίθουσα, χαρακτηρίζοντάς την προσβλητική.



«Πού είναι ο σταθμάρχης Σαμαράς; Πού είναι η Τσιαπαρίκου;» διερωτήθηκε, ζητώντας από το δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής αυτοπρόσωπης παρουσίας τους.



Κατά την κατάθεσή της έκανε λόγο για δυσλειτουργίες και παραλείψεις στην ανάκριση, υποστηρίζοντας ότι οι συγγενείς βρέθηκαν πολλές φορές αντιμέτωποι με απαξιωτική συμπεριφορά.



«Τα Τέμπη είχαν τρεις φάσεις» Η Δέσποινα Γκανίδου υποστήριξε ότι, κατά την άποψή της, η υπόθεση των Τεμπών έχει «τρεις φάσεις»: όσα συνέβησαν πριν από το δυστύχημα, όσα έγιναν τις πρώτες ημέρες μετά τη σύγκρουση και όσα ακολούθησαν κατά την ανακριτική διαδικασία.



Αναφέρθηκε στην κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρόμου, στην υποστελέχωση του ΟΣΕ και στα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών σε τμήματα του δικτύου.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σταθμάρχη της Λάρισας, υποστηρίζοντας ότι είχε ελάχιστη εμπειρία όταν τοποθετήθηκε στη θέση και ότι τη νύχτα του δυστυχήματος εργαζόταν μόνος του.



Έθεσε μάλιστα το ερώτημα εάν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία της μετάταξής του.



Για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, αποδίδοντάς του πολιτική ευθύνη και υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για θέση που εξέφρασε η ίδια στην κατάθεσή της.



«Το μπάζωμα ήταν εγκληματικό» Η Δέσποινα Γκανίδου επανήλθε και στις εργασίες που έγιναν στον χώρο μετά τη σύγκρουση, τις οποίες χαρακτήρισε «εγκληματικές».



«Πού προβλέπεται να σηκώσουν τα χώματα ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα; Πού προβλέπεται ο χώρος να ξεμπαζωθεί και να στρωθεί με πίσσα;» διερωτήθηκε.



Υποστήριξε ότι με τις παρεμβάσεις αυτές χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία, ενώ εξέφρασε έντονη αντίδραση για το γεγονός ότι ορισμένες σχετικές πράξεις αντιμετωπίζονται σε βαθμό πλημμελήματος.



Η Δέσποινα Γκανίδου αναφέρθηκε ακόμη στο βασανιστικό ερώτημα για τις τελευταίες στιγμές του γιου της, λέγοντας ότι η οικογένεια δεν γνωρίζει τι ακριβώς έζησε πριν πεθάνει.



«Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου δεν το γνωρίζουμε. Με βασανίζει, με στοιχειώνει τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες στιγμές», είπε στην κατάθεσή της.



Κλείνοντας την κατάθεσή της, η Δέσποινα Γκανίδου ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει πλήρως τις αιτίες της πυρόσφαιρας και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση, αλλά και να δοθεί εντολή για την ταυτοποίηση των οστών που έχουν εντοπιστεί.



«Ζητώ από το δικαστήριό σας να διαλευκάνετε πλήρως τις αιτίες της πυρόσφαιρας και της φωτιάς. Να δώσετε εντολή τα οστά που βρέθηκαν να ταυτοποιηθούν. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Είστε η μόνη μας ελπίδα για να ησυχάσει η ψυχούλα σου, Γιωργάκη μου, και να ηρεμήσουμε κι εμείς», είπε.



Με την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, η Δέσποινα Γκανίδου χειροκροτήθηκε από παρευρισκόμενους στη δικαστική αίθουσα.



Η δίκη συνεχίζεται.