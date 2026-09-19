Συναγερμός στο Ριάντ: Φλόγες και μαύρος καπνός κοντά στο αεροδρόμιο μετά τις βραδινές εκρήξεις
ΚΟΣΜΟΣ
Ριάντ Σαουδική Αραβία Αντάρτες Χούθι

Συναγερμός στο Ριάντ: Φλόγες και μαύρος καπνός κοντά στο αεροδρόμιο μετά τις βραδινές εκρήξεις

Εχθές ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους Χούθι στην Υεμένη

Συναγερμός στο Ριάντ: Φλόγες και μαύρος καπνός κοντά στο αεροδρόμιο μετά τις βραδινές εκρήξεις
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Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο AFP και το Reuters.

Προς το παρόν την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

Στο μεταξύ χθες τη νύκτα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις.



Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις τις διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας —μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.
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