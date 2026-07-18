Η τρυφερή ανάρτηση του Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του και τα βίντεο με τις βουτιές σε καταρράκτες
Η τρυφερή ανάρτηση του Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του και τα βίντεο με τις βουτιές σε καταρράκτες
Χρόνια πολλά υπέροχη, έγραψε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός για την Έλσα Πατάκι
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Κρις Χέμσγουορθ για τα γενέθλια της συζύγου του στην οποία δημοσίευσε βίντεο από τις βουτιές τους σε καταρράκτες.
Η Έλσα Πατάκι έκλεισε τα 50 και ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη, κάνοντας λόγο για την αγάπη της για περιπέτεια, την οποία μοιράζονται.
Στα στιγμιότυπα που ανέβασε φαίνεται η ίδια αρχικά να βουτά από μεγάλο υψόμετρο, ενώ σε επόμενο κλιπ χαμογελά στην κάμερα. Σε άλλο βίντεο που ανέβασε ο Χέμσγουορθ η Πατάκι τον σπρώχνει στον καταρράκτη και έπειτα βουτά και εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός έγραψε για την αγαπημένη του: «Χρόνια πολλά στην παντοτινά περιπετειώδη, γεμάτη ζωντάνια, που αγαπά τη διασκέδαση και τις καλές στιγμές που κυλούν ασταμάτητα, υπέροχη Έλσα Πατάκι».
Δείτε την ανάρτηση
Στην ανάρτηση υπάρχει και μία φωτογραφία του ζευγαριού, που ποζάρει αγκαλιά, χαμογελώντας στην κάμερα.
Η Έλσα Πατάκι έκλεισε τα 50 και ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη, κάνοντας λόγο για την αγάπη της για περιπέτεια, την οποία μοιράζονται.
Στα στιγμιότυπα που ανέβασε φαίνεται η ίδια αρχικά να βουτά από μεγάλο υψόμετρο, ενώ σε επόμενο κλιπ χαμογελά στην κάμερα. Σε άλλο βίντεο που ανέβασε ο Χέμσγουορθ η Πατάκι τον σπρώχνει στον καταρράκτη και έπειτα βουτά και εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός έγραψε για την αγαπημένη του: «Χρόνια πολλά στην παντοτινά περιπετειώδη, γεμάτη ζωντάνια, που αγαπά τη διασκέδαση και τις καλές στιγμές που κυλούν ασταμάτητα, υπέροχη Έλσα Πατάκι».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην ανάρτηση υπάρχει και μία φωτογραφία του ζευγαριού, που ποζάρει αγκαλιά, χαμογελώντας στην κάμερα.
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