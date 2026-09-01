«Έχουμε επέτειο αλλά πήγε με τον Μαραντίνη, θα γλιτώσω το εστιατόριο»: Το χιουμοριστικό τραγούδι του συζύγου της Ευριδίκης για τα 11 χρόνια γάμου τους

11 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια παντρεμένοι σημερα και η Ευρυδίκη δεν είναι εδω… Βέβαια όταν έχεις να κάνεις με δύο μουσικούς υπάρχει απόλυτη κατανόηση, μακάρι να ήταν όλα τα ζευγάρια έτσι! Επειδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω στο ταξίδι (τα δυο επερχόμενα live δε θα στηθούν απο μόνα τους…) και δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα,αφιέρωσα λίγο χρόνο να της γράψω ένα τραγούδι που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έχει τα πάντα, από εμένα να τραγουδάω, μέχρι plot twist και 7-χορδη κιθάρα! Χρόνια μας πολλά λοιπόν! <3