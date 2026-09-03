ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Γουρουνάκια το σκάνε από χοιροστάσιο και κάνουν παρέλαση στα καφενεία σε πλατεία στα Χανιά, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Γουρουνάκια Χανία Κρήτη

Γουρουνάκια το σκάνε από χοιροστάσιο και κάνουν παρέλαση στα καφενεία σε πλατεία στα Χανιά, δείτε βίντεο

Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι των καφενείων έμειναν άφωνοι βλέποντας τα γουρουνάκια να περνούν από την πλατεία

Γουρουνάκια το σκάνε από χοιροστάσιο και κάνουν παρέλαση στα καφενεία σε πλατεία στα Χανιά, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καφενείων στον Βάμο Αποκορώνου στα Χανιά, όταν είδαν χθες το βράδυ μια… ασυνήθιστη παρέα να κατεβαίνει αμέριμνη τον δρόμο και να κάνει βόλτα στην πλατεία του χωριού.

Μια ομάδα γουρουνιών εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά από τα καταστήματα, περνώντας ανάμεσα από καφενεία και ταβέρνες και προκαλώντας έκπληξη αλλά και αρκετό γέλιο στους παρευρισκόμενους. Το απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και γρήγορα μετατράπηκε σε ένα από τα πιο παράξενα στιγμιότυπα της βραδιάς στον Βάμο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι θαμώνες των καταστημάτων έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραψαν σε βίντεο την απρόσμενη «παρέλαση» των ζώων, με τα πλάνα να κάνουν στη συνέχεια τον γύρο των social media.

Γουρούνια έκαναν βόλτα στην πλατεία του Βάμου


Τα βίντεο συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων, πολλά από τα οποία ήταν χιουμοριστικά, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο την… επίσκεψη των τετράποδων στην πλατεία.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης