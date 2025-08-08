Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή - Η φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972
Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή - Η φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972
Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε το στούντιο του Κλεισθένη
Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, πριν από 21 χρόνια. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 69 ετών, από καρδιακή προσβολή. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, το στούντιο του Κλεισθένη δημοσίευσε μια φωτογραφία του στα social media.
Όπως αναφέρεται στο μήνυμα που το συνοδεύει, το εν λόγω στιγμιότυπο δεν έχει έρθει ποτέ πριν στο φως της δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό του στούντιο Κλεισθένη στο Ιnstagram ανέβηκε μια φωτογραφία του ηθοποιού, με τον ίδιο να χαμογελά, ενώ φορούσε καπέλο.
Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία, αναφέρεται: «21 χρόνια χωρίς τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και το στούντιο του Κλεισθένη τον θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972 με το φακό του φίλου και μόνιμο προσωπικό φωτογράφο του ζεύγους Βουγιουκλάκη - Παπαμιχαήλ».
Δείτε την ανάρτηση
Όπως αναφέρεται στο μήνυμα που το συνοδεύει, το εν λόγω στιγμιότυπο δεν έχει έρθει ποτέ πριν στο φως της δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό του στούντιο Κλεισθένη στο Ιnstagram ανέβηκε μια φωτογραφία του ηθοποιού, με τον ίδιο να χαμογελά, ενώ φορούσε καπέλο.
Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία, αναφέρεται: «21 χρόνια χωρίς τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και το στούντιο του Κλεισθένη τον θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972 με το φακό του φίλου και μόνιμο προσωπικό φωτογράφο του ζεύγους Βουγιουκλάκη - Παπαμιχαήλ».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα