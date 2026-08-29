Η Antigoni Buxton τραγούδησε το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο
Η Antigoni Buxton τραγούδησε το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο
«Σκέφτομαι την Ντόλι όλη μέρα», έγραψε η τραγουδίστρια
Το επιτυχημένο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον «Jolene» τραγούδησε η Antigoni Buxton σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Από την ημέρα που έγινε γνωστή η είδηση πως η σταρ της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που θέλησαν να την τιμήσουν τραγουδώντας τα κομμάτια της. Ανάμεσά τους Έλληνες και Κύπριοι, όπως η Antigoni Buxton που εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision τον Μάιο.
Στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, παρουσιάζεται μέσα στο αυτοκίνητό της, ερμηνεύοντας τους στίχους του «Jolene» και στη λεζάντα ανέφερε: «Σκέφτομαι την Ντόλι όλη μέρα».
Δείτε το βίντεο
Από την ημέρα που έγινε γνωστή η είδηση πως η σταρ της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που θέλησαν να την τιμήσουν τραγουδώντας τα κομμάτια της. Ανάμεσά τους Έλληνες και Κύπριοι, όπως η Antigoni Buxton που εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision τον Μάιο.
Στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, παρουσιάζεται μέσα στο αυτοκίνητό της, ερμηνεύοντας τους στίχους του «Jolene» και στη λεζάντα ανέφερε: «Σκέφτομαι την Ντόλι όλη μέρα».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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