Πετρέλαιο ή φυσικό αέριο: Ποιο καύσιμο καίει περισσότερο την τσέπη των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Παρά την αύξηση κατά 38% του φυσικού αερίου σε σχέση με πέρσι, παραμένει σημαντικά φθηνότερο από το πετρέλαιο - Η σύγκριση του λογαριασμού για ένα μέσο διαμέρισμα 100 τμ, οι επιδοτήσεις και η ετήσια εξοικονόμηση άνω από 1000 ευρώ