Νέα ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ: Στις φλόγες μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης
Νέα ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ: Στις φλόγες μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης
Πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια να κατασβέσουν την πυρκαγιά
Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ.
«Ως αποτέλεσμα της επαίσχυντης ιρανικής επίθεσης εναντίον του Κουβέιτ, ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ήταν ο στόχος επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε ορισμένες εγκαταστάσεις», δήλωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Νερού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στο X, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια να κατασβέσουν την πυρκαγιά.
«Ως αποτέλεσμα της επαίσχυντης ιρανικής επίθεσης εναντίον του Κουβέιτ, ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ήταν ο στόχος επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε ορισμένες εγκαταστάσεις», δήλωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Νερού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στο X, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια να κατασβέσουν την πυρκαγιά.
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