Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: Χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνι
Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: Χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνι
«Είμαι ποπ σταρ και υποτίθεται ότι πρέπει να έχω μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά», είπε ο τραγουδιστής
Ανήσυχος παρουσιάστηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, καθώς, όπως εξήγησε, χάνει τα μαλλιά του και έχει φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει περουκίνι.
Ο 52χρονος τραγουδιστής μίλησε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο podcast «The Steve Bracknall» και επισήμανε πως αισθάνεται ανασφάλεια και πίεση σχετικά με την εμφάνισή του, λόγω της παρουσίας του στη βιομηχανία του θεάματος.
«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και "σκαλωσιές". Βλέπεις την πούδρα;», είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στον παρουσιαστή του podcast Στιβ Μπράκναλ, με εκείνον να τον ρωτά: «Τι σε ανησυχεί σχετικά με τα μαλλιά σου; Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς...».
Ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά...».
«Ακούγεσαι πολύ ανήσυχος γι' αυτό», σχολίασε τότε ο παρουσιαστής.
«Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι' αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών», δήλωσε ο Γουίλιαμς, κάνοντας λόγο για το περουκίνι, που χρησιμοποιείται για να καλύψει σημεία όπου το τριχωτό της κεφαλής έχει αραιώσει ή έχουν δημιουργηθεί κενά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 52χρονος τραγουδιστής μίλησε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο podcast «The Steve Bracknall» και επισήμανε πως αισθάνεται ανασφάλεια και πίεση σχετικά με την εμφάνισή του, λόγω της παρουσίας του στη βιομηχανία του θεάματος.
«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και "σκαλωσιές". Βλέπεις την πούδρα;», είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στον παρουσιαστή του podcast Στιβ Μπράκναλ, με εκείνον να τον ρωτά: «Τι σε ανησυχεί σχετικά με τα μαλλιά σου; Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς...».
Robbie Williams, 52, reveals his insecurities over losing his hair and says he is considering getting a toupee https://t.co/RsWZfisFle— Daily Mail (@DailyMail) August 27, 2026
Ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά...».
«Ακούγεσαι πολύ ανήσυχος γι' αυτό», σχολίασε τότε ο παρουσιαστής.
«Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι' αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών», δήλωσε ο Γουίλιαμς, κάνοντας λόγο για το περουκίνι, που χρησιμοποιείται για να καλύψει σημεία όπου το τριχωτό της κεφαλής έχει αραιώσει ή έχουν δημιουργηθεί κενά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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