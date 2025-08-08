ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή - Η φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972
GALA
Δημήτρης Παπαμιχαήλ Θάνατος

Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή - Η φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972

Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε το στούντιο του Κλεισθένη

Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή - Η φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, πριν από 21 χρόνια. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 69 ετών, από καρδιακή προσβολή. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, το στούντιο του Κλεισθένη δημοσίευσε μια φωτογραφία του στα social media.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα που το συνοδεύει, το εν λόγω στιγμιότυπο δεν έχει έρθει ποτέ πριν στο φως της δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό του στούντιο Κλεισθένη στο Ιnstagram ανέβηκε μια φωτογραφία του ηθοποιού, με τον ίδιο να χαμογελά, ενώ φορούσε καπέλο.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία, αναφέρεται: «21 χρόνια χωρίς τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και το στούντιο του Κλεισθένη τον θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον Θεολόγο το 1972 με το φακό του φίλου και μόνιμο προσωπικό φωτογράφο του ζεύγους Βουγιουκλάκη - Παπαμιχαήλ».

Δείτε την ανάρτηση


Ειδήσεις σήμερα:

Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης