Πετρέλαιο ή φυσικό αέριο: Ποιο καύσιμο καίει περισσότερο την τσέπη των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα
Πετρέλαιο ή φυσικό αέριο: Ποιο καύσιμο καίει περισσότερο την τσέπη των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα
Παρά την αύξηση κατά 38% του φυσικού αερίου σε σχέση με πέρσι, παραμένει σημαντικά φθηνότερο από το πετρέλαιο - Η σύγκριση του λογαριασμού για ένα μέσο διαμέρισμα 100 τμ, οι επιδοτήσεις και η ετήσια εξοικονόμηση άνω από 1000 ευρώ
Παρά τη σημαντική ανατίμηση του φυσικού αερίου για θέρμανση, η οποία φθάνει το 38% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, το καύσιμο διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του πετρελαίου θέρμανσης.
Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι τιμές εκκίνησης του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να τις συγκρατήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ.
Η τελική τιμή του φυσικού αερίου, μαζί με φόρους και το ΦΠΑ, υπολογίζεται σήμερα στα 0,093 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πετρέλαιο, αντίθετα, τιμολογείται σε λίτρα. Όταν η τιμή του βρίσκεται στα 1,95 ευρώ ανά λίτρο, το ενεργειακό του ισοδύναμο ανέρχεται στα 0,185 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Με απλά λόγια, για την ίδια ποσότητα ενέργειας, το πετρέλαιο κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια από το φυσικό αέριο. Παρότι λοιπόν και το αέριο έχει ακριβύνει αισθητά σε σχέση με πέρυσι, το πετρέλαιο παραμένει η ακριβότερη λύση, επιβαρύνοντας αισθητά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα.
Σε ετήσια βάση, για την κατανάλωση ενός μέσου διαμερίσματος, το όφελος ανέρχεται σε περίπου 1.004 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που δείχνει πόσο καθοριστική γίνεται η επιλογή του καυσίμου σε έναν χειμώνα υψηλών διεθνών τιμών και απρόβλεπτων γεωπολιτικών συνθηκών.
Εφόσον η κυβερνητική παρέμβαση συγκρατήσει την τιμή του πετρελαίου κοντά ή κάτω από τα 1,75 ευρώ, η εξοικονόμηση περιορίζεται κοντά στα 780 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το φυσικό αέριο παραμένει φθηνότερο, αλλά η διαφορά περιορίζεται.
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Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι τιμές εκκίνησης του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να τις συγκρατήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ.
Η τελική τιμή του φυσικού αερίου, μαζί με φόρους και το ΦΠΑ, υπολογίζεται σήμερα στα 0,093 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πετρέλαιο, αντίθετα, τιμολογείται σε λίτρα. Όταν η τιμή του βρίσκεται στα 1,95 ευρώ ανά λίτρο, το ενεργειακό του ισοδύναμο ανέρχεται στα 0,185 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Με απλά λόγια, για την ίδια ποσότητα ενέργειας, το πετρέλαιο κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια από το φυσικό αέριο. Παρότι λοιπόν και το αέριο έχει ακριβύνει αισθητά σε σχέση με πέρυσι, το πετρέλαιο παραμένει η ακριβότερη λύση, επιβαρύνοντας αισθητά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα.
Πάνω από 1.000 ευρώ το ετήσιο όφελοςΗ διαφορά αποτυπώνεται σε ενδεικτικό υπολογισμό για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. Με πετρέλαιο στα 1,95 ευρώ το λίτρο και φυσικό αέριο στα 0,093 ευρώ ανά κιλοβατώρα, η εξοικονόμηση από τη χρήση φυσικού αερίου υπολογίζεται σε 46,4%.
Σε ετήσια βάση, για την κατανάλωση ενός μέσου διαμερίσματος, το όφελος ανέρχεται σε περίπου 1.004 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που δείχνει πόσο καθοριστική γίνεται η επιλογή του καυσίμου σε έναν χειμώνα υψηλών διεθνών τιμών και απρόβλεπτων γεωπολιτικών συνθηκών.
Εφόσον η κυβερνητική παρέμβαση συγκρατήσει την τιμή του πετρελαίου κοντά ή κάτω από τα 1,75 ευρώ, η εξοικονόμηση περιορίζεται κοντά στα 780 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το φυσικό αέριο παραμένει φθηνότερο, αλλά η διαφορά περιορίζεται.
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