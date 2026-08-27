Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες

Υπάρχει καθαρή αγάπη και από τη δική μου πλευρά και, πιστεύω από τη δική της, είπε ο ηθοποιός για την πρώην σύζυγό του

Στο τέλος του γάμου του με τη Σοφία Μαριόλα αναφέρθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να την αγαπά. Παρότι πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως δεν μπορεί να ξεχάσει τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν υπήρξαν τσακωμοί και εντάσεις μαζί τους.



«Υπάρχει καθαρή αγάπη και από τη δική μου πλευρά και, πιστεύω από τη δική της. Περάσαμε εννέα χρόνια μαζί και ήμασταν κολλητοί. Αυτά δεν εξαφανίζονται από τη μία ημέρα στην άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου στο περιοδικό «Λοιπόν».



Όσον αφορά στο γιατί η σχέση τους είχε αυτή την κατάληξη, ο ηθοποιός σημείωσε πως δεν ένιωθε ότι δεν μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για το αν ένας άλλος άνθρωπος θα αποκτούσε παιδί, καθώς ο ίδιος πίστευε ότι είχε ξεπεράσει την ηλικία στην οποία θα ήθελε να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε, δεν θεωρούσε σωστό να στερήσει από κάποιον κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έπαψε η αγάπη ή η εκτίμηση.



«Ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα ζωής. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πάρω πάνω μου την ευθύνη για το αν ένας άλλος άνθρωπος θα κάνει ή δεν θα κάνει παιδί. Θεωρώ ότι εγώ έχω ξεπεράσει πλέον το ηλικιακό όριο στο οποίο θα ήθελα να ξαναμπώ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα ήταν σωστό, λοιπόν, να εμποδίσω έναν άνθρωπο από κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η αγάπη ή η εκτίμηση», τόνισε.