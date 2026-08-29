Γκλεν Κλόουζ: «Είμαι στο σπίτι και ηρεμώ φορώντας το μπλουζάκι της μαμάς μου, νιώθω ευλογημένη», το βίντεο που δημοσίευσε
Γκλεν Κλόουζ: «Είμαι στο σπίτι και ηρεμώ φορώντας το μπλουζάκι της μαμάς μου, νιώθω ευλογημένη», το βίντεο που δημοσίευσε
Η ηθοποιός παρουσιάστηκε απόλυτα χαλαρή και ευτυχισμένη σε ανάρτησή της στο Instagram
Ευλογημένη δήλωσε πως αισθάνεται η Γκλεν Κλόουζ σε βίντεο που δημοσίευσε, φορώντας το πουκάμισο της μητέρας της που έχει φύγει από τη ζωή.
Η ηθοποιός, όπως ανέφερε στην ανάρτησή της στο Instagram, βρισκόταν στο σπίτι της στη Μοντάνα, το οποίο περιτριγυρίζεται από δέντρα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, την ώρα που ο ήλιος έδυε και φυσούσε ένα απαλό αεράκι γύρω της. Η ίδια έδειχνε απόλυτα ήρεμη και ευτυχισμένη και ήθελε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η Γκλέν Κλόουζ είπε αναλυτικά στο post της: «Γειά σε όλους. Είμαι στο σπίτι, ηρεμώ, φοράω το μπλουζάκι της μαμάς μου, αφήνω τον άνεμο να περνά μέσα από τα λευκά μου μαλλιά, βλέπω τον ήλιο να δύει. Νιώθω ευλογημένη. Σας ευχαριστώ, αντίο».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, όπως ανέφερε στην ανάρτησή της στο Instagram, βρισκόταν στο σπίτι της στη Μοντάνα, το οποίο περιτριγυρίζεται από δέντρα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, την ώρα που ο ήλιος έδυε και φυσούσε ένα απαλό αεράκι γύρω της. Η ίδια έδειχνε απόλυτα ήρεμη και ευτυχισμένη και ήθελε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η Γκλέν Κλόουζ είπε αναλυτικά στο post της: «Γειά σε όλους. Είμαι στο σπίτι, ηρεμώ, φοράω το μπλουζάκι της μαμάς μου, αφήνω τον άνεμο να περνά μέσα από τα λευκά μου μαλλιά, βλέπω τον ήλιο να δύει. Νιώθω ευλογημένη. Σας ευχαριστώ, αντίο».
Δείτε το βίντεο
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