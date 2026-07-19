Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Κουκουλοφόροι έριξαν βενζίνη και έβαλαν φωτιά σε καφετέρια στη Νεμέα, καρέ καρέ η εμπρηστική επίθεση
Κουκουλοφόροι έριξαν βενζίνη και έβαλαν φωτιά σε καφετέρια στη Νεμέα, καρέ καρέ η εμπρηστική επίθεση
Δύο κουκουλοφόροι έφτασαν με μοτοσικλέτα, έριξαν εύφλεκτο υγρό στην είσοδο και στο εσωτερικό του καταστήματος και εξαφανίστηκαν - Την υπόθεση ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου σε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας.
Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το korinthostv.gr, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα. Αφού στάθμευσαν το δίκυκλο, περιέλουσαν με βενζίνη την είσοδο του καταστήματος, ενώ έριξαν ποσότητα του εύφλεκτου υγρού και στο εσωτερικό, μέσω της σχισμής της πόρτας.
Στη συνέχεια άναψαν τη φωτιά με αναπτήρα και τράπηκαν αμέσως σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο με κατεύθυνση που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να επεκταθούν σε ολόκληρο το κατάστημα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο σημείο, καθώς η καφετέρια βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και γειτονικές περιουσίες.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.
Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το korinthostv.gr, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα. Αφού στάθμευσαν το δίκυκλο, περιέλουσαν με βενζίνη την είσοδο του καταστήματος, ενώ έριξαν ποσότητα του εύφλεκτου υγρού και στο εσωτερικό, μέσω της σχισμής της πόρτας.
Στη συνέχεια άναψαν τη φωτιά με αναπτήρα και τράπηκαν αμέσως σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο με κατεύθυνση που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να επεκταθούν σε ολόκληρο το κατάστημα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο σημείο, καθώς η καφετέρια βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και γειτονικές περιουσίες.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.
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