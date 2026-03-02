Μάρκος Σεφερλής: Βεβαίως και θα έκανα ξανά πρωινό, ήταν κάτι που τάραξε τα νερά της τηλεόρασης
Τα 50άρια-60άρια τον πρώτο μήνα δείξανε ότι ο κόσμος ήθελε κάτι διαφορετικό, είπε για την περίοδο που παρουσίαζε πρωινή εκπομπή
Θετικός στην ιδέα να παρουσιάσει ξανά πρωινή εκπομπή είναι ο Μάρκος Σεφερλής, υποστηρίζοντας ότι, όταν είχε κάνει, είχε ταράξει τα νερά της συγκεκριμένης ζώνης, αλλά και της τηλεόρασης γενικά. Σχολιάζοντας τα υψηλά ποσοστά που είχαν σημειωθεί, ο κωμικός επισήμανε πως αποδείχτηκε ότι οι τηλεθεατές είχαν ανάγκη να δουν κάτι διαφορετικό.
«Βεβαίως και θα ξανάκανα πρωινό, ήταν κάτι που νομίζω τάραξε λίγο τα νερά της πρωινής ζώνης, της τηλεόρασης. Αυτός ήταν και ο σκοπός που πήγα να κάνω το πρωινό στο Mega. Το 70% της πρώτης μέρας αλλά και τα 50άρια-60άρια τον πρώτο μήνα δείξανε ότι ο κόσμος ήθελε να δει κάτι διαφορετικό», ξεκαθάρισε ο Μάρκος Σεφερλής στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.
«Μετά λίγο αλλοιώσαμε το περιεχόμενο, το κάναμε μία απ’ τα ίδια γιατί έτσι… ήθελαν. Και πήγαμε σε ένα επίπεδο 27 με 30% μέχρι το τέλος της σεζόν. Νούμερα που τώρα ας πούμε δεν υπάρχουνε», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Αναφερόμενος στην παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού 5Χ5, σημείωσε: «Νομίζω ότι το 5Χ5 θα ήθελα να το ξανακάνω, γιατί είναι ένα παιχνίδι που μου ταίριαζε πάρα πολύ. Το αγάπησε κι ο κόσμος με μένα παρουσιαστή, τουλάχιστον αυτό μου λέγανε όσο το παρουσίαζα εγώ. Δεν ξέρω τη συνέχεια, την πορεία του με τον Θάνο τον Κιούση, τι έγινε».
Πέρα από την τηλεοπτική του παρουσία, ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε επίσης για τον γιο του και το πώς διαχειρίζεται τη δημοσιότητα που συνοδεύει τη ζωή των γονιών του. Όπως τόνισε, το παιδί του ποτέ δεν θέλησε να επωφεληθεί. «Ο γιος μας έχει καταλάβει ότι έχει δύο πετυχημένους γονείς, γιατί βλέπει την αγάπη του κόσμου, αλλά ποτέ δεν τον έχω δει να το εκμεταλλεύεται, να το χρησιμοποιεί. Αντιμετωπίζουμε τα δημοσιεύματα χωρισμού όλα αυτά τα χρόνια με γέλιο και χιούμορ, ξέρουμε ότι είναι μέρος του παιχνιδιού», διευκρίνισε.
