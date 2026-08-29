Η Antigoni Buxton τραγούδησε το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο
GALA
Antigoni Buxton Ντόλι Πάρτον

Η Antigoni Buxton τραγούδησε το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο

«Σκέφτομαι την Ντόλι όλη μέρα», έγραψε η τραγουδίστρια

Η Antigoni Buxton τραγούδησε το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το επιτυχημένο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον «Jolene» τραγούδησε η Antigoni Buxton σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Από την ημέρα που έγινε γνωστή η είδηση πως η σταρ της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που θέλησαν να την τιμήσουν τραγουδώντας τα κομμάτια της. Ανάμεσά τους Έλληνες και Κύπριοι, όπως η Antigoni Buxton που εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision τον Μάιο.

Στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, παρουσιάζεται μέσα στο αυτοκίνητό της, ερμηνεύοντας τους στίχους του «Jolene» και στη λεζάντα ανέφερε: «Σκέφτομαι την Ντόλι όλη μέρα».

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης