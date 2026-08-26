Οι γυναίκες που είπαν «όχι» στις πλαστικές επεμβάσεις: Από την πρωθυπουργό της Δανίας, έως τις μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ

Πάμελα Αντερσον: Φρένο στις πλαστικές, τέλος στο μακιγιάζ

Λάτρης της φυσικής ομορφιάς και το σούπερ μόντελ, Πολίνα Πορίτσκοβα, η οποία μάλιστα αντιστέκεται όχι μόνο στις πλαστικές αλλά και στην βαφή μαλλιών αφήνοντας το γκρίζο να λειτουργήσει ως φυσική ανταύγεια. Αφοπλιστική, απαντά σε όλους όσοι σπεύδουν να την παροτρύνουν να κάνει κάτι με τον χρόνο που περνά, πως ο μόνος τρόπος για να τον σταματήσεις είναι ο... θάνατος.Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, στην αυτοβιογραφία της «My name is Barbra» αναφέρεται στις πάρα πολλές φορές που κάποιος έσπευσε να την συμβουλέψει να κάνει πλαστική στη μύτη. Δεν υπέκυψε, δεν το έκανε ποτέ. Οχι μόνο γιατί δεν την ενοχλούσε αλλά και γιατί φοβήθηκε μήπως επηρεαστεί η φωνή της. Το κυριότερο; Σε εκείνη άρεσε η μύτη της!Στις πλαστικές επεμβάσεις αντιστέκεται και η Ντριου Μπάριμορ, με άλλο επιχείρημα ωστόσο. Τον φόβο του εθισμού. Ως “μορφή συλλογικής ψύχωσης” χαρακτηρίζει την τάση των γυναικών για αισθητικές επεμβάσεις η Εμμα Τόμσον, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται η Μέριλ Στριπ, η Τζούλιαν Μουρ, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Κέιτ Γουίνσλετ, η Χάλι Μπέρι.Υπάρχουν και οι μετανοούσες, οι γυναίκες δηλαδή που κάποτε ήταν οι ηγέτιδες των plastic dreams και στην πορεία κατέβηκαν από το άρμα επιλέγοντας άλλες διαδρομές, έξω από τις ράγες της μεταμόρφωσης.Το κορίτσι από τον Καναδά που χάιδεψε απαλά τους τοίχους των εφηβικών δωματίων σαν αράχνη στον ιστό των αρσενικών ονειρώξεων, σαν καταφύγιο στα απανταχού ΚΨΜ και ενέπνευσε αυτοσχέδια κολλάζ σε φορτηγά που εκτελούσαν ευρωπαϊκές διαδρομές, έβγαλε το κόκκινο μαγιό κι έβαψε κόκκινα τα μαλλιά της.Η Πάμελα, η ναυαγοσώστρια που για χάρη της έπεφτες στα κύματα για να σε σώσει, το πιο διάσημο κουνελάκι του Playboy, η απόλυτη ξανθιά Barbie κοίταξε τον καθρέπτη της και αποφάσισε πως τελικά ο κύκλος της ξανθιάς σέξι πρωταγωνίστριας ταινιών, σειρών και ονείρων δεν μένει πια εδώ….Μετά τις θυελλώδεις σχέσεις, τους χωρισμούς, τους έρωτες και τα σκάνδαλα, μετά την αξεπέραστη εικόνα της στο Baywatch και τα εκατοντάδες εξώφυλλα ανά τον κόσμο, η Πάμελα άλλαξε. Αφαίρεσε κάθε ίχνος μακιγιάζ, έκρυψε τις καμπύλες της, ενώ πρόσφατα έκοψε και έβαψε κόκκινη την ξανθιά χαίτη της.Ολα έγιναν σταδιακά. Από το 1992 όταν μια 25χρονη ξανθιά γυναίκα, με πληθωρικό μπούστο φορούσε το κόκκινο μαγιό του Baywatch και αναστάτωνε τις παραλίες της Καλιφόρνιας και κάθε σαλόνι όπου σύσσωμη η οικογένεια παρακολουθούσε τις περιπέτειες των ναυαγοσωστών, ο καθένας για δικούς του λόγους, πέρασαν πολλά χρόνια.Τότε όμως όλος ο πλανήτης θα γνώριζε την Πάμελα Άντερσον. Οι επεισοδιακοί γάμοι της με τον Τόμι Λι και τον Κιντ Ροκ θα γραφτούν στα tabloid. Το ίδιο κι αυτός με τον Ρικ Σάλομον – που μάλιστα θα γίνει δύο φορές.Αν υπάρχει μια χρονιά που όλος ο πλανήτης τη γνώρισε καλύτερα από ποτέ, αυτή ήταν το 2023: στο ντοκιμαντέρ «Pamela, a Love Story» η αφήγηση της ζωής της ανυπέρβλητης ξανθιάς μέσα από εκρηκτικές καταστάσεις, από συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα, από αφόρητη πίεση και τα φλας να αστράφτουν σε κάθε βήμα της. Μία Πάμελα φυλακισμένη στην εικόνα και στις σχέσεις της.Όλα αυτά πλέον είναι παρελθόν. Το 2023, η ηθοποιός εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού χωρίς μακιγιάζ, μία κίνηση που προκάλεσε απρόσμενες αντιδράσεις. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι η οπτική της για την ομορφιά άλλαξε μετά τον θάνατο της makeup artist της, Alexis Vogel, η οποία απεβίωσε από καρκίνο του μαστού το 2019.«H Alexis Vogel ήταν η καλύτερη. Και από τότε, απλά ένιωσα ότι, χωρίς αυτήν, είναι καλύτερα για μένα να μην φοράω μακιγιάζ». Και πράγματι η Πάμελα Άντερσον «κέρδισε» νέους θαυμαστές από τη στιγμή που αποφάσισε να «αγκαλιάσει» τη φυσική της ομορφιά. Υπήρχαν όμως και όλοι όσοι θεώρησαν ότι ενοχοποίησε την σέξι εικόνα της και ότι πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα την γυναίκα του παρελθόντος. Σαν να απαρνήθηκε τον εαυτό της.Προσπερνά κάθε σχόλιο, κάθε κριτική και κάνει αυτό που της αρέσει: «Ντύνομαι μόνη, βάφομαι μόνη και κάνω εγώ ό,τι είναι να κάνω στα μαλλιά μου. Σκέφτομαι, ίσως βάψω λίγο τα χείλη μου. Μαθαίνω από την αρχή πώς να βάφομαι, στα 57 χρόνια μου. Στις φωτογραφίσεις όπου πήγαινα έβλεπα ανθρώπους με μεγάλες περούκες και άπειρες βλεφαρίδες. Και σκεφτόμουν, δεν ήμουν εγώ αυτή. Δεν πίστευα ότι οι άλλοι με έβλεπαν έτσι. Όταν ανέτρεχα στο παρελθόν μου, σκεφτόμουν, δημιούργησα ένα τέρας. Αυτό το ταξίδι λοιπόν με έχει κάνει ευάλωτη στο κοινό. Μου φαίνεται κάπως σαν μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Νιώθω ότι όσο είναι αυθεντικό και συναρπαστικό, θα το συνεχίσω. Γιατί αυτή είμαι εγώ, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι».