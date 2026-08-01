Μαρκό: Επίσημη η «βόμβα» με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείτε βίντεο από την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»
SPORTS
Μαρκό Γιουσέφ Ελ Αραμπί Ολυμπιακός Ναντ

Μαρκό: Επίσημη η «βόμβα» με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείτε βίντεο από την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο Μαροκινός γκολτζής επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας των Μεσογείων που έκανε το μπαμ του καλοκαιριού

Μαρκό: Επίσημη η «βόμβα» με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείτε βίντεο από την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»
13 ΣΧΟΛΙΑ
Την σπουδαιότερη μεταγραφή στην ιστορία του ολοκλήρωσε ο σύλλογος από το Μαρκόπουλο καθώς απέκτησε έναν από τους πλέον χαρισματικούς σκόρερ που έχουν γνωρίσει τα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια.



Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στα 39 του χρόνια αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη ατραξιόν του φετινού πρωταθλήματος με την Μαρκό να δείχνει με την συγκεκριμένη μεταγραφή τις υψηλές φιλοδοξίες που έχει για τη φετινή σεζόν καθώς πλέον είναι ξεκάθαρο ότι συγκαταλέγεται μέσα στα φαβορί για την άνοδο.

Μαρκό: Επίσημη η «βόμβα» με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείτε βίντεο από την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με τον πρόεδρο της Μαρκό, Αντώνη Πίκουλα.




Κλείσιμο
Κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο ο Μαροκινός, ο οποίος μετά τον Ολυμπιακό επέστρεψε στη Γαλλία και πέρσι αγωνίστηκε στη Ναντ, γνώρισε την αποθέωση από φίλους της ομάδας.


13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης