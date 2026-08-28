Η ζωή του διαβόητου «Unabomber», Τεντ Καζίνσκι, έγινε ταινία, δείτε το επίσημο τρέιλερ

Το «Unabomber» ξεδιπλώνει την πορεία του Καζίνσκι από την ηλικία των 16 ετών, όταν πέρασε το κατώφλι του Χάρβαρντ, μέχρι τη μεταμόρφωσή του σε τρομοκράτη