Γέννησε η σύντροφος του Φέντεζ, ο Ιταλός ράπερ έγινε πατέρας για τρίτη φορά
Γέννησε η σύντροφος του Φέντεζ, ο Ιταλός ράπερ έγινε πατέρας για τρίτη φορά
«Τόσο μεγάλη χαρά», έγραψε ο πρώην σύζυγος της Κιάρα Φεράνι και δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο με το νεογέννητο μωρό
Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Φέντεζ, καθώς η σύντροφός του έφερε στον κόσμο το παιδί τους.
Ο ράπερ ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νεογέννητο μωρό από το μαιευτήριο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Φέντεζ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Τόσο μεγάλη χαρά». Στα στιγμιότυπα παρουσιάζεται ο ίδιος αγκαλιά με το παιδί και τη Τζούλια Χόνεγκερ με την οποία διατηρεί σχέση από το καλοκαίρι του 2025, ενώ σε κάποιες φωτογραφίες ο ράπερ δείχνει κάποιες παιδικές ζωγραφίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η είδηση για την εγκυμοσύνη της 23χρονης συντρόφου του Φέντεζ είχε γίνει γνωστή τον Απρίλιο, με το ζευγάρι να την επιβεβαιώνει ανεβάζοντας ένα βίντεο με τους δυο τους να περπατούν πιασμένο χέρι χέρι, με τη Χόνεγκερ να φοράει τζιν και αμάνικο T-shirt, που άφηνε ακάλυπτο ένα μέρος της φουσκωμένης κοιλιάς της. Στη συνέχεια του κλιπ, αντάλλασαν ένα φιλί στο στόμα.
Ο ράπερ ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νεογέννητο μωρό από το μαιευτήριο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Φέντεζ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Τόσο μεγάλη χαρά». Στα στιγμιότυπα παρουσιάζεται ο ίδιος αγκαλιά με το παιδί και τη Τζούλια Χόνεγκερ με την οποία διατηρεί σχέση από το καλοκαίρι του 2025, ενώ σε κάποιες φωτογραφίες ο ράπερ δείχνει κάποιες παιδικές ζωγραφίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η είδηση για την εγκυμοσύνη της 23χρονης συντρόφου του Φέντεζ είχε γίνει γνωστή τον Απρίλιο, με το ζευγάρι να την επιβεβαιώνει ανεβάζοντας ένα βίντεο με τους δυο τους να περπατούν πιασμένο χέρι χέρι, με τη Χόνεγκερ να φοράει τζιν και αμάνικο T-shirt, που άφηνε ακάλυπτο ένα μέρος της φουσκωμένης κοιλιάς της. Στη συνέχεια του κλιπ, αντάλλασαν ένα φιλί στο στόμα.
Ο ράπερ έχει αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά από τον γάμο του με την Κιάρα Φεράνι, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2024.
@fedez
❣️♬ som original - trickszx:(
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα