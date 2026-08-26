Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Γιατί η 25χρονη Iντε Ναβαρέτε έχει γίνει η νέα εμμονή του Χόλιγουντ
Γιατί η 25χρονη Iντε Ναβαρέτε έχει γίνει η νέα εμμονή του Χόλιγουντ
Μια ταπεινή παραγωγή εξελίχθηκε σε κινηματογραφική έκπληξη της χρονιάς και ανέδειξε την επόμενη βασίλισσα του τρόμου - Παρότι όμως κοινό και κριτικοί την επαινούν, η περιζήτητη, πλέον, σταρ του «Obsession» δεν ξεχνά την εποχή που επέστρεφε άπραγη από τις οντισιόν
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η ταινία «Obsession» δεν είναι απλώς η πιο πολυσυζητημένη του Χόλιγουντ αυτή την εποχή - μετά το φαινόμενο της «Οδύσσειας», εννοείται. Είναι η ανεξάρτητη παραγωγή που εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη κινηματογραφική έκπληξη της χρονιάς.
Με πολύ υψηλές βαθμολογίες τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό στις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες αξιολόγησης, κατάφερε να αναδείξει ένα νέο πρόσωπο που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει household name.
Για την 25χρονη Iντε Ναβαρέτε, η ταινία δεν ήταν απλώς ο πρώτος μεγάλος πρωταγωνιστικός ρόλος της. Hταν η στιγμή που άλλαξε ολόκληρη την τροχιά της καριέρας της. Μέσα σε λίγους μήνες η ίδια πέρασε από τις οντισιόν χωρίς αντίκρισμα στα εξώφυλλα των περιοδικών, στις εμφανίσεις στα μεγαλύτερα αμερικανικά late night shows και στην πρώτη της πρόσκληση από τον Dior για την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.
Οι περισσότεροι τη γνώρισαν μέσα από τις σειρές «13 Reasons Why» και «Superman & Lois». Το «Obsession», όμως, ήταν η στιγμή που φαίνεται πως ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες και η Ναβαρέτε πέρασε από τους ρόλους σε teen dramas σε μια κινηματογραφική επιτυχία των box offices. Δεν ήταν μόνο η ερμηνεία της που ξεχώρισε. Η ίδια η ταινία εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά θαύματα της χρονιάς.
Γυρισμένη με προϋπολογισμό περίπου 750.000 δολαρίων, κατάφερε να ξεπεράσει τα 400 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, μετατρέποντας μια ανεξάρτητη παραγωγή σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά εμπορικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Η επιτυχία της δεν βασίστηκε σε ένα τεράστιο διαφημιστικό budget ή σε ένα καστ γεμάτο καταξιωμένους αστέρες. Αντίθετα, στηρίχτηκε στη δυναμική που ανέπτυξε από στόμα σε στόμα και στη συζήτηση που προκάλεσε στους θεατές, μετατρέποντας μια μικρή παραγωγή σε παγκόσμιο κινηματογραφικό γεγονός.
Οι κριτικές στάθηκαν σχεδόν ομόφωνα στην ερμηνεία της Ναβαρέτε. Το «Deadline» τη χαρακτήρισε «scream queen in the making» (μια μελλοντική scream queen, βασίλισσα του τρόμου σε ελεύθερη μετάφραση), ενώ το «Variety» σημείωσε ότι ανταποκρίνεται με εντυπωσιακή άνεση σε έναν από τους πιο απαιτητικούς, σωματικά και συναισθηματικά, πρωταγωνιστικούς ρόλους τρόμου των τελευταίων ετών. Δεν άργησαν να ακολουθήσουν τα αφιερώματα των περιοδικών, οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις και οι φωτογραφήσεις που τη σύστησαν μέσα σε λίγες εβδομάδες σε ένα ακόμα πιο ευρύ κοινό.
Με πολύ υψηλές βαθμολογίες τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό στις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες αξιολόγησης, κατάφερε να αναδείξει ένα νέο πρόσωπο που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει household name.
Για την 25χρονη Iντε Ναβαρέτε, η ταινία δεν ήταν απλώς ο πρώτος μεγάλος πρωταγωνιστικός ρόλος της. Hταν η στιγμή που άλλαξε ολόκληρη την τροχιά της καριέρας της. Μέσα σε λίγους μήνες η ίδια πέρασε από τις οντισιόν χωρίς αντίκρισμα στα εξώφυλλα των περιοδικών, στις εμφανίσεις στα μεγαλύτερα αμερικανικά late night shows και στην πρώτη της πρόσκληση από τον Dior για την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.
Οι περισσότεροι τη γνώρισαν μέσα από τις σειρές «13 Reasons Why» και «Superman & Lois». Το «Obsession», όμως, ήταν η στιγμή που φαίνεται πως ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες και η Ναβαρέτε πέρασε από τους ρόλους σε teen dramas σε μια κινηματογραφική επιτυχία των box offices. Δεν ήταν μόνο η ερμηνεία της που ξεχώρισε. Η ίδια η ταινία εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά θαύματα της χρονιάς.
Γυρισμένη με προϋπολογισμό περίπου 750.000 δολαρίων, κατάφερε να ξεπεράσει τα 400 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, μετατρέποντας μια ανεξάρτητη παραγωγή σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά εμπορικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Η επιτυχία της δεν βασίστηκε σε ένα τεράστιο διαφημιστικό budget ή σε ένα καστ γεμάτο καταξιωμένους αστέρες. Αντίθετα, στηρίχτηκε στη δυναμική που ανέπτυξε από στόμα σε στόμα και στη συζήτηση που προκάλεσε στους θεατές, μετατρέποντας μια μικρή παραγωγή σε παγκόσμιο κινηματογραφικό γεγονός.
Οι κριτικές στάθηκαν σχεδόν ομόφωνα στην ερμηνεία της Ναβαρέτε. Το «Deadline» τη χαρακτήρισε «scream queen in the making» (μια μελλοντική scream queen, βασίλισσα του τρόμου σε ελεύθερη μετάφραση), ενώ το «Variety» σημείωσε ότι ανταποκρίνεται με εντυπωσιακή άνεση σε έναν από τους πιο απαιτητικούς, σωματικά και συναισθηματικά, πρωταγωνιστικούς ρόλους τρόμου των τελευταίων ετών. Δεν άργησαν να ακολουθήσουν τα αφιερώματα των περιοδικών, οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις και οι φωτογραφήσεις που τη σύστησαν μέσα σε λίγες εβδομάδες σε ένα ακόμα πιο ευρύ κοινό.
Η νέα πραγματικότητα της ζωής της αποτυπώθηκε ακόμη καλύτερα σε ένα ταξίδι στο Παρίσι. Ο οίκος Dior την προσκάλεσε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής και η Αμερικανίδα Ναβαρέτε ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Λίγο πριν φύγει από το ξενοδοχείο για την επίδειξη, στάθηκε στο παράθυρο του δωματίου της και αντίκρισε για πρώτη φορά τον Πύργο του Αϊφελ.
Αυτή η στιγμή δεν ήταν ένα ακόμη στιγμιότυπο από την Εβδομάδα Μόδας, αλλά η αντίδραση μιας νέας γυναίκας που έβλεπε για πρώτη φορά από κοντά μια πόλη την οποία μέχρι τότε γνώριζε μόνο από φωτογραφίες και ταινίες. Και τι την είχε φέρει εκεί; Η επιτυχία και η αποδοχή που γνώρισε το «Obsession». Επόμενο βήμα, ο εμβληματικός ρόλος της Rogue στη νέα ταινία των X-Men της Marvel, όπως ανακοινώθηκε στο D23, που αναμένεται στις αίθουσες τον Μάιο του 2028 και θα την εισάγει σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό και σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν με τεράστια εμπορική απήχηση.
Ακόμη και το όνομά της, όμως, κρύβει μια ιστορία. Η ίδια γεννήθηκε με το όνομα Ντανιέλ Φαμπιόλα Ναβαρέτε. Το Ιντε είναι το χαϊδευτικό που της κόλλησε από παιδί. Η μητέρα της το εμπνεύστηκε από την αγγλική λέξη «independent», που σημαίνει «ανεξάρτητη», επειδή η κόρη της είχε από μικρή την τάση να θέλει να κάνει τα πάντα μόνη της και τελικά έγινε το όνομα με το οποίο τη γνωρίζει πλέον ο κόσμος.
Γεννημένη στην Αριζόνα από Μεξικανούς γονείς, μεγάλωσε σε οικογένεια στρατιωτικού και μέχρι τα 15 της είχε αλλάξει έντεκα σχολεία. Κάθε μετάθεση του πατέρα της σήμαινε μια νέα πόλη, μια νέα τάξη και νέους φίλους. Η μητέρα της την έγραφε σε θεατρικά εργαστήρια περισσότερο για να διοχετεύει η ατίθαση μικρή κάπου δημιουργικά την ενέργειά της παρά επειδή πίστευε ότι θα ακολουθούσε την υποκριτική. Η Ναβαρέτε, όταν τη ρωτούν πώς ξεκίνησαν όλα, απαντά με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Επειδή μικρή μού άρεσε να λέω ψέματα».
Το παράδοξο είναι ότι, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Obsession», τίποτα δεν προμήνυε μια επιτυχία τέτοιου μεγέθους. Για περίπου 18 μήνες η νεαρή ηθοποιός δεν κατάφερε να κλείσει καμία νέα δουλειά. Συνέχισε να πηγαίνει σε οντισιόν χωρίς αποτέλεσμα και, για να πληρώνει το ενοίκιό της, έβγαζε βόλτα σκύλους και έκανε livestream στο Twitch, παίζοντας κυρίως «Call of Duty».
Εχει μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, εξηγώντας ότι οι συνεχείς απορρίψεις είχαν αρχίσει να επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή της και ότι αρκετές φορές αναρωτήθηκε αν είχε επιλέξει το σωστό επάγγελμα. Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από τις ιστορίες της «ξαφνικής επιτυχίας» προηγούνται συνήθως μήνες ή και χρόνια αβεβαιότητας.
Οταν το κοινό ανακάλυπτε την Ιντε Ναβαρέτε μέσα από την ταινία, εκείνη είχε ήδη περάσει ενάμιση χρόνο περιμένοντας την επόμενη ευκαιρία. Σήμερα μιλά για τη φάση αυτή χωρίς διάθεση να τη δραματοποιήσει. Αντίθετα, προτιμά να θυμάται όσα τη βοήθησαν να συνεχίσει. Στις συνεντεύξεις της αναφέρεται συχνά στην Μπρίτανι Μέρφι (1977-2009) ως τη μεγαλύτερή επιρροή στην υποκριτική.
Εχει επίσης αποκαλύψει ότι άκουγε Paramore, Korn και Creed πηγαίνοντας καθημερινά στα γυρίσματα, επειδή η μουσική τη βοηθούσε να μπει στην ψυχολογία της ηρωίδας της. Πρόκειται για μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη δουλειά της, αλλά και ποιοι άλλοι καλλιτέχνες τη γοητεύουν με το έργο τους.
Η ευκαιρία της, λοιπόν, ήρθε με το «Obsession» και η ίδια αποφάσισε να την αντιμετωπίσει διαφορετικά από οτιδήποτε είχε κάνει μέχρι τότε. «Για να αποκτήσεις κάτι που δεν είχες ποτέ, πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έχεις κάνει ποτέ», δήλωσε πρόσφατα στο «People», εξηγώντας ότι στόχος της ήταν να ξεφύγει από τους ρόλους-κλισέ που είχε ενσαρκώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. «Ηξερα ότι έπρεπε να δώσω τα πάντα σε αυτή την ηρωίδα», έχει πει για την προετοιμασία της.
Το ίδιο άνετη εμφανίστηκε και στην πρώτη της συνέντευξη στον Τζίμι Κίμελ. Αντί να περιοριστεί στην προώθηση της ταινίας, αφηγήθηκε ότι πήγε σε κινηματογράφο μεταμφιεσμένη, φορώντας ξανθιά περούκα, για να παρακολουθήσει το «Obsession» μαζί με το κοινό χωρίς να την αναγνωρίσει κανείς.
Οταν, μάλιστα, ρωτήθηκε ποιον διάσημο χάρηκε περισσότερο που γνώρισε πρόσφατα, η απάντησή της δεν ήταν κάποιος σκηνοθέτης ή ένας σταρ του Χόλιγουντ, αλλά ο Τζόνι Νόξβιλ, επειδή μεγάλωσε βλέποντας το «Jackass» (κωμική σειρά κασκαντέρ του MTV). Είναι από εκείνες τις απαντήσεις που δείχνουν ότι προτιμά να μιλά για όσα πραγματικά της αρέσουν, αντί να κάνει δημόσιες σχέσεις. Μπορεί η ζωή της να άλλαξε εντυπωσιακά μέσα σε λίγους μήνες, εκείνη όμως δείχνει να τα αντιμετωπίζει όλα αυτά περισσότερο ως μέρος μιας νέας επαγγελματικής πραγματικότητας παρά ως προσωπικό θρίαμβο.
Το αν θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της γενιάς της, θα το δείξει ο χρόνος. Εκείνο που είναι ήδη σαφές, όμως, είναι ότι το «Obsession» δεν της χάρισε απλώς έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Της άνοιξε την πόρτα σε μια καριέρα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αβέβαιη. Κι αυτό, ίσως, εξηγεί γιατί το όνομά της βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα νέα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Αυτή την επιτυχία της Ιντε Ναβαρέτε δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει ◆
Φωτογραφίες: Getty Images /Ideal image
Αυτή η στιγμή δεν ήταν ένα ακόμη στιγμιότυπο από την Εβδομάδα Μόδας, αλλά η αντίδραση μιας νέας γυναίκας που έβλεπε για πρώτη φορά από κοντά μια πόλη την οποία μέχρι τότε γνώριζε μόνο από φωτογραφίες και ταινίες. Και τι την είχε φέρει εκεί; Η επιτυχία και η αποδοχή που γνώρισε το «Obsession». Επόμενο βήμα, ο εμβληματικός ρόλος της Rogue στη νέα ταινία των X-Men της Marvel, όπως ανακοινώθηκε στο D23, που αναμένεται στις αίθουσες τον Μάιο του 2028 και θα την εισάγει σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό και σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν με τεράστια εμπορική απήχηση.
Ακόμη και το όνομά της, όμως, κρύβει μια ιστορία. Η ίδια γεννήθηκε με το όνομα Ντανιέλ Φαμπιόλα Ναβαρέτε. Το Ιντε είναι το χαϊδευτικό που της κόλλησε από παιδί. Η μητέρα της το εμπνεύστηκε από την αγγλική λέξη «independent», που σημαίνει «ανεξάρτητη», επειδή η κόρη της είχε από μικρή την τάση να θέλει να κάνει τα πάντα μόνη της και τελικά έγινε το όνομα με το οποίο τη γνωρίζει πλέον ο κόσμος.
Γεννημένη στην Αριζόνα από Μεξικανούς γονείς, μεγάλωσε σε οικογένεια στρατιωτικού και μέχρι τα 15 της είχε αλλάξει έντεκα σχολεία. Κάθε μετάθεση του πατέρα της σήμαινε μια νέα πόλη, μια νέα τάξη και νέους φίλους. Η μητέρα της την έγραφε σε θεατρικά εργαστήρια περισσότερο για να διοχετεύει η ατίθαση μικρή κάπου δημιουργικά την ενέργειά της παρά επειδή πίστευε ότι θα ακολουθούσε την υποκριτική. Η Ναβαρέτε, όταν τη ρωτούν πώς ξεκίνησαν όλα, απαντά με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Επειδή μικρή μού άρεσε να λέω ψέματα».
Το παράδοξο είναι ότι, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Obsession», τίποτα δεν προμήνυε μια επιτυχία τέτοιου μεγέθους. Για περίπου 18 μήνες η νεαρή ηθοποιός δεν κατάφερε να κλείσει καμία νέα δουλειά. Συνέχισε να πηγαίνει σε οντισιόν χωρίς αποτέλεσμα και, για να πληρώνει το ενοίκιό της, έβγαζε βόλτα σκύλους και έκανε livestream στο Twitch, παίζοντας κυρίως «Call of Duty».
Εχει μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, εξηγώντας ότι οι συνεχείς απορρίψεις είχαν αρχίσει να επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή της και ότι αρκετές φορές αναρωτήθηκε αν είχε επιλέξει το σωστό επάγγελμα. Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από τις ιστορίες της «ξαφνικής επιτυχίας» προηγούνται συνήθως μήνες ή και χρόνια αβεβαιότητας.
Οταν το κοινό ανακάλυπτε την Ιντε Ναβαρέτε μέσα από την ταινία, εκείνη είχε ήδη περάσει ενάμιση χρόνο περιμένοντας την επόμενη ευκαιρία. Σήμερα μιλά για τη φάση αυτή χωρίς διάθεση να τη δραματοποιήσει. Αντίθετα, προτιμά να θυμάται όσα τη βοήθησαν να συνεχίσει. Στις συνεντεύξεις της αναφέρεται συχνά στην Μπρίτανι Μέρφι (1977-2009) ως τη μεγαλύτερή επιρροή στην υποκριτική.
Εχει επίσης αποκαλύψει ότι άκουγε Paramore, Korn και Creed πηγαίνοντας καθημερινά στα γυρίσματα, επειδή η μουσική τη βοηθούσε να μπει στην ψυχολογία της ηρωίδας της. Πρόκειται για μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη δουλειά της, αλλά και ποιοι άλλοι καλλιτέχνες τη γοητεύουν με το έργο τους.
Η ευκαιρία της, λοιπόν, ήρθε με το «Obsession» και η ίδια αποφάσισε να την αντιμετωπίσει διαφορετικά από οτιδήποτε είχε κάνει μέχρι τότε. «Για να αποκτήσεις κάτι που δεν είχες ποτέ, πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έχεις κάνει ποτέ», δήλωσε πρόσφατα στο «People», εξηγώντας ότι στόχος της ήταν να ξεφύγει από τους ρόλους-κλισέ που είχε ενσαρκώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. «Ηξερα ότι έπρεπε να δώσω τα πάντα σε αυτή την ηρωίδα», έχει πει για την προετοιμασία της.
Το ίδιο άνετη εμφανίστηκε και στην πρώτη της συνέντευξη στον Τζίμι Κίμελ. Αντί να περιοριστεί στην προώθηση της ταινίας, αφηγήθηκε ότι πήγε σε κινηματογράφο μεταμφιεσμένη, φορώντας ξανθιά περούκα, για να παρακολουθήσει το «Obsession» μαζί με το κοινό χωρίς να την αναγνωρίσει κανείς.
Οταν, μάλιστα, ρωτήθηκε ποιον διάσημο χάρηκε περισσότερο που γνώρισε πρόσφατα, η απάντησή της δεν ήταν κάποιος σκηνοθέτης ή ένας σταρ του Χόλιγουντ, αλλά ο Τζόνι Νόξβιλ, επειδή μεγάλωσε βλέποντας το «Jackass» (κωμική σειρά κασκαντέρ του MTV). Είναι από εκείνες τις απαντήσεις που δείχνουν ότι προτιμά να μιλά για όσα πραγματικά της αρέσουν, αντί να κάνει δημόσιες σχέσεις. Μπορεί η ζωή της να άλλαξε εντυπωσιακά μέσα σε λίγους μήνες, εκείνη όμως δείχνει να τα αντιμετωπίζει όλα αυτά περισσότερο ως μέρος μιας νέας επαγγελματικής πραγματικότητας παρά ως προσωπικό θρίαμβο.
Το αν θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της γενιάς της, θα το δείξει ο χρόνος. Εκείνο που είναι ήδη σαφές, όμως, είναι ότι το «Obsession» δεν της χάρισε απλώς έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Της άνοιξε την πόρτα σε μια καριέρα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αβέβαιη. Κι αυτό, ίσως, εξηγεί γιατί το όνομά της βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα νέα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Αυτή την επιτυχία της Ιντε Ναβαρέτε δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει ◆
Φωτογραφίες: Getty Images /Ideal image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα