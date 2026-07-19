Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Φωτιά στην Εύβοια κοντά σε σπίτια και σε εργοστάσιο - Ήχησε 112
Φωτιά στην Εύβοια κοντά σε σπίτια και σε εργοστάσιο - Ήχησε 112
Η φωτιά καίει στο Μηλάκι Αλιβερίου
UPD:
Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στο Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλιβερίου για φωτιά στον οικισμό στην Εύβοια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του Ριζόκαστρου κοντά σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ενώ πριν από λίγο ήχησε και 112. Στο Μηλάκι βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Στρουμπούλης.
Οι πρώτες εικόνες
πηγή: evima
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ενώ πριν από λίγο ήχησε και 112. Στο Μηλάκι βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Στρουμπούλης.
Οι πρώτες εικόνες
πηγή: evima
UPD:
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