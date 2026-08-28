Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: Χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνι
GALA
Ρόμπι Γουίλιαμς Τριχόπτωση Ανασφάλεια

Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: Χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνι

«Είμαι ποπ σταρ και υποτίθεται ότι πρέπει να έχω μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά», είπε ο τραγουδιστής

Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: Χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνι
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ανήσυχος παρουσιάστηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, καθώς, όπως εξήγησε, χάνει τα μαλλιά του και έχει φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει περουκίνι.

Ο 52χρονος τραγουδιστής μίλησε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο podcast «The Steve Bracknall» και επισήμανε πως αισθάνεται ανασφάλεια και πίεση σχετικά με την εμφάνισή του, λόγω της παρουσίας του στη βιομηχανία του θεάματος.

«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και "σκαλωσιές". Βλέπεις την πούδρα;», είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στον παρουσιαστή του podcast Στιβ Μπράκναλ, με εκείνον να τον ρωτά: «Τι σε ανησυχεί σχετικά με τα μαλλιά σου; Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς...».


Ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά...».

«Ακούγεσαι πολύ ανήσυχος γι' αυτό», σχολίασε τότε ο παρουσιαστής.

«Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι' αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών», δήλωσε ο Γουίλιαμς, κάνοντας λόγο για το περουκίνι, που χρησιμοποιείται για να καλύψει σημεία όπου το τριχωτό της κεφαλής έχει αραιώσει ή έχουν δημιουργηθεί κενά.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης