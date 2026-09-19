Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Εύβοια

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χλμ. νοτιοανατολικά από τη Λίμνη Ευβοίας

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια
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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χλμ. νοτιοανατολικά από τη Λίμνη Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,2 χλμ.

Πρόκειται για την ίδια περιοχή στην οποία στις αρχές Ιουνίου είχαν συμβεί τρεις σεισμοί με ισχυρότερο αυτόν των 5,2 Ρίχτερ.
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