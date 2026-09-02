Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι: Άγνωστες ιστορίες και υλικό από το οικογενειακό αρχείο
Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι: Άγνωστες ιστορίες και υλικό από το οικογενειακό αρχείο
Η σειρά «The One About Matthew Perry» θα αποτελείται από τρία μέρη και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου – Για πρώτη φορά μιλά η αδελφή του ηθοποιού
Τη ζωή του Μάθιου Πέρι, του ηθοποιού που ταυτίστηκε όσο λίγοι με μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, επιχειρεί να φωτίσει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The One About Matthew Perry». Το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από τρία επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 54 ετών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Emmy Μέρι Ρόμπερτσον.
Ο Μάθιου Πέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Friends», όπου πρωταγωνίστησε από το 1994 έως το 2004 και στα 236 επεισόδια της σειράς. Το ιδιαίτερο χιούμορ, ο αυτοσαρκασμός και οι ατάκες του τον μετέτρεψαν σε έναν από τους πλέον αγαπητούς χαρακτήρες της αμερικανικής τηλεόρασης.
Πίσω, ωστόσο, από την τεράστια επιτυχία, ο ίδιος αντιμετώπισε επί σειρά ετών σοβαρή μάχη με τον εθισμό, για την οποία είχε μιλήσει δημόσια με μεγάλη ειλικρίνεια. Ο Πέρι πέθανε τον Οκτώβριο του 2023, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε τυχαία υπερβολική δόση.
Στο επίκεντρο της νέας παραγωγής βρίσκονται μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τον Μάθιου Πέρι πολύ πέρα από τη δημόσια εικόνα του.
Ιδιαίτερο βάρος έχει η συμμετοχή της αδελφής του, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία μιλά για πρώτη φορά εκτενώς για τον αδελφό της και τη σύνθετη προσωπικότητά του. Παράλληλα, στο ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν φωτογραφίες και βίντεο που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν και προέρχονται από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Πέρι.
Στη σειρά συμμετέχουν επίσης στενοί φίλοι και άνθρωποι με τους οποίους ο ηθοποιός συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταφέροντας προσωπικές αναμνήσεις αλλά και νέες λεπτομέρειες γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
«Χρειάστηκε χρόνος για να αισθανθώ έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις», αναφέρει η αδελφή του, εξηγώντας ότι στόχος της είναι το κοινό να μπορέσει να δει τον Μάθιου Πέρι ως έναν ολόκληρο άνθρωπο και όχι μόνο ως τον Τσάντλερ ή ως έναν άνθρωπο που πάλευε με τον εθισμό.
Η σκηνοθέτις Μέρι Ρόμπερτσον χαρακτηρίζει τον Πέρι έναν από τους σημαντικότερους κωμικούς της εποχής του, επισημαίνοντας ότι μέσα από τις κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές εμφανίσεις του κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν και να ταυτιστούν μαζί του.
Όπως εξηγεί, όμως, το κοινό γνώριζε μόνο ένα κομμάτι της πραγματικής ιστορίας του. Στόχος της σειράς είναι οι άνθρωποι που τον έζησαν και τον αγάπησαν να παρουσιάσουν το πρόσωπο που υπήρχε πίσω από τη δημόσια εικόνα.
Ο Μάθιου Πέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Friends», όπου πρωταγωνίστησε από το 1994 έως το 2004 και στα 236 επεισόδια της σειράς. Το ιδιαίτερο χιούμορ, ο αυτοσαρκασμός και οι ατάκες του τον μετέτρεψαν σε έναν από τους πλέον αγαπητούς χαρακτήρες της αμερικανικής τηλεόρασης.
Πίσω, ωστόσο, από την τεράστια επιτυχία, ο ίδιος αντιμετώπισε επί σειρά ετών σοβαρή μάχη με τον εθισμό, για την οποία είχε μιλήσει δημόσια με μεγάλη ειλικρίνεια. Ο Πέρι πέθανε τον Οκτώβριο του 2023, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε τυχαία υπερβολική δόση.
Matthew Perry is getting the documentary treatment at Netflix.— Variety (@Variety) September 1, 2026
"The One About Matthew Perry," a three-part docuseries about the "Friends" star's life and career, will stream October 27.
Perry's sister, Mia Perry Bowick, is the key voice in the series, which also features… pic.twitter.com/rjayLde7L2
Στο επίκεντρο της νέας παραγωγής βρίσκονται μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τον Μάθιου Πέρι πολύ πέρα από τη δημόσια εικόνα του.
Μιλά για πρώτη φορά η αδελφή του
Ιδιαίτερο βάρος έχει η συμμετοχή της αδελφής του, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία μιλά για πρώτη φορά εκτενώς για τον αδελφό της και τη σύνθετη προσωπικότητά του. Παράλληλα, στο ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν φωτογραφίες και βίντεο που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν και προέρχονται από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Πέρι.
Στη σειρά συμμετέχουν επίσης στενοί φίλοι και άνθρωποι με τους οποίους ο ηθοποιός συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταφέροντας προσωπικές αναμνήσεις αλλά και νέες λεπτομέρειες γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
«Χρειάστηκε χρόνος για να αισθανθώ έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις», αναφέρει η αδελφή του, εξηγώντας ότι στόχος της είναι το κοινό να μπορέσει να δει τον Μάθιου Πέρι ως έναν ολόκληρο άνθρωπο και όχι μόνο ως τον Τσάντλερ ή ως έναν άνθρωπο που πάλευε με τον εθισμό.
A documentary dedicated to Matthew Perry’s life and legacy. 💔 “The One About Matthew Perry” is going to be an emotional watch. 🥺🤍 pic.twitter.com/gp60ohcNHF— Katherine Hicks_ (@NidaAslamyi) September 2, 2026
Η σκηνοθέτις Μέρι Ρόμπερτσον χαρακτηρίζει τον Πέρι έναν από τους σημαντικότερους κωμικούς της εποχής του, επισημαίνοντας ότι μέσα από τις κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές εμφανίσεις του κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν και να ταυτιστούν μαζί του.
«Το κοινό γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του»
Όπως εξηγεί, όμως, το κοινό γνώριζε μόνο ένα κομμάτι της πραγματικής ιστορίας του. Στόχος της σειράς είναι οι άνθρωποι που τον έζησαν και τον αγάπησαν να παρουσιάσουν το πρόσωπο που υπήρχε πίσω από τη δημόσια εικόνα.
Το «The One About Matthew Perry» αποτελεί το πρώτο εκτενές ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται συνολικά στη ζωή του ηθοποιού, από την εκτόξευση της καριέρας του και την παγκόσμια επιτυχία των «Friends» μέχρι τις προσωπικές μάχες που σημάδεψαν τη ζωή του και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του.
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