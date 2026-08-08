Συνελήφθη ένα ακόμη μέλος της συμμορίας του «Έντικ» στο Παλαιό Φάληρο
Συνελήφθη ένα ακόμη μέλος της συμμορίας του «Έντικ» στο Παλαιό Φάληρο
Πρόκειται για έναν 49χρονο άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του
Στη σύλληψη ενός ακόμη μέλους της οργάνωσης που ηγείται ο «Εντικ» προχώρησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στο Παλαιό Φάληρο. Ο λόγος για έναν 49χρονο άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο άνδρας που τον έκρυβε στο σπίτι του, φέρονται να εκβίαζαν επανειλημμένως έναν ιδιώτη απαιτώντας χρήματα για «δουλειά», σχετική με το εμπόριο λαθραίων τσιγάρων.
Να σημειωθεί ότι ο συνεργός του είχε συλληφθεί έναν χρόνο πριν ως φυγόποινος για την ίδια υπόθεση.
Υπενθυμίζεται πως χθες οι Αρχές της Γερμανίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 31χρονου, επίσης μέλους της οργάνωσης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Η μία εκτέλεση για την οποία κατηγορείται ο 31χρονος είναι αυτή του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Ζαμπόν» και έπεσε νεκρός στις 14/1/2024 στην ενέδρα που του έστησαν έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο.
Να σημειωθεί ότι ο συνεργός του είχε συλληφθεί έναν χρόνο πριν ως φυγόποινος για την ίδια υπόθεση.
Υπενθυμίζεται πως χθες οι Αρχές της Γερμανίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 31χρονου, επίσης μέλους της οργάνωσης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Η μία εκτέλεση για την οποία κατηγορείται ο 31χρονος είναι αυτή του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Ζαμπόν» και έπεσε νεκρός στις 14/1/2024 στην ενέδρα που του έστησαν έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο.
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