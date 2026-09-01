Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε «Πιο Καλή η Μοναξιά» με την κόρη της: Ο Γιάννης Πάριος είναι ο αγαπημένος μου, είπε η Μελίνα Νικολαΐδη
Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε «Πιο Καλή η Μοναξιά» με την κόρη της: Ο Γιάννης Πάριος είναι ο αγαπημένος μου, είπε η Μελίνα Νικολαΐδη
Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε μέσα στο αυτοκίνητο με την κόρη της
Γιάννη Πάριο τραγούδησαν η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα Νικολαΐδη και πιο συγκεκριμένα το «Πιο Καλή η Μοναξιά», με την κόρη της τραγουδίστριας να εκφράζει δημόσια την αδυναμία της για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Instagram, εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητο με την κόρη της να βρίσκεται στα πίσω καθίσματα, καταγράφοντας την ερμηνεία τους. Οι δύο τους τραγουδούσαν α καπέλα το κομμάτι του Γιάννη Πάριου, με τη Δέσποινα Βανδή να ρωτάει την κόρη της «Μελίνα σου αρέσει ο Γιάννης Πάριος;» πριν ολοκληρωθεί το Instagram story της.
Τότε, η Μελίνα Νικολαΐδη απάντησε «είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής» με τις δύο να συμφωνούν, συμπληρώνοντας «τέλος».
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Instagram, εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητο με την κόρη της να βρίσκεται στα πίσω καθίσματα, καταγράφοντας την ερμηνεία τους. Οι δύο τους τραγουδούσαν α καπέλα το κομμάτι του Γιάννη Πάριου, με τη Δέσποινα Βανδή να ρωτάει την κόρη της «Μελίνα σου αρέσει ο Γιάννης Πάριος;» πριν ολοκληρωθεί το Instagram story της.
Τότε, η Μελίνα Νικολαΐδη απάντησε «είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής» με τις δύο να συμφωνούν, συμπληρώνοντας «τέλος».
Δείτε το βίντεο
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