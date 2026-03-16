Μονακό Απαγορευμένο: Το προγαμιαίο συμβόλαιο, η «εξαφάνιση» της πριγκίπισσας, ο εξώγαμος γιος - Τα άπλυτα του Αλβέρτου και της Σαρλίν στη φόρα
Όλα όσα ισχυρίζεται ο πρώην οικονομικός διαχειριστής του Παλατιού, Κλοντ Παλμερό, όπως τα αποκαλύπτει στο βιβλίο του «Monaco Interdit»
Το φωτοστέφανο δεν ταιριάζει στον Αλβέρτο, είναι γνωστό. Η Καρολίνα και η Στεφανί μπορεί να ήταν εκείνες που τάιζαν καθημερινά τους κροκόδειλους του κουτσομπολιού σε όλο τον κόσμο με τους έρωτες και τις εκκεντρικές επιλογές τους, αλλά τελικά τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, που λέει και ο ποιητής. Ο φαινομενικά ήσυχος και αδιάφορος Αλβέρτος, για τον οποίο κουβέντα δεν είχε ακουστεί ποτέ για τα προσωπικά του -σε σημείο κάποιοι τότε να αναρωτιούνται αν ποτέ θα παντρευτεί-, αποφάσισε να πάρει τη ρεβάνς και να χαρίσει τρεις φορές πλατινένια κουτσομπολιά από τότε που πέθανε ο πατέρας του, πρίγκιπας Ρενιέ (2005).
Ολα αυτά και πολλά περισσότερα, γεγονότα που δεν ήταν γνωστά μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, έκλεισε μέσα στις 336 σελίδες του βιβλίου του «Monaco Interdit» (Μονακό Απαγορευμένο, εκδόσεις Nouveau Monde), ο πλέον έμπιστος άνθρωπος του Ρενιέ και στη συνέχεια ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλβέρτου: ο Κλοντ Παλμερό. Ενας άνδρας που, όπως ισχυρίζεται, πολλές φορές αναγκάστηκε να διευρύνει τις αρμοδιότητές του πέρα από τις οικονομικές, άλλες φορές για να καλύψει και άλλες φορές για να θάψει ατασθαλίες και ντροπιαστικά περιστατικά του πρίγκιπα Αλβέρτου, μόνο και μόνο για να προστατέψει την τιμή του Στέμματος.
Και όλα αυτά μέχρι πριν από τρία χρόνια. Οπως περιγράφει ο ίδιος, ξαφνικά, κι ενώ το Παλάτι κλυδωνιζόταν ήδη από αποκαλύψεις για οικονομικά σκάνδαλα, βρέθηκαν κάποιοι αποδιοπομπαίοι τράγοι, με πρώτο όνομα στη λίστα το δικό του. Ομως, η απομάκρυνσή του από το Παλάτι κάθε άλλο παρά ήσυχη αποδείχτηκε. Καθώς οι, κατασκευασμένες, όπως ισχυρίζεται, κατηγορίες στο πρόσωπό του έγιναν μέσω μιας ανώνυμης ιστοσελίδας, ο άλλοτε έμπιστος του πρίγκιπα αποφάσισε να πάρει το παιχνίδι στα χέρια του και να περάσει στην αντεπίθεση: κάθισε και έγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα ήξερε και δεν ήξερε, μυστικά και ψέματα που μέχρι τότε κρατούσε μόνο για τον εαυτό του. Στο βιβλίο του -το οποίο, σημειωτέον, δεν πωλείται στο πριγκιπάτο!- ο Παλμερό προσπαθεί να καθαρίσει το όνομά του, αλλά και να προειδοποιήσει τον Αλβέρτο πως ο πόλεμος που ξεκίνησε ο πρίγκιπας στο πρόσωπό του δεν θα έχει καλό τέλος. Ετσι, αναφέρει με παραστατικότητα γεγονότα που δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι είναι αληθινά.
Ανάμεσα στις αποκαλύψεις προκαλούν ιδιαίτερο θόρυβο όσα αφορούν την προσωπική ζωή του Μονεγάσκου πρίγκιπα. Ο Παλμερό, ούτε λίγο ούτε πολύ, αναφέρει πως το προγαμιαίο συμβόλαιο που συνέταξε ο ίδιος για λογαριασμό του Αλβέρτου περιελάμβανε δύο απαράβατους όρους: πρώτον, ότι δεν θα υπάρξει διαζύγιο για τουλάχιστον δέκα χρόνια (δηλαδή μέχρι το 2021) και, δεύτερον, ότι η πριγκίπισσα Σαρλίν θα του χάριζε οπωσδήποτε άρρενα διάδοχο. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν έπεσε στην αντίληψή του κάποια πρόθεση της Σαρλίν, λίγο πριν από τον γάμο της, να το σκάσει και να εξαφανιστεί, πιεζόμενη από τις πρόσφατες τότε αποκαλύψεις για τα εξώγαμα του μέλλοντα συζύγου της.
Ομως, πλέον η φήμη ότι οι νεόνυμφοι έμειναν σε διαφορετικά ξενοδοχεία κατά τον μήνα του μέλιτος στη Νότια Αφρική επανέρχεται δριμύτερη. «Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές», λέει ο ίδιος και συμπληρώνει χαρακτηριστικά πως «η πριγκιπική οικογένεια απέχει πολύ από την εικόνα που έχουμε να βγάζει φωτογραφίες φορώντας χριστουγεννιάτικα πουλόβερ μπροστά σε ένα έλατο στην Κουρσεβέλ». Σε άλλο σημείο, ο συγγραφέας του βιβλίου αναφέρει την άσχημη ψυχολογική κατάσταση της Σαρλίν, η οποία, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, την οδήγησε σε νευρικό κλονισμό, με αποτέλεσμα κατά την περίοδο 2021-2022 να «εξαφανιστεί» από το Παλάτι.
Βέβαια, η επίσημη θέση του Παλατιού, όσο και της ίδιας, ήταν διαφορετική: ειπώθηκε πως έπειτα από χειρουργικές επεμβάσεις στη Νότιο Αφρική, εξαιτίας μιας λοίμωξης, ακολούθησε νοσηλεία σε κλινική στην Ελβετία, ενώ η ίδια έκανε λόγο για κατάρρευση και ανάγκη ανάρρωσης. Ο Παλμερό, πλέον, εκ των υστέρων, δικαιολογεί και τις απίστευτα μεγάλες σπατάλες που έκανε η Σαρλίν προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δυστυχία της και να προκαλέσει το ενδιαφέρον. «Δεν είχα καταλάβει πόσο δυστυχισμένη και ξεριζωμένη αισθανόταν», λέει. Στο βιβλίο, όμως, κακές σχέσεις αναφέρει πως έχει η πριγκίπισσα και με τη μεγαλύτερη αδελφή του συζύγου της, την Καρολίνα.
Ο Παλμερό αποκαλύπτει ότι έκρυβε στο χρηματοκιβώτιό του συμφωνίες σιωπής και ντοκουμέντα που δεν έπρεπε να δουν το φως του ήλιου ποτέ, επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν ολέθριο για τον Αλβέρτο. «Εκανα επίπονες ενέργειες για εκείνον, για να προστατεύσω τη φήμη και την ιδιωτική του ζωή», λέει. Ετσι, ισχυρίζεται πως κατέβαλε χρήματα σε μια γυναίκα για να αποκτήσει κάποιες εξαιρετικά άβολες φωτογραφίες του πρίγκιπα. Παράλληλα, ανέλαβε να μεταβιβάσει σεβαστά περιουσιακά στοιχεία στα δύο εξώγαμα παιδιά του Αλβέρτου, τον Αλεξάντρ και την Τζάζμιν Γκρέις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λέει πως ήταν ο χειρισμός της «υπόθεσης Αλεξάντρ», του γιου δηλαδή που απέκτησε με μια αεροσυνοδό από το Κονγκό.
Η αναγνώριση του γιου του παρέμεινε μυστική μέχρι τον θάνατο του Ρενιέ το 2005, καθώς αν ο πατέρας του μάθαινε την ύπαρξη εξώγαμου παιδιού, οι εξελίξεις για τη διαδοχή του θρόνου θα ήταν απρόβλεπτες. «Η πριγκίπισσα Καρολίνα έφτασε πολύ κοντά στο να ηγηθεί του πριγκιπάτου», λέει με έμφαση.
Και κάτι τελευταίο από τα όσα αποκαλύπτει ο Παλμερό. Οπως λέει, το 2012, δηλαδή μόλις έναν χρόνο έπειτα από τον, κατά τα άλλα, πριγκιπικό γάμο, ο πρώην έμπιστος διαχειριστής του Παλατιού κλήθηκε να ενοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα προκειμένου να έχει ο πρίγκιπας μυστικές προσωπικές συναντήσεις. Ο Παλμερό γράφει με λεπτομέρειες πώς δυσκολεύτηκε να σβήσει τα ίχνη της ενοικίασης για να μη μαθευτεί στον Τύπο και, βέβαια, στη Σαρλίν. Ακολουθεί η αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε, μέσω του εκδοτικού του οίκου, στο ελληνικό «Gala», δίνοντας τη δική του εκδοχή στα «πώς» και στα «γιατί».
GALA: Γιατί αποφασίσατε να δημοσιεύσετε αυτό το βιβλίο σήμερα;
ΚΛΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡΟ: Για πάνω από 20 χρόνια εργάστηκα με απόλυτη διακριτικότητα. Η σιωπή ήταν αναπόσπαστο μέρος του ρόλου μου. Ομως μετά τη βίαιη απομάκρυνσή μου το 2023 και τη διαδοχή δικαστικών και μιντιακών επιθέσεων που υπέστην, έκρινα ότι αυτή η σιωπή δεν ήταν πλέον βιώσιμη. Αυτό το βιβλίο είναι μια απάντηση γιατί αποκαλύπτει την αλήθεια. Στόχος του είναι να αποκαταστήσει γεγονότα, να υπερασπιστεί την τιμή μου, αλλά, κυρίως, να φωτίσει τη λειτουργία ενός συστήματος που προσπάθησα να αλλάξω εκ των έσω.
G.: Ποιο είναι το κύριο αντικείμενο του «Monaco Interdit»;
Κ.Π.: Το βιβλίο αυτό δεν είναι ούτε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ούτε λίβελος. Είναι μια τεκμηριωμένη μαρτυρία για τις παρεκκλίσεις και τις δυσλειτουργίες της μονεγασκικής εξουσίας, για τον κεντρικό ρόλο του real estate στην οικονομία της χώρας, καθώς και για τους μηχανισμούς αδιαφάνειας και κλειστής «παρέας» που εμποδίζουν την ακτινοβολία του πριγκιπάτου. Περιγράφω επίσης τι συμβαίνει όταν επιχειρεί κανείς να εισαγάγει περισσότερη διαφάνεια και ισονομία σε ένα σύστημα που, κατά κάποιον τρόπο, κλείνει τα μάτια στη χρόνια, ενδημική διαφθορά.
G.: Ησασταν για χρόνια άνθρωπος του παρασκηνίου. Γιατί μιλάτε τώρα;
Κ.Π.: Επειδή εξαναγκάστηκα να βγω από το σκοτάδι. Οταν ψευδή δεδομένα για μένα δημοσιοποιήθηκαν μαζικά στο Διαδίκτυο, όταν απομακρύνθηκα, διώχθηκα, συκοφαντήθηκα δημόσια, κατάλαβα ότι ούτε η σιωπή ούτε η μονεγασκική Δικαιοσύνη με προστάτευαν. Από εκεί και πέρα, το να μιλήσω έγινε όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον. Για μένα, αλλά και για την τιμή του Μονακό που δεν το αξίζει αυτό.
G.: Φοβάστε αντιδράσεις ή αντίποινα μετά την έκδοση;
Κ.Π.: Οταν έχεις περάσει όσα πέρασα εγώ, ο φόβος δεν έχει θέση. Γνωρίζω ότι αυτό το βιβλίο θα ενοχλήσει λοξές «ρουτίνες» και προνόμια. Πιστεύω όμως βαθιά ότι ο δημόσιος διάλογος, η διαφάνεια και η αλήθεια είναι προτιμότερα από τη σιωπή και την ομερτά.
G.: Τι θα λέγατε σε όσους αμφισβητούν τον λόγο σας;
Κ.Π.: Θα τους έλεγα να διαβάσουν το βιβλίο. Εκεί εκθέτω με ακρίβεια γεγονότα, ημερομηνίες, αδιαφανείς μηχανισμούς και σοβαρά κενά. Ο καθένας είναι ελεύθερος να σχηματίσει άποψη, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε έντιμη και πλήρη ανάγνωση του κειμένου, όχι σε καρικατούρες ή προϋποθέσεις.
G.: Φοβάστε διώξεις για δυσφήμηση, ιδίως από την πριγκιπική οικογένεια;
Κ.Π.: Η δυσφήμηση προϋποθέτει ισχυρισμό ψευδών γεγονότων. Οσα αφηγούμαι αντιστοιχούν στη δική μου άμεση εμπειρία και σε συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν αποδίδω προθέσεις, δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις. Περιγράφω ένα σύστημα, πρακτικές και εκτροπές. Ο καθένας μπορεί να τα αμφισβητήσει, αλλά όχι να αρνηθεί το προφανές και την πραγματικότητα.
G.: Κάποιοι θα μιλήσουν για προδοσία. Πώς αντιδράτε;
Κ.Π.: Η λέξη «προδοσία» συχνά χρησιμοποιείται για να φιμώσει όσους θέλουν να αναδείξουν μια αλήθεια που επιχειρείται να καλυφθεί. Η μαρτυρία δεν είναι προδοσία. Είναι ανάληψη ευθύνης για όσα γνωρίζει κανείς, ιδίως όταν η κουλτούρα σιωπής χρησιμοποιείται για να κρύψει αξιοθρήνητες πρακτικές και σοβαρές δυσλειτουργίες. Μόνο μια αυθεντική διαφάνεια και η πλήρης αποκατάσταση του κράτους δικαίου μπορούν να «θεραπεύσουν» το πριγκιπάτο, που δυστυχώς έχασε τον μίτο της οπτικής που προέβαλε ο πρίγκιπας κατά την άνοδό του στον θρόνο το 2005. Σήμερα, ο πρίγκιπας θα ήταν σοφό να επανέλθει σε εκείνο το παλαιότερο όραμα, στο οποίο πίστευα, όπως και πολλοί Μονεγάσκοι.
G.: Γιατί επιλέξατε τη λύση του βιβλίου και όχι μόνο τη Δικαιοσύνη;
Κ.Π.: Ο χρόνος της Δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα μακρύς, ειδικά στο Μονακό, όπου συνοδεύεται από εμπόδια κάθε είδους. Το βιβλίο επιτρέπει να απελευθερωθούν ο λόγος και η αλήθεια, να δοθεί πλαίσιο και να γίνει κατανοητό αυτό που αλλιώς θα έμενε τεχνικό ή δυσπρόσιτο για τους περισσότερους. Δεν υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη· της προσφέρει όμως μια νέα συνολική οπτική και πολύτιμα στοιχεία ενημέρωσης.
G.: Τι θα λέγατε σε όλους όσοι πιστεύουν ότι «κάποια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται»;
Κ.Π.: Η Ιστορία δείχνει ότι ακριβώς αυτές οι ζώνες σιωπής επιτρέπουν καταχρήσεις και υπερβάσεις εξουσίας. Η διαφάνεια δεν είναι πάντα άνετη, αλλά είναι σωτήριος καταλύτης. Πιστεύω βαθιά ότι το γενικό συμφέρον πρέπει να υπερισχύει έναντι της διατήρησης ενός επίσημου, απατηλού αφηγήματος.
