Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια

8 χλμ. νοτιοανατολικά από τη Λίμνη Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,2 χλμ.

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι του Σαββάτου.Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκεΠρόκειται για την ίδια περιοχή στην οποία στις αρχές Ιουνίου είχαν συμβεί τρεις σεισμοί με ισχυρότερο αυτόν των 5,2 Ρίχτερ.