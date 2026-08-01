Πόρτα πόρτα οι αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, δείτε βίντεο
Πόρτα πόρτα οι αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, δείτε βίντεο
Οι εικόνες καταγράφουν τις προσπάθειες των δυνάμεων της Αστυνομίας στον Άγιο Νεκτάριο, το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα
Βίντεο από τις επιχειρήσεις των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που εκκενώνονται λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Οι αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενημερώνοντας κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν άμεσα τα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα.
Οι εικόνες καταγράφουν τις προσπάθειες των δυνάμεων της Αστυνομίας στον Άγιο Νεκτάριο, το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, καθώς το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να μαίνεται και να πλησιάζει κατοικημένες περιοχές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι αστυνομικοί κινούνται από σπίτι σε σπίτι, ενημερώνοντας πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσής τους, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού. Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις εκκένωσης, στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όπου απαιτείται στον απεγκλωβισμό πολιτών.
Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έξι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., δύο περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τέσσερις σταθμοί Ασφαλείας και οκτώ περιπολικά της Τροχαίας.
Οι εικόνες καταγράφουν τις προσπάθειες των δυνάμεων της Αστυνομίας στον Άγιο Νεκτάριο, το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, καθώς το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να μαίνεται και να πλησιάζει κατοικημένες περιοχές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι αστυνομικοί κινούνται από σπίτι σε σπίτι, ενημερώνοντας πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσής τους, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού. Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις εκκένωσης, στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όπου απαιτείται στον απεγκλωβισμό πολιτών.
Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έξι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., δύο περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τέσσερις σταθμοί Ασφαλείας και οκτώ περιπολικά της Τροχαίας.
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