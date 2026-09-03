Πέθανε στα 92 της η πρωτοπόρος του φεμινισμού Γκλόρια Στάινεμ, η δημοσιογράφος που είχε γίνει «κουνελάκι» του Playboy για ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ

Η Γκλόρια Στάινεμ φορώντας το κοστούμι των Playboy Bunny



Η μάχη που κερδήθηκε – και χάθηκε ξανά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gloria Steinem (@gloriasteinem)



Μια ζωή μέσα στις αλλαγές της Αμερικής

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gloria Steinem (@gloriasteinem)

Η Στάινεμ έζησε από πρώτο χέρι την πίεση που ασκούσε η συγκεκριμένη δουλειά στις γυναίκες. Οι πολύωρες βάρδιες με το στενό κοστούμι και τα ψηλοτάκουνα προκαλούσαν σωματική καταπόνηση, ενώ η καθημερινή επαφή με τους πελάτες αποκάλυπτε μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσίαζε η εικόνα πολυτέλειας και διασκέδασης τουΠαράλληλα, η δημοσιογράφος παρατήρησε τις οικονομικές δυσκολίες, τους αυστηρούς κανονισμούς και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν στον χώρο εργασίας.Η Στάινεμ κατάφερε να ολοκληρώσει την undercover αποστολή της χωρίς να αποκαλυφθεί η πραγματική της ταυτότητα. Όσα έζησε τα μετέφερε στην έρευνα «», η οποία δημοσιεύτηκε το 1963 στο Show Magazine.Το δημοσίευμα έδωσε μια διαφορετική εικόνα για τη ζωή των Bunnies και ανέδειξε τις συνθήκες εργασίας πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του Playboy Club. Για τη Στάινεμ, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό στη δημοσιογραφική της πορεία και, τα επόμενα χρόνια, στην ανάδειξή της σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του αμερικανικού φεμινιστικού κινήματος.Μία από τις σημαντικότερες πολιτικές μάχες της Στάινεμ αφορούσε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 βρισκόταν ήδη στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε το 1973 την ιστορική απόφαση Roe v. Wade. Για τη Στάινεμ και το κίνημα στο οποίο ανήκε, η απόφαση εκείνη δεν αποτελούσε απλώς μια δικαστική νίκη. Ήταν η επιβεβαίωση μιας αλλαγής που έμοιαζε τότε να έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.Η ιστορία, όμως, της επεφύλασσε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές της πολιτικής της ζωής. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 2022, η ίδια γυναίκα που είχε δει το Roe v. Wade να γίνεται νόμος της αμερικανικής πραγματικότητας είδε το Ανώτατο Δικαστήριο, με την απόφαση Dobbs v. Jackson Women's Health Organization,. Η συνταγματική προστασία του δικαιώματος στηνσε ομοσπονδιακό επίπεδο έπαψε να υφίσταται και η αρμοδιότητα επέστρεψε ουσιαστικά στις Πολιτείες. Για τη Στάινεμ ήταν μια υπενθύμιση μιας αρχής που επαναλάμβανε επί δεκαετίες: ότι τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα που κατακτώνται δεν είναι κατ' ανάγκην μη αναστρέψιμα.Η σημασία της Στάινεμ δεν βρίσκεται μόνο στις οργανώσεις που δημιούργησε ή στις πολιτικές θέσεις που υπερασπίστηκε. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι η προσωπική της διαδρομή συνέπεσε με μια θεαματική μεταβολή της θέσης των γυναικών στην αμερικανική κοινωνία. Έζησε μια Αμερική στην οποία οι γυναίκες μπορούσαν να αποκλείονται από επαγγελματικές ευκαιρίες απλώς και μόνο λόγω φύλου και έφτασε να δει γυναίκες να καταλαμβάνουν ορισμένα από τα υψηλότερα αξιώματα της χώρας. Είδε το φεμινιστικό κίνημα να περνά από το περιθώριο στο πολιτικό κέντρο, να γνωρίζει μεγάλες νίκες, αλλά και να γίνεται ένα από τα πεδία πάνω στα οποία εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση ο πολιτισμικός διχασμός των Ηνωμένων Πολιτειών.Δεν υπήρξε φυσικά μια προσωπικότητα χωρίς αντιπάλους ή αντιπαραθέσεις. Οι θέσεις της προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από το συντηρητικό κίνημα, ενώ διαφορετικές γενιές φεμινιστριών άσκησαν κριτική και στο ίδιο το κίνημα που εκείνη εκπροσωπούσε. Αυτό όμως δεν άλλαξε το μέγεθος της επιρροής της.Η Στάινεμ πέθανε έχοντας προλάβει να δει έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνον στον οποίο ξεκίνησε να γράφει. Δεν πρόλαβε όμως να δει να κλείνουν όλες οι μάχες της. Ίσως αυτή να είναι και η πιο χαρακτηριστική λεπτομέρεια μιας ζωής που διήρκεσε περισσότερο από εννέα δεκαετίες: η γυναίκα που πανηγύρισε το Roe v. Wade το 1973 έζησε αρκετά ώστε να παρακολουθήσει την ανατροπή του το 2022. Και η Αμερική που αφήνει πίσω της εξακολουθεί να συζητά –και να συγκρούεται– για πολλά από τα ίδια ερωτήματα που εκείνη βοήθησε να βγουν από τα σπίτια και να περάσουν στην πολιτική.