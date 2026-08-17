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Οι ευχές της Πάρις Χίλτον στον πατέρα της για τα γενέθλιά του: Ευγνώμων για την αγάπη και τη σοφία που μου έχεις χαρίσει
Οι ευχές της Πάρις Χίλτον στον πατέρα της για τα γενέθλιά του: Ευγνώμων για την αγάπη και τη σοφία που μου έχεις χαρίσει
Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου, έγραψε η «χρυσή κληρονόμος» σε ανάρτηση που έκανε στα social media
Την ευγνωμοσύνη της και την αγάπη της για τον πατέρα της, Ρίτσαρντ, εξέφρασε δημόσια η Πάρις Χίλτον, με αφορμή τα γενέθλιά του. Η «χρυσή κληρονόμος» του έστειλε τις ευχές της και μέσα από τα social media, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στο Instagram.
Αφού ευχήθηκε στον πατέρα της, η Πάρις Χίλτον τον ευχαρίστησε για τη στήριξη και τις συμβουλές που της έχει δώσει, αλλά και για όσα έχουν ζήσει μαζί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τα παιδιά της και εγγόνια του, τονίζοντας πόσο τη συγκινεί η αγάπη που του δείχνουν.
Η Χίλτον δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές που έχει μοιραστεί με τον πατέρα της, το οποίο συνόδευσε με τα εξής λόγια: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο μπαμπά. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλη την αγάπη, το γέλιο, τη σοφία και τις αξέχαστες αναμνήσεις που μου έχεις χαρίσει σε όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου και που είσαι ένας τόσο υπέροχος παππούς για τον Φίνιξ και τη Λόντον, Το να βλέπω πόσο πολύ σε λατρεύουν με γεμίζει χαρά. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ, μπαμπά. Εύχομαι τα γενέθλιά σου να είναι γεμάτα με όλη την αγάπη και την ευτυχία που σου αξίζουν. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε μαζί ακόμη περισσότερες ξεχωριστές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά».
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
Αφού ευχήθηκε στον πατέρα της, η Πάρις Χίλτον τον ευχαρίστησε για τη στήριξη και τις συμβουλές που της έχει δώσει, αλλά και για όσα έχουν ζήσει μαζί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τα παιδιά της και εγγόνια του, τονίζοντας πόσο τη συγκινεί η αγάπη που του δείχνουν.
Η Χίλτον δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές που έχει μοιραστεί με τον πατέρα της, το οποίο συνόδευσε με τα εξής λόγια: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο μπαμπά. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλη την αγάπη, το γέλιο, τη σοφία και τις αξέχαστες αναμνήσεις που μου έχεις χαρίσει σε όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου και που είσαι ένας τόσο υπέροχος παππούς για τον Φίνιξ και τη Λόντον, Το να βλέπω πόσο πολύ σε λατρεύουν με γεμίζει χαρά. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ, μπαμπά. Εύχομαι τα γενέθλιά σου να είναι γεμάτα με όλη την αγάπη και την ευτυχία που σου αξίζουν. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε μαζί ακόμη περισσότερες ξεχωριστές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά».
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
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