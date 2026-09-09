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Μπεν Άφλεκ: Ο αδερφός του αποκάλυψε ότι πριν από μερικούς μήνες πέθανε ο πατέρας τους
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Μπεν Άφλεκ Κέισι Άφλεκ Πατέρας

Μπεν Άφλεκ: Ο αδερφός του αποκάλυψε ότι πριν από μερικούς μήνες πέθανε ο πατέρας τους

Έχασα και τους δύο γονείς μου, είπε ο Κέισι Άφλεκ

Μπεν Άφλεκ: Ο αδερφός του αποκάλυψε ότι πριν από μερικούς μήνες πέθανε ο πατέρας τους
Ιωάννα Μαρίνου
Μία δυσάρεστη είδηση για την οικογένειά τους αποκάλυψε ο αδερφός του Μπεν Άφλεκ, Κέισι, κάνοντας γνωστό ότι πριν από μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας τους.

Ο ηθοποιός μίλησε για την απώλεια των γονιών του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου παρουσίασε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, τη νέα του ταινία «Company». 

Ο Κέισι Άφλεκ βρέθηκε στην ιταλική πόλη μαζί με τη σύντροφό του, Κέιλι Κόουαν, τους δύο γιους του, ενώ το «παρών» έδωσε και ο αδερφός του, Μπεν προκειμένου να τον στηρίξει. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Κέισι Άφλεκ αποκάλυψε ότι αφιέρωσε το φιλμ στους γονείς του, αναφέροντας ότι και οι δύο έφυγαν από τη ζωή μέσα στη φετινή χρονιά.

«Είναι αφιερωμένη στους γονείς μου, επειδή έχασα και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου φέτος και ήταν πολύ σημαντικοί για μένα» δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση Ιταλού δημοσιογράφου. «Ήθελα πραγματικά να τους δείξω αυτή την ταινία και δεν πρόλαβα. Νομίζω ότι θα τους άρεσε» πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του

@movietv_news

Casey Affleck spoke about him and his brother, Ben Affleck, losing their father, Timothy "Tim" Byers Affleck, earlier this year, during the 'Company' press conference at the 83rd Venice Film Festival on September 8, 2026. The news comes three months after their mother, Christopher "Chris" Anne Affleck, passed away at age 83 on June 2, 2026. Casey dedicated his directorial feature, 'Company,' to both of his late parents, expressing regret that neither lived to see the finished film. Ben Affleck was present in Venice to support Casey for the premiere, marking their first joint public appearance at a major festival in nearly a decade.

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Η μητέρα του Κέισι και του Μπεν, Κρις Άφλεκ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών στις 2 Ιουνίου. Η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατό της στις 24 Ιουλίου. Ο Τίμοθι Άφλεκ  και η Κρις Άφλεκ πήραν διαζύγιο όταν ο Μπεν ήταν περίπου 11 ή 12 ετών. Σύμφωνα με συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μπεν Άφλεκ στους «New York Times» το 2000, ο πατέρας του είχε εργαστεί ως ηθοποιός στο Theater Company of Boston, έχοντας συνυπάρξει στη σκηνή με ηθοποιούς όπως η Μπλάιθ Ντάνερ, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ και ο Ντάστιν Χόφμαν.

Ο Τίμοθι ήταν επίσης επίδοξος θεατρικός συγγραφέας, ενώ κατά καιρούς έκανε διάφορες περιστασιακές δουλειές, ενώ είχε αντιμετωπίσει και προβλήματα με το αλκοόλ. Την ίδια περίοδο, οι «New York Times» είχαν αναφέρει ότι ο Τίμοθι Άφλεκ είχε κόψει το αλκοόλ από το 1990 και εργαζόταν ως σύμβουλος σε κέντρο απεξάρτησης στην Καλιφόρνια. «Το πιο διαχρονικό μάθημα που μου δίδαξε ο πατέρας μου είναι ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατό να αλλάξεις τη ζωή σου και τα μοτίβα σου» είχε δηλώσει τότε ο Μπεν Άφλεκ.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Μπεν είχε δηλώσει στο «People» ότι ο πατέρας του είχε συμπληρώσει 30 χρόνια νηφαλιότητας, χαρακτηρίζοντάς το κατόρθωμά του «το σημαντικότερο μάθημα της ζωής του».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstok
Ιωάννα Μαρίνου

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