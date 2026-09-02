Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε αμάξι 2,5 τόνων με τα δόντια του, δείτε βίντεο
GALA
Survivor Αυτοκίνητο

Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε αμάξι 2,5 τόνων με τα δόντια του, δείτε βίντεο

Μαζί του βρίσκονταν η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα, οι οποίες ήταν συμπαίκτριές του στο ριάλιτι επιβίωσης

Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε αμάξι 2,5 τόνων με τα δόντια του, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Αμάξι 2,5 τόνων τράβηξε με τα δόντια του ο Γιώργος Πολύχρος που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο φετινό Survivor ως μέλος της ομάδας των «Επαρχιωτών».

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου  παρουσιάζεται να δαγκώνει ένα σχοινί που ήταν συνδεδεμένο με τον προφυλακτήρα του οχήματος και λίγα δευτερόλεπτα μετά φαίνεται να το μετακινεί και να το τραβάει προς το μέρος του.

 Μαζί του βρίσκονταν η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα, οι οποίες ήταν συμπαίκτριές του στο ριάλιτι επιβίωσης και κατέγραφαν τη στιγμή. Οι δύο γυναίκες άρχισαν να χειροκροτούν τον Γιώργο Πολύχρο μετά το επίτευγμά του.

«2.500 κιλά», έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε το βίντεο


Στο παρελθόν, ο πρώην παίκτης του Survivor είχε αναρτήσει στο προφίλ του ένα ακόμη βίντεο, όπου προσπαθούσε να μετακινήσει τρία αυτοκίνητα στη σειρά, με τα δόντια του, πετυχαίνοντας τελικά τον στόχο του.

Κλείσιμο
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης