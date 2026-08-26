Γιατί η 25χρονη Iντε Ναβαρέτε έχει γίνει η νέα εμμονή του Χόλιγουντ

Με τη συμπρωταγωνίστριά της στο «Obsession» Μέγκαν Λόουλες (2026)

Η νέα πραγματικότητα της ζωής της αποτυπώθηκε ακόμη καλύτερα σε ένα ταξίδι στο Παρίσι. Ο οίκος Dior την προσκάλεσε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής και η Αμερικανίδα Ναβαρέτε ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Λίγο πριν φύγει από το ξενοδοχείο για την επίδειξη, στάθηκε στο παράθυρο του δωματίου της και αντίκρισε για πρώτη φορά τον Πύργο του Αϊφελ.Αυτή η στιγμή δεν ήταν ένα ακόμη στιγμιότυπο από την Εβδομάδα Μόδας, αλλά η αντίδραση μιας νέας γυναίκας που έβλεπε για πρώτη φορά από κοντά μια πόλη την οποία μέχρι τότε γνώριζε μόνο από φωτογραφίες και ταινίες. Και τι την είχε φέρει εκεί; Η επιτυχία και η αποδοχή που γνώρισε το «Obsession». Επόμενο βήμα, ο εμβληματικός ρόλος της Rogue στη νέα ταινία των X-Men της Marvel, όπως ανακοινώθηκε στο D23, που αναμένεται στις αίθουσες τον Μάιο του 2028 και θα την εισάγει σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό και σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν με τεράστια εμπορική απήχηση.Ακόμη και το όνομά της, όμως, κρύβει μια ιστορία. Η ίδια γεννήθηκε με το όνομα Ντανιέλ Φαμπιόλα Ναβαρέτε. Το Ιντε είναι το χαϊδευτικό που της κόλλησε από παιδί. Η μητέρα της το εμπνεύστηκε από την αγγλική λέξη «independent», που σημαίνει «ανεξάρτητη», επειδή η κόρη της είχε από μικρή την τάση να θέλει να κάνει τα πάντα μόνη της και τελικά έγινε το όνομα με το οποίο τη γνωρίζει πλέον ο κόσμος.Γεννημένη στην Αριζόνα από Μεξικανούς γονείς, μεγάλωσε σε οικογένεια στρατιωτικού και μέχρι τα 15 της είχε αλλάξει έντεκα σχολεία. Κάθε μετάθεση του πατέρα της σήμαινε μια νέα πόλη, μια νέα τάξη και νέους φίλους. Η μητέρα της την έγραφε σε θεατρικά εργαστήρια περισσότερο για να διοχετεύει η ατίθαση μικρή κάπου δημιουργικά την ενέργειά της παρά επειδή πίστευε ότι θα ακολουθούσε την υποκριτική. Η Ναβαρέτε, όταν τη ρωτούν πώς ξεκίνησαν όλα, απαντά με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Επειδή μικρή μού άρεσε να λέω ψέματα».Το παράδοξο είναι ότι, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Obsession», τίποτα δεν προμήνυε μια επιτυχία τέτοιου μεγέθους. Για περίπου 18 μήνες η νεαρή ηθοποιός δεν κατάφερε να κλείσει καμία νέα δουλειά. Συνέχισε να πηγαίνει σε οντισιόν χωρίς αποτέλεσμα και, για να πληρώνει το ενοίκιό της, έβγαζε βόλτα σκύλους και έκανε livestream στο Twitch, παίζοντας κυρίως «Call of Duty».Εχει μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, εξηγώντας ότι οι συνεχείς απορρίψεις είχαν αρχίσει να επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή της και ότι αρκετές φορές αναρωτήθηκε αν είχε επιλέξει το σωστό επάγγελμα. Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από τις ιστορίες της «ξαφνικής επιτυχίας» προηγούνται συνήθως μήνες ή και χρόνια αβεβαιότητας.Οταν το κοινό ανακάλυπτε την Ιντε Ναβαρέτε μέσα από την ταινία, εκείνη είχε ήδη περάσει ενάμιση χρόνο περιμένοντας την επόμενη ευκαιρία. Σήμερα μιλά για τη φάση αυτή χωρίς διάθεση να τη δραματοποιήσει. Αντίθετα, προτιμά να θυμάται όσα τη βοήθησαν να συνεχίσει. Στις συνεντεύξεις της αναφέρεται συχνά στην Μπρίτανι Μέρφι (1977-2009) ως τη μεγαλύτερή επιρροή στην υποκριτική.Εχει επίσης αποκαλύψει ότι άκουγε Paramore, Korn και Creed πηγαίνοντας καθημερινά στα γυρίσματα, επειδή η μουσική τη βοηθούσε να μπει στην ψυχολογία της ηρωίδας της. Πρόκειται για μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη δουλειά της, αλλά και ποιοι άλλοι καλλιτέχνες τη γοητεύουν με το έργο τους.Η ευκαιρία της, λοιπόν, ήρθε με το «Obsession» και η ίδια αποφάσισε να την αντιμετωπίσει διαφορετικά από οτιδήποτε είχε κάνει μέχρι τότε. «Για να αποκτήσεις κάτι που δεν είχες ποτέ, πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έχεις κάνει ποτέ», δήλωσε πρόσφατα στο «People», εξηγώντας ότι στόχος της ήταν να ξεφύγει από τους ρόλους-κλισέ που είχε ενσαρκώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. «Ηξερα ότι έπρεπε να δώσω τα πάντα σε αυτή την ηρωίδα», έχει πει για την προετοιμασία της.Το ίδιο άνετη εμφανίστηκε και στην πρώτη της συνέντευξη στον Τζίμι Κίμελ. Αντί να περιοριστεί στην προώθηση της ταινίας, αφηγήθηκε ότι πήγε σε κινηματογράφο μεταμφιεσμένη, φορώντας ξανθιά περούκα, για να παρακολουθήσει το «Obsession» μαζί με το κοινό χωρίς να την αναγνωρίσει κανείς.Οταν, μάλιστα, ρωτήθηκε ποιον διάσημο χάρηκε περισσότερο που γνώρισε πρόσφατα, η απάντησή της δεν ήταν κάποιος σκηνοθέτης ή ένας σταρ του Χόλιγουντ, αλλά ο Τζόνι Νόξβιλ, επειδή μεγάλωσε βλέποντας το «Jackass» (κωμική σειρά κασκαντέρ του MTV). Είναι από εκείνες τις απαντήσεις που δείχνουν ότι προτιμά να μιλά για όσα πραγματικά της αρέσουν, αντί να κάνει δημόσιες σχέσεις. Μπορεί η ζωή της να άλλαξε εντυπωσιακά μέσα σε λίγους μήνες, εκείνη όμως δείχνει να τα αντιμετωπίζει όλα αυτά περισσότερο ως μέρος μιας νέας επαγγελματικής πραγματικότητας παρά ως προσωπικό θρίαμβο.Το αν θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της γενιάς της, θα το δείξει ο χρόνος. Εκείνο που είναι ήδη σαφές, όμως, είναι ότι το «Obsession» δεν της χάρισε απλώς έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Της άνοιξε την πόρτα σε μια καριέρα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αβέβαιη. Κι αυτό, ίσως, εξηγεί γιατί το όνομά της βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα νέα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Αυτή την επιτυχία της Ιντε Ναβαρέτε δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει ◆