Ελ Αραμπί στο The Football Show: Εξεπλάγην με την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, ο Ελ Κααμπί είναι δυνατός και θα επιστρέψει

Ό πρώην φορ του Ολυμπιακού μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα του Πειραιά





Ο Μαροκινός επιθετικός αποκάλυψε ότι εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, δεδομένης της επιτυχημένης παρουσίας του στον Ολυμπιακό.







Όπως εξήγησε, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε πολλές μεταγραφές και, σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται χρόνος μέχρι μια ομάδα να αποκτήσει την απαραίτητη συνοχή. Ωστόσο, πλέον, όπως σημείωσε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, καθώς υπάρχει νέος προπονητής, ξεκίνησε νέα σεζόν και η ομάδα έχει μπροστά της σημαντικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.







«Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τη νοοτροπία του Ολυμπιακού» Ο Ελ Αραμπί μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας κυρίως την ικανότητά του να κινητοποιεί τους ποδοσφαιριστές.



«Σαν άνθρωπος είναι ένας προπονητής που δίνει τα πάντα για τους παίκτες, για να τους δώσει κίνητρο. Μπορεί να μην μιλάει πολύ καλά αγγλικά, αλλά έχει την εμπειρία να κινητοποιήσει την ομάδα. Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, άλλαξε τη νοοτροπία στην ομάδα», ανέφερε.



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«Είναι καιρός για αυτόν να δοκιμάσει μια νέα πρόκληση και είμαι σίγουρος ότι κανείς στον Ολυμπιακό δεν θα τον ξεχάσει», τόνισε.



Ο Ελ Αραμπί στάθηκε ιδιαίτερα και στον ευθύ χαρακτήρα του Μεντιλίμπαρ, περιγράφοντας ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από την παρουσία του στα αποδυτήρια.



«Είναι πολύ ευθύς. Θυμάμαι έναν παίκτη που είχε έρθει και δεν καταλάβαινε κάτι και του είπε: "Αν δεν καταλαβαίνεις, δεν θα σε βάλω να παίζεις". Όλοι εκπλαγήκαμε, αλλά μετά έκανε αυτό που είπε», αποκάλυψε.



Για την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό , τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τα αποδυτήρια, αλλά και τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μίλησε ο πρώην επιθετικός των «ερυθρόλευκων», Γιουσέφ Ελ Αραμπί , στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.Ο Μαροκινός επιθετικός αποκάλυψε ότι εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, δεδομένης της επιτυχημένης παρουσίας του στον Ολυμπιακό.«Εξεπλάγην όταν βλέπεις έναν τέτοιο προπονητή, με τόσες επιτυχίες στον Ολυμπιακό, να φεύγει Σεπτέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε πολλές μεταγραφές και, σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται χρόνος μέχρι μια ομάδα να αποκτήσει την απαραίτητη συνοχή. Ωστόσο, πλέον, όπως σημείωσε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, καθώς υπάρχει νέος προπονητής, ξεκίνησε νέα σεζόν και η ομάδα έχει μπροστά της σημαντικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.Ο Ελ Αραμπί μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας κυρίως την ικανότητά του να κινητοποιεί τους ποδοσφαιριστές.«Σαν άνθρωπος είναι ένας προπονητής που δίνει τα πάντα για τους παίκτες, για να τους δώσει κίνητρο. Μπορεί να μην μιλάει πολύ καλά αγγλικά, αλλά έχει την εμπειρία να κινητοποιήσει την ομάδα. Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, άλλαξε τη νοοτροπία στην ομάδα», ανέφερε.Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Ισπανός τεχνικός είναι πλέον έτοιμος να αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά του στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να ξεχαστεί.«Είναι καιρός για αυτόν να δοκιμάσει μια νέα πρόκληση και είμαι σίγουρος ότι κανείς στον Ολυμπιακό δεν θα τον ξεχάσει», τόνισε.Ο Ελ Αραμπί στάθηκε ιδιαίτερα και στον ευθύ χαρακτήρα του Μεντιλίμπαρ, περιγράφοντας ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από την παρουσία του στα αποδυτήρια.«Είναι πολύ ευθύς. Θυμάμαι έναν παίκτη που είχε έρθει και δεν καταλάβαινε κάτι και του είπε: "Αν δεν καταλαβαίνεις, δεν θα σε βάλω να παίζεις". Όλοι εκπλαγήκαμε, αλλά μετά έκανε αυτό που είπε», αποκάλυψε.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε με τους παίκτες ήταν αρκετός για να καταλάβουν τι ακριβώς ζητούσε από εκείνους, ακόμη και όταν υπήρχε γλωσσικό εμπόδιο.



«Στα αποδυτήρια μερικές φορές προσπαθούσε να μιλήσει με κάποιον παίκτη και, ακόμα και χωρίς να μας μεταφράσουν τι έλεγε, καταλάβαινες τι ήθελε να πει από τα μάτια του, από το πόσο έντονα μιλούσε», είπε χαρακτηριστικά.



«Πήγα να επισκεφθώ τον Ελ Κααμπί για να χαμογελάσει» Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.



«Είναι δύσκολη στιγμή για εκείνον και για εμένα. Δεν είναι εύκολο, γιατί θέλω να του δώσω δύναμη να χαμογελάει. Χθες πήγα να τον επισκεφθώ για να χαμογελάσει», ανέφερε ο Ελ Αραμπί.



Ο ίδιος εξήγησε πως μετά από μια μεγάλη επέμβαση ένας αθλητής μπορεί να αισθανθεί μόνος και να χρειάζεται στήριξη από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.



«Μερικές φορές, σε μια μεγάλη εγχείρηση μένεις μόνος σου και χρειάζεσαι βοήθεια. Είναι δυνατός όμως και με λίγο χρόνο θα επιστρέψει. Αν βάλει κάτι στο μυαλό του, δεν θα το αφήσει ποτέ», κατέληξε.