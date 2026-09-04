Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Στο λιμάνι της Σούδας η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού ναυτικού - Δείτε βίντεο από την εντυπωσιακή υποδοχή της
Στο λιμάνι της Σούδας η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού ναυτικού - Δείτε βίντεο από την εντυπωσιακή υποδοχή της
Ρυμουλκά δημιούργησαν με τους πίδακες νερού μια εντυπωσιακή «υδάτινη αψίδα»
Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε σήμερα η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, ένα από τα πλέον σύγχρονα και ισχυρά πλοία του ελληνικού στόλου.
Όπως φαίνεται στο βίντεο της ιστοσελίδας nafpaktianews, η άφιξη της φρεγάτας συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή υποδοχή, με παραπλέοντα πλοία να τιμούν την παρουσία της, ενώ ρυμουλκά δημιούργησαν με τους πίδακες νερού μια εντυπωσιακή «υδάτινη αψίδα» πάνω από το πλοίο.
Η φρεγάτα «Κίμων» ανήκει στην κλάση Belharra και ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, με το προηγμένο ψηφιακό σύστημα αεράμυνας και τα υπερσύγχρονα ραντάρ Sea Fire να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της.
Παράλληλα, διαθέτει ιδιαίτερα αυξημένες δυνατότητες στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, ενισχύοντας σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, οι οποίοι εκτοξεύονται από τους κάθετους εκτοξευτές A50 στην πλώρη του πλοίου, πυραύλους επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, καθώς και πυραύλους RAM για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών.
Στον οπλισμό της φρεγάτας περιλαμβάνονται επίσης το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών, προσφέροντας ευελιξία και ισχυρή προστασία σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο της ιστοσελίδας nafpaktianews, η άφιξη της φρεγάτας συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή υποδοχή, με παραπλέοντα πλοία να τιμούν την παρουσία της, ενώ ρυμουλκά δημιούργησαν με τους πίδακες νερού μια εντυπωσιακή «υδάτινη αψίδα» πάνω από το πλοίο.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Η φρεγάτα «Κίμων» ανήκει στην κλάση Belharra και ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, με το προηγμένο ψηφιακό σύστημα αεράμυνας και τα υπερσύγχρονα ραντάρ Sea Fire να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της.
Παράλληλα, διαθέτει ιδιαίτερα αυξημένες δυνατότητες στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, ενισχύοντας σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, οι οποίοι εκτοξεύονται από τους κάθετους εκτοξευτές A50 στην πλώρη του πλοίου, πυραύλους επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, καθώς και πυραύλους RAM για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών.
Στον οπλισμό της φρεγάτας περιλαμβάνονται επίσης το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών, προσφέροντας ευελιξία και ισχυρή προστασία σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα