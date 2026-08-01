Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Μαρκό: Επίσημη η «βόμβα» με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείτε βίντεο από την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»
Μαρκό: Επίσημη η «βόμβα» με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείτε βίντεο από την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ο Μαροκινός γκολτζής επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας των Μεσογείων που έκανε το μπαμ του καλοκαιριού
Την σπουδαιότερη μεταγραφή στην ιστορία του ολοκλήρωσε ο σύλλογος από το Μαρκόπουλο καθώς απέκτησε έναν από τους πλέον χαρισματικούς σκόρερ που έχουν γνωρίσει τα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια.
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στα 39 του χρόνια αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη ατραξιόν του φετινού πρωταθλήματος με την Μαρκό να δείχνει με την συγκεκριμένη μεταγραφή τις υψηλές φιλοδοξίες που έχει για τη φετινή σεζόν καθώς πλέον είναι ξεκάθαρο ότι συγκαταλέγεται μέσα στα φαβορί για την άνοδο.
Κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο ο Μαροκινός, ο οποίος μετά τον Ολυμπιακό επέστρεψε στη Γαλλία και πέρσι αγωνίστηκε στη Ναντ, γνώρισε την αποθέωση από φίλους της ομάδας.
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στα 39 του χρόνια αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη ατραξιόν του φετινού πρωταθλήματος με την Μαρκό να δείχνει με την συγκεκριμένη μεταγραφή τις υψηλές φιλοδοξίες που έχει για τη φετινή σεζόν καθώς πλέον είναι ξεκάθαρο ότι συγκαταλέγεται μέσα στα φαβορί για την άνοδο.
Κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο ο Μαροκινός, ο οποίος μετά τον Ολυμπιακό επέστρεψε στη Γαλλία και πέρσι αγωνίστηκε στη Ναντ, γνώρισε την αποθέωση από φίλους της ομάδας.
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