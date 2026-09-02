Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι: Άγνωστες ιστορίες και υλικό από το οικογενειακό αρχείο



Μιλά για πρώτη φορά η αδελφή του

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«Το κοινό γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του»

Τη ζωή τουτου ηθοποιού που ταυτίστηκε όσο λίγοι με μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, επιχειρεί να φωτίσει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «». Το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από τρία επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 54 ετών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με EmmyΜάθιου Πέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο τουσταόπου πρωταγωνίστησε από το 1994 έως το 2004 και στα 236 επεισόδια της σειράς. Το ιδιαίτερο χιούμορ, ο αυτοσαρκασμός και οι ατάκες του τον μετέτρεψαν σε έναν από τους πλέον αγαπητούς χαρακτήρες της αμερικανικής τηλεόρασης.Πίσω, ωστόσο, από την τεράστια επιτυχία, ο ίδιος αντιμετώπισε επί σειρά ετών σοβαρή μάχη με τον εθισμό, για την οποία είχε μιλήσει δημόσια με μεγάλη ειλικρίνεια. Ο Πέρι πέθανε τον Οκτώβριο του 2023, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε τυχαία υπερβολική δόση.Στο επίκεντρο της νέας παραγωγής βρίσκονται μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τον Μάθιου Πέρι πολύ πέρα από τη δημόσια εικόνα του.Ιδιαίτερο βάρος έχει η συμμετοχή της αδελφής του, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία μιλά για πρώτη φορά εκτενώς για τον αδελφό της και τη σύνθετη προσωπικότητά του. Παράλληλα, στο ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν φωτογραφίες και βίντεο που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν και προέρχονται από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Πέρι.Στη σειρά συμμετέχουν επίσης στενοί φίλοι και άνθρωποι με τους οποίους ο ηθοποιός συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταφέροντας προσωπικές αναμνήσεις αλλά και νέες λεπτομέρειες γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.«Χρειάστηκε χρόνος για να αισθανθώ έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις», αναφέρει η αδελφή του, εξηγώντας ότι στόχος της είναι το κοινό να μπορέσει να δει τον Μάθιου Πέρι ως έναν ολόκληρο άνθρωπο και όχι μόνο ως τον Τσάντλερ ή ως έναν άνθρωπο που πάλευε με τον εθισμό.Η σκηνοθέτις Μέρι Ρόμπερτσον χαρακτηρίζει τον Πέρι έναν από τους σημαντικότερους κωμικούς της εποχής του, επισημαίνοντας ότι μέσα από τις κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές εμφανίσεις του κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν και να ταυτιστούν μαζί του.Όπως εξηγεί, όμως, το κοινό γνώριζε μόνο ένα κομμάτι της πραγματικής ιστορίας του. Στόχος της σειράς είναι οι άνθρωποι που τον έζησαν και τον αγάπησαν να παρουσιάσουν το πρόσωπο που υπήρχε πίσω από τη δημόσια εικόνα.