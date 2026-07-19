Συνεδριάζει τη Δευτέρα η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει, υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
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