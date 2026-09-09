Μπεν Άφλεκ: Ο αδερφός του αποκάλυψε ότι πριν από μερικούς μήνες πέθανε ο πατέρας τους
Έχασα και τους δύο γονείς μου, είπε ο Κέισι Άφλεκ
Ο ηθοποιός μίλησε για την απώλεια των γονιών του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου παρουσίασε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, τη νέα του ταινία «Company».
Ο Κέισι Άφλεκ βρέθηκε στην ιταλική πόλη μαζί με τη σύντροφό του, Κέιλι Κόουαν, τους δύο γιους του, ενώ το «παρών» έδωσε και ο αδερφός του, Μπεν προκειμένου να τον στηρίξει. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Κέισι Άφλεκ αποκάλυψε ότι αφιέρωσε το φιλμ στους γονείς του, αναφέροντας ότι και οι δύο έφυγαν από τη ζωή μέσα στη φετινή χρονιά.
«Είναι αφιερωμένη στους γονείς μου, επειδή έχασα και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου φέτος και ήταν πολύ σημαντικοί για μένα» δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση Ιταλού δημοσιογράφου. «Ήθελα πραγματικά να τους δείξω αυτή την ταινία και δεν πρόλαβα. Νομίζω ότι θα τους άρεσε» πρόσθεσε.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
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Casey Affleck spoke about him and his brother, Ben Affleck, losing their father, Timothy "Tim" Byers Affleck, earlier this year, during the 'Company' press conference at the 83rd Venice Film Festival on September 8, 2026. The news comes three months after their mother, Christopher "Chris" Anne Affleck, passed away at age 83 on June 2, 2026. Casey dedicated his directorial feature, 'Company,' to both of his late parents, expressing regret that neither lived to see the finished film. Ben Affleck was present in Venice to support Casey for the premiere, marking their first joint public appearance at a major festival in nearly a decade.♬ original sound - movietv_news - movietv_news
Ο Τίμοθι ήταν επίσης επίδοξος θεατρικός συγγραφέας, ενώ κατά καιρούς έκανε διάφορες περιστασιακές δουλειές, ενώ είχε αντιμετωπίσει και προβλήματα με το αλκοόλ. Την ίδια περίοδο, οι «New York Times» είχαν αναφέρει ότι ο Τίμοθι Άφλεκ είχε κόψει το αλκοόλ από το 1990 και εργαζόταν ως σύμβουλος σε κέντρο απεξάρτησης στην Καλιφόρνια. «Το πιο διαχρονικό μάθημα που μου δίδαξε ο πατέρας μου είναι ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατό να αλλάξεις τη ζωή σου και τα μοτίβα σου» είχε δηλώσει τότε ο Μπεν Άφλεκ.
Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Μπεν είχε δηλώσει στο «People» ότι ο πατέρας του είχε συμπληρώσει 30 χρόνια νηφαλιότητας, χαρακτηρίζοντάς το κατόρθωμά του «το σημαντικότερο μάθημα της ζωής του».
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