«Έχουμε επέτειο αλλά πήγε με τον Μαραντίνη, θα γλιτώσω το εστιατόριο»: Το χιουμοριστικό τραγούδι του συζύγου της Ευριδίκης για τα 11 χρόνια γάμου τους
«Έχουμε επέτειο αλλά πήγε με τον Μαραντίνη, θα γλιτώσω το εστιατόριο»: Το χιουμοριστικό τραγούδι του συζύγου της Ευριδίκης για τα 11 χρόνια γάμου τους
«Δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα» εξήγησε ο Μπομπ Κατσιώνης
Με ένα χιουμοριστικό τραγούδι ευχήθηκε στην Ευριδίκη για τα 11 χρόνια γάμου τους ο σύζυγός της, Μπομπ Κατσιώνης.
Με αφορμή την απουσία της τραγουδίστριας σε live με τον Θοδωρή Μαραντίνη στη Σαντορίνη, ο μουσικός σύζυγός της έγραψε ένα τραγούδι διάρκειας 90 δευτερολέπτων καθώς, όπως γράφει στην ανάρτησή του στα social media, «δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα».
«11 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια παντρεμένοι σήμερα και η Ευρυδίκη δεν είναι εδώ… Βέβαια όταν έχεις να κάνεις με δύο μουσικούς υπάρχει απόλυτη κατανόηση, μακάρι να ήταν όλα τα ζευγάρια έτσι! Επειδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω στο ταξίδι (τα δυο επερχόμενα live δε θα στηθούν απο μόνα τους…) και δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα, αφιέρωσα λίγο χρόνο να της γράψω ένα τραγούδι που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έχει τα πάντα, από εμένα να τραγουδάω, μέχρι plot twist και 7-χορδη κιθάρα! Χρόνια μας πολλά λοιπόν!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μπομπ Κατσιώνης.
Για να μην... παρεξηγηθεί, δε, στο τέλος του βίντεο λέει προς τη σύζυγό του για την επέτειο γάμου τους «μη φοβού έχω κλείσει ωραίο τραπεζάκι για μεθαύριο, καλό live, καλή επιστροφή και χρόνια μας πολλά»
Ψύχραιμα αν το κοιτάξουμε πήγαν απλώς για ένα live στη Σαντορίνη
11 χρόνια και εσύ δεν είσαι εδώ για να γιορτάσουμε και να πιούμε ένα ποτάκι
μα υπάρχει κάτι που είναι ίσως θετικό θα τη γλιτώσω με αυτό το βιντεάκι
θα γλιτώσω το εστιατόριο
τα βίντεο γίνονται social , τα social γίνονται like, τα like γίνονται follow, τα follow γίνονται sponsor, τα sponsor γίνονται φράγκα, τα φράγκα έρχονται σπίτι και αυτό είναι αγάπη
Με αφορμή την απουσία της τραγουδίστριας σε live με τον Θοδωρή Μαραντίνη στη Σαντορίνη, ο μουσικός σύζυγός της έγραψε ένα τραγούδι διάρκειας 90 δευτερολέπτων καθώς, όπως γράφει στην ανάρτησή του στα social media, «δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα».
«11 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια παντρεμένοι σήμερα και η Ευρυδίκη δεν είναι εδώ… Βέβαια όταν έχεις να κάνεις με δύο μουσικούς υπάρχει απόλυτη κατανόηση, μακάρι να ήταν όλα τα ζευγάρια έτσι! Επειδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω στο ταξίδι (τα δυο επερχόμενα live δε θα στηθούν απο μόνα τους…) και δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα, αφιέρωσα λίγο χρόνο να της γράψω ένα τραγούδι που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έχει τα πάντα, από εμένα να τραγουδάω, μέχρι plot twist και 7-χορδη κιθάρα! Χρόνια μας πολλά λοιπόν!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μπομπ Κατσιώνης.
Για να μην... παρεξηγηθεί, δε, στο τέλος του βίντεο λέει προς τη σύζυγό του για την επέτειο γάμου τους «μη φοβού έχω κλείσει ωραίο τραπεζάκι για μεθαύριο, καλό live, καλή επιστροφή και χρόνια μας πολλά»
@katsbobionis
11 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια παντρεμένοι σημερα και η Ευρυδίκη δεν είναι εδω… Βέβαια όταν έχεις να κάνεις με δύο μουσικούς υπάρχει απόλυτη κατανόηση, μακάρι να ήταν όλα τα ζευγάρια έτσι! Επειδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω στο ταξίδι (τα δυο επερχόμενα live δε θα στηθούν απο μόνα τους…) και δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα,αφιέρωσα λίγο χρόνο να της γράψω ένα τραγούδι που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έχει τα πάντα, από εμένα να τραγουδάω, μέχρι plot twist και 7-χορδη κιθάρα! Χρόνια μας πολλά λοιπόν! <3♬ original sound - Bob Katsionis
Οι στίχοι του τραγουδιού για την επέτειο γάμου με την ΕυριδίκηΣήμερα που έχουμε επέτειο η Ευριδίκη πήγε με τον Μαραντίνη
Ψύχραιμα αν το κοιτάξουμε πήγαν απλώς για ένα live στη Σαντορίνη
11 χρόνια και εσύ δεν είσαι εδώ για να γιορτάσουμε και να πιούμε ένα ποτάκι
μα υπάρχει κάτι που είναι ίσως θετικό θα τη γλιτώσω με αυτό το βιντεάκι
θα γλιτώσω το εστιατόριο
τα βίντεο γίνονται social , τα social γίνονται like, τα like γίνονται follow, τα follow γίνονται sponsor, τα sponsor γίνονται φράγκα, τα φράγκα έρχονται σπίτι και αυτό είναι αγάπη
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