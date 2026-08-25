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«Μιλήστε μου για κάτι πιο ουσιαστικό»: Η απάντηση της πρωθυπουργού της Δανίας σε πλαστικό που της πρότεινε να «διορθώσει» τη μύτη της
«Μιλήστε μου για κάτι πιο ουσιαστικό»: Η απάντηση της πρωθυπουργού της Δανίας σε πλαστικό που της πρότεινε να «διορθώσει» τη μύτη της
Η πρωθυπουργός της Δανίας αποκάλυψε μέσω Instagram το μήνυμα που έλαβε, επισημαίνοντας ότι μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Ουκρανία - Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου, τόνισε μεταξύ άλλων
Τη δική της απάντηση σε έναν πλαστικό χειρουργό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί της μέσω των social media και προσφέρθηκε να «διορθώσει» ένα σημάδι στη μύτη της, έδωσε η Μέτε Φρεντέρικσεν.
Η πρωθυπουργός της Δανίας, αποκάλυψε μέσω Instagram το μήνυμα που έλαβε, επισημαίνοντας ότι μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Ουκρανία, όπου είχε βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.
Μαζί με την ανάρτησή της δημοσίευσε screenshot από την επικοινωνία με τον γιατρό, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Σε αυτό, ο πλαστικός χειρουργός της πρότεινε να «φτιάξει αυτό το μικρό σημάδι στη μύτη» της.
Η απάντηση της Φρεντέρικσεν ήταν άμεση: «Ω, όχι. Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου – πραγματικά δεν χρειάζομαι έναν άνδρα πλαστικό χειρουργό να έχει άποψη γι’ αυτό!».
Η Φρεντέρικσεν, η οποία βρίσκεται στην πρωθυπουργία της Δανίας από το 2019, ανέφερε ότι τα σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση αποτελούν κάτι με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη συστηματικά λόγω της δημόσιας παρουσίας της.
«Έχω χάσει το μέτρημα με το πόσα μηνύματα έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια για την εμφάνισή μου» έγραψε. Όπως εξήγησε, κατά καιρούς έχει δεχθεί σχόλια ότι έχει «άσχημα δόντια», «αραιά μαλλιά» και ένα «άσχημο σημάδι» στη μύτη, αλλά και συμβουλές να κάνει Botox.
Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει την εμφάνιση άλλων ανθρώπων και πρόσθεσε ότι αισθάνεται απολύτως καλά με το σώμα της, «όπως είναι όταν είσαι μια γυναίκα που πλησιάζει τα 50».
Η Δανή πρωθυπουργός τόνισε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να επικοινωνεί με τους πολίτες για διαφορετικά ζητήματα, ζητώντας ωστόσο από όσους επιλέγουν να της στείλουν μήνυμα να ασχολούνται με πιο ουσιαστικά θέματα.
«Αν πρόκειται να μου γράψετε -και είστε κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι να το κάνετε- ελπίζω να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας για να μιλήσετε για κάτι πιο σημαντικό. Όχι για τη μύτη μου» ανέφερε.
Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις για την εμφάνισή της την ενοχλούν, κλείνοντας την ανάρτησή της με ένα μήνυμα αποδοχής.
Η πρωθυπουργός της Δανίας, αποκάλυψε μέσω Instagram το μήνυμα που έλαβε, επισημαίνοντας ότι μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Ουκρανία, όπου είχε βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.
Μαζί με την ανάρτησή της δημοσίευσε screenshot από την επικοινωνία με τον γιατρό, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Σε αυτό, ο πλαστικός χειρουργός της πρότεινε να «φτιάξει αυτό το μικρό σημάδι στη μύτη» της.
Η απάντηση της Φρεντέρικσεν ήταν άμεση: «Ω, όχι. Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου – πραγματικά δεν χρειάζομαι έναν άνδρα πλαστικό χειρουργό να έχει άποψη γι’ αυτό!».
Η Φρεντέρικσεν, η οποία βρίσκεται στην πρωθυπουργία της Δανίας από το 2019, ανέφερε ότι τα σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση αποτελούν κάτι με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη συστηματικά λόγω της δημόσιας παρουσίας της.
«Έχω χάσει το μέτρημα»
«Έχω χάσει το μέτρημα με το πόσα μηνύματα έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια για την εμφάνισή μου» έγραψε. Όπως εξήγησε, κατά καιρούς έχει δεχθεί σχόλια ότι έχει «άσχημα δόντια», «αραιά μαλλιά» και ένα «άσχημο σημάδι» στη μύτη, αλλά και συμβουλές να κάνει Botox.
Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει την εμφάνιση άλλων ανθρώπων και πρόσθεσε ότι αισθάνεται απολύτως καλά με το σώμα της, «όπως είναι όταν είσαι μια γυναίκα που πλησιάζει τα 50».
Η Δανή πρωθυπουργός τόνισε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να επικοινωνεί με τους πολίτες για διαφορετικά ζητήματα, ζητώντας ωστόσο από όσους επιλέγουν να της στείλουν μήνυμα να ασχολούνται με πιο ουσιαστικά θέματα.
«Μιλήστε μου για κάτι πιο ουσιαστικό, όχι για τη μύτη μου»
«Αν πρόκειται να μου γράψετε -και είστε κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι να το κάνετε- ελπίζω να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας για να μιλήσετε για κάτι πιο σημαντικό. Όχι για τη μύτη μου» ανέφερε.
Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις για την εμφάνισή της την ενοχλούν, κλείνοντας την ανάρτησή της με ένα μήνυμα αποδοχής.
«Σήμερα στέλνω μια επιπλέον τρυφερή σκέψη σε όλους εσάς που πρέπει καθημερινά να ζείτε με τις “τέλειες ατέλειες” που όλοι κουβαλάμε», έγραψε η Φρεντέρικσεν.
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