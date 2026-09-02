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Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε αμάξι 2,5 τόνων με τα δόντια του, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε αμάξι 2,5 τόνων με τα δόντια του, δείτε βίντεο
Μαζί του βρίσκονταν η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα, οι οποίες ήταν συμπαίκτριές του στο ριάλιτι επιβίωσης
Αμάξι 2,5 τόνων τράβηξε με τα δόντια του ο Γιώργος Πολύχρος που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο φετινό Survivor ως μέλος της ομάδας των «Επαρχιωτών».
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται να δαγκώνει ένα σχοινί που ήταν συνδεδεμένο με τον προφυλακτήρα του οχήματος και λίγα δευτερόλεπτα μετά φαίνεται να το μετακινεί και να το τραβάει προς το μέρος του.
Μαζί του βρίσκονταν η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα, οι οποίες ήταν συμπαίκτριές του στο ριάλιτι επιβίωσης και κατέγραφαν τη στιγμή. Οι δύο γυναίκες άρχισαν να χειροκροτούν τον Γιώργο Πολύχρο μετά το επίτευγμά του.
«2.500 κιλά», έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Στο παρελθόν, ο πρώην παίκτης του Survivor είχε αναρτήσει στο προφίλ του ένα ακόμη βίντεο, όπου προσπαθούσε να μετακινήσει τρία αυτοκίνητα στη σειρά, με τα δόντια του, πετυχαίνοντας τελικά τον στόχο του.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται να δαγκώνει ένα σχοινί που ήταν συνδεδεμένο με τον προφυλακτήρα του οχήματος και λίγα δευτερόλεπτα μετά φαίνεται να το μετακινεί και να το τραβάει προς το μέρος του.
Μαζί του βρίσκονταν η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα, οι οποίες ήταν συμπαίκτριές του στο ριάλιτι επιβίωσης και κατέγραφαν τη στιγμή. Οι δύο γυναίκες άρχισαν να χειροκροτούν τον Γιώργο Πολύχρο μετά το επίτευγμά του.
«2.500 κιλά», έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο παρελθόν, ο πρώην παίκτης του Survivor είχε αναρτήσει στο προφίλ του ένα ακόμη βίντεο, όπου προσπαθούσε να μετακινήσει τρία αυτοκίνητα στη σειρά, με τα δόντια του, πετυχαίνοντας τελικά τον στόχο του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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