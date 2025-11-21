Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ στο teaser του «Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου 2026
Αγνώριστη εμφανίστηκε η Γκλεν Κλόουζ στο πρώτο teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», το οποίο κυκλοφόρησε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και προκάλεσε αίσθηση στους θαυμαστές της. Η 78χρονη ηθοποιός μεταμορφώθηκε πλήρως για τον ρόλο της, χρησιμοποιώντας ψεύτικα δόντια και έντονα προσθετικά στο πρόσωπο, σε μια εμφάνιση που δύσκολα αναγνωρίζεται.
Στο βίντεο, η Γκλεν Κλόουζ ενσαρκώνει τη Δρουζίλα Σικλ. «Καλωσορίσατε, Παναίμ, στη λαμπρή συγκομιδή της Περιοχής 12», ακούγεται να λέει, πριν ανακοινώσει στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι φέτος θα σταλούν διπλάσιοι φόροι στην αρένα. «Διπλοί φόροι, διπλή δόξα», δηλώνει με στόμφο, προαναγγέλλοντας έναν ακόμη πιο αιματηρό και ανελέητο κύκλο Αγώνων.
Το trailer στη συνέχεια μεταφέρεται στην αρένα, ένα καταπράσινο, δασώδες τοπίο, όπου οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο. «Του χρόνου αρχίζει μια νέα εποχή των Αγώνων», γράφει η οθόνη, πριν το teaser ολοκληρωθεί. Η εντυπωσιακή συμμετοχή της Κλόουζ έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στη σειρά του Hulu, «All’s Fair», όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στην Κιμ Καρντάσιαν.
Το «Sunrise on the Reaping» αποτελεί μεταφορά του νέου βιβλίου της Σούζαν Κόλινς, επαναφέροντας τη σειρά δύο δεκαετίες πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Η ιστορία ξεκινά το πρωινό της επιλογής των φόρων για την Πεντηκοστή Θηλιά Θανάτου (Fiftieth Hunger Games), όπου τα εδάφη του Παναίμ τρέμουν μπροστά στον φόβο μιας αιματοχυσίας. Στην Περιοχή 12, ο νεαρός Χέιμιτς Αμπερνάθι προσπαθεί να αγνοήσει τις πιθανότητες επιβίωσής του, θέλοντας μόνο να περάσει τη μέρα και να βρίσκεται δίπλα στο κορίτσι που αγαπά.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζόζεφ Ζάντα, Γουίτνεϊ Πικ, ΜακΚένα Γκρέις, Ρέιφ Φάινς, Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Τζέσι Πλέμονς, Ελ Φάνινγκ, Κίραν Κάλκιν, Μάγια Χοκ και Μπίλι Πόρτερ. Η ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου 2026.
