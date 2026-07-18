Η τρυφερή ανάρτηση του Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του και τα βίντεο με τις βουτιές σε καταρράκτες
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Κρις Χέμσγουορθ Έλσα Πατάκι Γενέθλια

Η τρυφερή ανάρτηση του Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του και τα βίντεο με τις βουτιές σε καταρράκτες

Χρόνια πολλά υπέροχη, έγραψε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός για την Έλσα Πατάκι

Η τρυφερή ανάρτηση του Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του και τα βίντεο με τις βουτιές σε καταρράκτες
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του στην οποία δημοσίευσε βίντεο από τις βουτιές τους σε καταρράκτες.

Η Έλσα Πατάκι έκλεισε τα 50 και ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη, κάνοντας λόγο για την αγάπη της για περιπέτεια, την οποία μοιράζονται.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε φαίνεται η ίδια αρχικά να βουτά από μεγάλο υψόμετρο, ενώ σε επόμενο κλιπ χαμογελά στην κάμερα. Σε άλλο βίντεο που ανέβασε ο Χέμσγουορθ η Πατάκι τον σπρώχνει στον καταρράκτη και έπειτα βουτά και εκείνη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός έγραψε για την αγαπημένη του: «Χρόνια πολλά στην παντοτινά περιπετειώδη, γεμάτη ζωντάνια, που αγαπά τη διασκέδαση και τις καλές στιγμές που κυλούν ασταμάτητα, υπέροχη Έλσα Πατάκι».

Δείτε την ανάρτηση



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Στην ανάρτηση υπάρχει και μία φωτογραφία του ζευγαριού, που ποζάρει αγκαλιά, χαμογελώντας στην κάμερα.

Η τρυφερή ανάρτηση του Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του και τα βίντεο με τις βουτιές σε καταρράκτες
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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