«Μιλήστε μου για κάτι πιο ουσιαστικό»: Η απάντηση της πρωθυπουργού της Δανίας σε πλαστικό που της πρότεινε να «διορθώσει» τη μύτη της

Η πρωθυπουργός της Δανίας αποκάλυψε μέσω Instagram το μήνυμα που έλαβε, επισημαίνοντας ότι μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Ουκρανία - Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου, τόνισε μεταξύ άλλων