Ο Στίβεν Τάιλερ σημείωσε μία ακόμη δικαστική νίκη στην υπόθεση για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου

Τζούλια Μίσλεϊ, η οποία υποστηρίζει ότι ήταν 16 ετών όταν ο τραγουδιστής των Aerosmith φέρεται να την προσέγγισε και να την κακοποίησε σεξουαλικά.



Ο 78χρονος έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες που έχει διατυπώσει η Μίσλεϊ, η οποία αναφέρει ότι ήταν ανήλικη όταν ο τραγουδιστής φέρεται να την κακοποίησε και να την υπέβαλε σε σεξουαλική εκμετάλλευση.







Η δικαστής απέρριψε το αίτημα της Μίσλεϊ να αποκλειστούν στοιχεία που αφορούν το γεγονός ότι είχε συναινέσει στη σχέση της με τον Τάιλερ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η Daily Mail. Παράλληλα, της απαγορεύτηκε να αναφερθεί σε φερόμενη άμβλωση που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Τάιλερ, καθώς και σε «φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις μετά την ηλικία των 18 ετών», σύμφωνα με την απόφαση της δικαστού.







Στην ίδια απόφαση, η δικαστής έκρινε ότι η Μίσλεϊ δεν μπορεί να υποστηρίξει πως είχε «εξαναγκαστεί» να παραμείνει με τον Τάιλερ ή ότι εκείνος «ήταν υποχρεωμένος να της παρέχει εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη ή τροφή ως νόμιμος κηδεμόνας της». Ωστόσο, μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία ότι ο Τάιλερ «παρουσιαζόταν ως κηδεμόνας της», καθώς και σχετικά με το αν «είχε υποσχεθεί να την υποστηρίξει» ή «πώς ένιωθε για τις συνθήκες της» εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με την απόφαση.



Η Μίσλεϊ δεν μπορεί επίσης να περιγράψει τον Τάιλερ «ως διακινητή ανθρώπων, ιδιοκτήτη σκλάβων του σεξ, Ναζί, ως κάποιον που διέπραξε εγκλήματα πολέμου ή να εξισώσει όσα συνέβησαν εδώ με το Ολοκαύτωμα», έκρινε η δικαστής.



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Η δικαστής έκρινε επίσης ότι, εφόσον δεν παρουσιαστούν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, η Μίσλεϊ απαγορεύεται να αποκαλεί τον Τάιλερ «βιαστή».



Η Μίσλεϊ, τέλος, δεν μπορεί να αναφέρεται στον Τάιλερ «ως εγκληματία», αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη φράση όταν αναφέρεται σε συμπεριφορά που παραβιάζει τον νόμο, σύμφωνα με την απόφαση.



Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση έρχονται περισσότερο από τρεις μήνες μετά



Μία ακόμη δικαστική νίκη σημείωσε ο Στίβεν Τάιλερ στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση της, η οποία υποστηρίζει ότι ήταν 16 ετών όταν ο τραγουδιστής των Aerosmith φέρεται να την προσέγγισε και να την κακοποίησε σεξουαλικά.Ο 78χρονος έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες που έχει διατυπώσει η Μίσλεϊ, η οποία αναφέρει ότι ήταν ανήλικη όταν ο τραγουδιστής φέρεται να την κακοποίησε και να την υπέβαλε σε σεξουαλική εκμετάλλευση.Με τη δίκη να έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου, η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Πατρίσια Α. Γιανγκ, απέρριψε την περασμένη Παρασκευή αρκετούς από τους ισχυρισμούς της Μίσλεϊ που παρέμεναν στην υπόθεση.Η δικαστής απέρριψε το αίτημα της Μίσλεϊ να αποκλειστούν στοιχεία που αφορούν το γεγονός ότι είχε συναινέσει στη σχέση της με τον Τάιλερ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η Daily Mail. Παράλληλα, της απαγορεύτηκε να αναφερθεί σε φερόμενη άμβλωση που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Τάιλερ, καθώς και σε «φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις μετά την ηλικία των 18 ετών», σύμφωνα με την απόφαση της δικαστού.Η δικαστής αποφάσισε ότι η Μίσλεϊ μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ σε περιστατικά που έλαβαν χώρα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με την απόφαση.Στην ίδια απόφαση, η δικαστής έκρινε ότι η Μίσλεϊ δεν μπορεί να υποστηρίξει πως είχε «εξαναγκαστεί» να παραμείνει με τον Τάιλερ ή ότι εκείνος «ήταν υποχρεωμένος να της παρέχει εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη ή τροφή ως νόμιμος κηδεμόνας της». Ωστόσο, μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία ότι ο Τάιλερ «παρουσιαζόταν ως κηδεμόνας της», καθώς και σχετικά με το αν «είχε υποσχεθεί να την υποστηρίξει» ή «πώς ένιωθε για τις συνθήκες της» εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με την απόφαση.Η Μίσλεϊ δεν μπορεί επίσης να περιγράψει τον Τάιλερ «ως διακινητή ανθρώπων, ιδιοκτήτη σκλάβων του σεξ, Ναζί, ως κάποιον που διέπραξε εγκλήματα πολέμου ή να εξισώσει όσα συνέβησαν εδώ με το Ολοκαύτωμα», έκρινε η δικαστής.Η απόφαση αναφέρει πως μπορεί να περιγράψει τις φερόμενες αλληλεπιδράσεις της με τον Τάιλερ ως «παράνομη σεξουαλική επαφή», αντί να χρησιμοποιήσει τον όρο «βιασμός ανηλίκου».Η δικαστής έκρινε επίσης ότι, εφόσον δεν παρουσιαστούν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, η Μίσλεϊ απαγορεύεται να αποκαλεί τον Τάιλερ «βιαστή».Η Μίσλεϊ, τέλος, δεν μπορεί να αναφέρεται στον Τάιλερ «ως εγκληματία», αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη φράση όταν αναφέρεται σε συμπεριφορά που παραβιάζει τον νόμο, σύμφωνα με την απόφαση.Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση έρχονται περισσότερο από τρεις μήνες μετά την προηγούμενη απόφαση της δικαστού να απορρίψει πολλαπλούς ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του τραγουδιστή της ροκ.

Η δικαστής είχε απορρίψει όλους τους ισχυρισμούς που αφορούσαν τη σχέση των τριών ετών σε αρκετές πολιτείες, εκτός από εκείνους που συνδέονται με μία επίσκεψη στην Καλιφόρνια. Η εξαίρεση αφορά ένα περιστατικό του 1974, κατά το οποίο ο Τάιλερ φέρεται να βρισκόταν σε υδρομασάζ σε ξενοδοχείο της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με δικαστική απόφαση που εξέτασε η Daily Mail.



«Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τον Στίβεν Τάιλερ», δήλωσε ο δικηγόρος του Τάιλερ, Ντέιβιντ Λονγκ Ντάνιελς τον περασμένο Μάιο. «Σήμερα, το Δικαστήριο απέρριψε οριστικά το 99,9% των αξιώσεων κατά του κ. Τάιλερ σε αυτή την υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι μόνο μία νύχτα, πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, από μια σχέση τριών ετών, επιτρέπεται να παραμείνει στην υπόθεση».



Στις 28 Απριλίου, δικαστής είχε προηγουμένως επισημάνει την παραγραφή που προβλέπει η νομοθεσία της Μασαχουσέτης, απορρίπτοντας σημαντικό μέρος της υπόθεσης, καθώς εκεί κατοικούσε ο τραγουδιστής της ροκ μαζί με τη Μίσλεϊ, η οποία τότε ήταν γνωστή ως Τζούλια Χόλκομπ, κατά τη διάρκεια της τριετούς σχέσης τους.



Η μετακίνηση της σχέσης από τη Μασαχουσέτη σε άλλες πολιτείες, καθώς ο Τάιλερ περιόδευε σε ολόκληρη τη χώρα με τους Aerosmith, επέτρεψε να παραμείνει μέρος της υπόθεσης βάσει του Νόμου της Καλιφόρνια για τα θύματα που ήταν παιδιά.



Η Μίσλεϊ υποστήριξε στην αρχική αγωγή που κατέθεσε το 2022 στη Νότια Καλιφόρνια ότι ο τραγουδιστής του «Janie's Got a Gun» «χρησιμοποίησε τον ρόλο, το κύρος και τη δύναμή του ως γνωστός μουσικός και ροκ σταρ» για να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασαν οι Los Angeles Times.



Στην αστική αγωγή, η Μίσλεϊ κατηγόρησε αρχικά τον τραγουδιστή του «Dream On» για σεξουαλική επίθεση και σωματική βία, καθώς και για εκ προθέσεως πρόκληση συναισθηματικής οδύνης, συνδέοντας τις καταγγελίες με την περίοδο κατά την οποία ήταν έφηβη, τη δεκαετία του 1970.



Η Μίσλεϊ κατέθεσε την αγωγή λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2022, ώστε η υπόθεση να υπαχθεί στον Νόμο της Καλιφόρνια για τα θύματα που ήταν παιδιά.



Η νομοθεσία ανέστειλε την παραγραφή για άτομα που ήθελαν να καταγγείλουν εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν διαπραχθεί σε βάρος τους όταν ήταν ανήλικα.



Η Μίσλεϊ ανέφερε στην αγωγή της ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Τάιλερ σε συναυλία των Aerosmith το 1973, όταν εκείνος ήταν περίπου 25 ετών και εκείνη 16.



Πηγές που βρίσκονται κοντά στον Τάιλερ δήλωσαν στη Daily Mail ότι η «ανάμνηση της Μίσλεϊ για όσα συνέβησαν εκείνη τη μία νύχτα πριν από περισσότερα από 50 χρόνια είναι αποδεδειγμένα ανακριβής».



Όπως πρόσθεσαν: «Η υπόλοιπη καταγγελία αφορά μία νύχτα στην Καλιφόρνια και ανυπομονούμε να εκδικαστεί αυτό το ένα ζήτημα».



Την επόμενη χρονιά, ο Τάιλερ ανέλαβε την κηδεμονία της και εκείνη άρχισε να ταξιδεύει μαζί του, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Μίσλεϊ στην αγωγή της.



Σε προηγούμενη αγωγή, η Μίσλεϊ είχε υποστηρίξει ότι, αφού ο Τάιλερ έπεισε τη μητέρα της να του παραχωρήσει την κηδεμονία της όταν εκείνη ήταν 16 ετών, ήταν «ανήμπορη να αντισταθεί» στον τραγουδιστή, ο οποίος διέθετε «δύναμη, φήμη και σημαντική οικονομική δυνατότητα».



Πηγές που βρίσκονται κοντά στον Τάιλερ απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό μιλώντας στη Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι «έχει αποδειχθεί ευρέως ότι ο Στίβεν Τάιλερ είχε μια συναινετική, γεμάτη αγάπη σχέση για πολλά χρόνια» με τη Μίσλεϊ.



Στο βιβλίο του του 2011 «Does the Noise in My Head Bother You?», ο Τάιλερ είχε γράψει ότι στο παρελθόν είχε φτάσει κοντά στο να «παντρευτεί μια έφηβη», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.



Ο τραγουδιστής της ροκ έγραψε στα απομνημονεύματά του: «Ήταν 16, ήξερε πώς να είναι άτακτη … με τον κακό εαυτό μου να είναι 26 και εκείνη μόλις αρκετά μεγάλη για να οδηγεί και σέξι όσο δεν πάει, απλώς την ερωτεύτηκα τρελά».



Έγραψε επίσης ότι «οι γονείς της με ερωτεύτηκαν, υπέγραψαν ένα χαρτί ώστε να έχω την επιμέλειά της, για να μην συλληφθώ αν την έβγαζα εκτός πολιτείας».



Η Μίσλεϊ υποστήριξε στην αρχική αγωγή της ότι έμεινε έγκυος από τον Τάιλερ το 1975 και ότι εκείνος την έπεισε να κάνει άμβλωση, βασιζόμενος σε λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή κατάσταση της υγείας του αγέννητου παιδιού.



Μετά την άμβλωση, η Μίσλεϊ ανέφερε ότι επέστρεψε στο σπίτι της, παντρεύτηκε και ασπάστηκε τη θρησκεία.



Ο δικηγόρος της Μίσλεϊ, Τζεφ Άντερσον, δήλωσε στους Los Angeles Times ότι η επικείμενη δίκη «αντικατοπτρίζει χρόνια ανθεκτικότητας και θάρρους από την πλευρά της κ. Μίσλεϊ, με κινητήριο δύναμη μια αδιάκοπη επιδίωξη της αλήθειας και της δικαιοσύνης», προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη και να λογοδοτήσει ο Τάιλερ ενώπιον των ενόρκων».



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