Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» σε δήμους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας - Τον Οκτώβριο οι αιτήσεις
Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» σε δήμους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας - Τον Οκτώβριο οι αιτήσεις
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία
Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο επεκτείνεται πλέον σε νέες ακριτικές περιοχές. Tην ανάγκη επέκτασης του προγράμματος είχε αναδείξει με σχετικό άρθρο το protothema.gr. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, στην Ήπειρο εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.
Η οικονομική ενίσχυση για τη μετεγκατάσταση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ανθρώπους και οικογένειες που ζουν σήμερα στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα για την προσχολική φροντίδα. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη λήψη voucher έχει αυξηθεί στις 37.000 ευρώ, ενώ έχουν ενισχυθεί η αξία των vouchers και οι διαθέσιμες θέσεις για βρέφη.
Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για παιδιά έως 2,5 ετών, το κενό μπορεί να καλυφθεί μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς». Σύμφωνα με την υπουργό, έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρώο έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον νταντάδες.
Οι εγγεγραμμένες νταντάδες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υγείας και να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ και ειδικό σεμινάριο του υπουργείου.
Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο επεκτείνεται πλέον σε νέες ακριτικές περιοχές. Tην ανάγκη επέκτασης του προγράμματος είχε αναδείξει με σχετικό άρθρο το protothema.gr. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, στην Ήπειρο εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.
Η οικονομική ενίσχυση για τη μετεγκατάσταση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ανθρώπους και οικογένειες που ζουν σήμερα στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα για την προσχολική φροντίδα. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη λήψη voucher έχει αυξηθεί στις 37.000 ευρώ, ενώ έχουν ενισχυθεί η αξία των vouchers και οι διαθέσιμες θέσεις για βρέφη.
Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για παιδιά έως 2,5 ετών, το κενό μπορεί να καλυφθεί μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς». Σύμφωνα με την υπουργό, έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρώο έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον νταντάδες.
Οι εγγεγραμμένες νταντάδες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υγείας και να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ και ειδικό σεμινάριο του υπουργείου.
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