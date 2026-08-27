Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε το τατουάζ που έχει κάνει προς τιμήν των παιδιών και του αείμνηστου συντρόφου της
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Σάντρα Μπούλοκ Τατουάζ

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε το τατουάζ που έχει κάνει προς τιμήν των παιδιών και του αείμνηστου συντρόφου της

Η ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Τετάρτη 26 Αυγούστου και φωτογραφήθηκε με ένα λεοπάρ στράπλες φόρεμα

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε το τατουάζ που έχει κάνει προς τιμήν των παιδιών και του αείμνηστου συντρόφου της
Γεωργία Κοτζιά
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Ένα τατουάζ στον ώμο της, το οποίο φέρεται πως αποτελεί φόρο τιμής στα δύο παιδιά και στον αείμνηστο σύντροφό της, αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ.

Η ηθοποιός, την Τετάρτη 26 Αυγούστου έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Νικόλ Κίντμαν, Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς, φορώντας ένα στράπλες φόρεμα με λεοπάρ μοτίβο του οίκου Givenchy, σύμφωνα με το E! News. Τη στιγμή που πόζαρε μπροστά στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, ξεπρόβαλε το διακριτικό σχέδιο που έχει «χαράξει» στο σώμα της.

Πρόκειται για τα γράμματα «L» και «B», τα οποία είναι μπλεγμένα μεταξύ τους, μαζί με έναν εκθέτη με τον αριθμό δύο, που παραπέμπουν στα αρχικά του 16χρονου γιου της Λούις, της 12χρονης κόρης της Λάιλα και του Μπράιαν Ράνταλ, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τριετή μάχη με την ALS.

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Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «SmartLess» η Σάντρα Μπούλοκ είχε αναφερθεί στον τρόπο που τα παιδιά της διαχειρίστηκαν τη διάγνωση του συντρόφου της με τη νόσο, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή.

«Είχαν πλήρη επίγνωση. Απόλυτη επίγνωση, γιατί τελικά, όταν υπάρχει μια κατάσταση όπου κάποιος είναι κατάκοιτος, όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», ανέφερε αρχικά, σημειώνοντας: «Ο Λούις το διαχειρίστηκε πολύ διαφορετικά από τη Λάιλα. Περίπου δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Μπράιαν, κατάλαβε ότι ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν υγιές για εκείνον να βρίσκεται».

Η ηθοποιός επισήμανε ακόμη: «Η Λάιλα, από την άλλη πλευρά, ήταν περισσότερο δεμένη μαζί του μέχρι περίπου έξι μήνες πριν από το τέλος. Και τότε μου είπε “Μπορείς, σε παρακαλώ, να λες όχι όταν με παίρνουν τηλέφωνο για να πάω να τον επισκεφθώ;”. Και της είπα “Φυσικά". Και της είπα “Αλλά αν θέλεις να πας να τον επισκεφθείς, θα έρθω μαζί σου και θα είμαι ακριβώς εκεί. Και αν θέλεις να φύγεις, θα είμαι εκεί”».

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Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Γεωργία Κοτζιά
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