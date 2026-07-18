Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Φορτηγό έσπασε τις διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Εθνική Οδός φορτηγό Αρχαία Νεμέα

Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Φορτηγό έσπασε τις διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Φορτηγό έσπασε τις διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένα φορτηγό, που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα και κινείτο στο ρεύμα προς Τρίπολη.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τους τρεις επιβάτες του αυτοκινήτου, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς φέρουν σοβαρά τραύματα. 

Στην περιοχή που συνέβη το τροχαίο διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και καταγράφηκαν μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές.
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