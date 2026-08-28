Η ζωή του διαβόητου «Unabomber», Τεντ Καζίνσκι, έγινε ταινία, δείτε το επίσημο τρέιλερ
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Ταινία Τρέιλερ Netflix

Η ζωή του διαβόητου «Unabomber», Τεντ Καζίνσκι, έγινε ταινία, δείτε το επίσημο τρέιλερ

Το «Unabomber» ξεδιπλώνει την πορεία του Καζίνσκι από την ηλικία των 16 ετών, όταν πέρασε το κατώφλι του Χάρβαρντ, μέχρι τη μεταμόρφωσή του σε τρομοκράτη

Η ζωή του διαβόητου «Unabomber», Τεντ Καζίνσκι, έγινε ταινία, δείτε το επίσημο τρέιλερ
Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη νέα βιογραφική ταινία «Unabomber», η οποία ξετυλίγει τη ζωή του Τεντ Καζίνσκι, μιας ιδιοφυίας στα μαθηματικά που πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες των ΗΠΑ.

Σε σκηνοθεσία του Τζέινους Μετς Πέντερσεν, πρωταγωνιστούν οι Ράσελ Κρόου και Τζέικομπ Τρέμπλεϊ. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η πρωτότυπη ταινία ακολουθεί «την πορεία του Καζίνσκι (Τρέμπλεϊ) από την ηλικία των 16 ετών, όταν πέρασε το κατώφλι του Χάρβαρντ μέχρι τη σκοτεινή μεταμόρφωσή του στον διαβόητο τρομοκράτη, γνωστό ως Unabomber».

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Χάρβαρντ, υποβλήθηκε σε αμφιλεγόμενα ψυχολογικά πειράματα από τον καθηγητή Χένρι Μάρεϊ, τον οποίο υποδύεται ο Ράσελ Κρόου. Δεκαετίες αργότερα έρχεται ξανά στην επιφάνεια, καθώς η πράκτορας του FBI, Τζοάν Μίλερ (Σέιλιν Γούντλεϊ), εξαπολύει ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, φέρνοντας στο φως τις ανατριχιαστικές συνέπειες της αχαλίνωτης φιλοδοξίας και της απόλυτης απομόνωσης».

Δείτε το τρέιλερ

UNABOMBER | Official Trailer | Netflix

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Σαμ Τσάλσεν και Νέλσον Γκριβς. Το καστ συμπληρώνουν οι Άναμπελ Ουάλις, Αλεξάντερ Λούντβιχ, Στίβεν Ογκ και Μαρκ Μεντσάκα. 

Το «Unabomber» είναι η ιστορία «ενός νεαρού άντρα που αισθάνεται όλο και πιο περιθωριοποιημένος από την κοινωνία και αποφασίζει να καταφύγει στη βία ως μέσο εκδίκησης», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης στο Tudum του Netflix, τον Ιούλιο, προσθέτοντας: «Κάνουμε εναλλαγή μεταξύ δύο χρονικών γραμμών: τη διαμόρφωση του “Unabomber” και τη σύλληψη του “Unabomber”».

Το «Unabomber» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 25 Σεπτεμβρίου.

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