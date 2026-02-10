Κρις Χέμσγουορθ για την πρόταση γάμου στην Έλσα Πατάκι: Υπήρχε μια ενέργεια του τύπου "δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω αυτή τη στιγμή"
Κρις Χέμσγουορθ για την πρόταση γάμου στην Έλσα Πατάκι: Υπήρχε μια ενέργεια του τύπου "δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω αυτή τη στιγμή"
Ο ηθοποιός μίλησε για τον κάθε άλλο πέρα από ρομαντικό τρόπο που ζήτησε από τη σύζυγό του να τον παντρευτεί
Για την πρόταση γάμου που έκανε στην Έλσα Πατάκι και την απόφασή τους να παντρευτούν γενικότερα μίλησε ο Κρις Χέμσγουορθ, σημειώνοντας πως μόνο ρομαντική δεν θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς.
Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Fitzy, Wippa & Kate» τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου δήλωσε πως η απόφασή τους να παντρευτούν έμοιαζε περισσότερο με «συμφωνία» παρά με κινηματογραφική στιγμή. «Το είχαμε συζητήσει πριν καν της κάνω πρόταση. Ήταν κάπως “ναι, γιατί όχι;”», ανέφερε γελώντας, παραδεχόμενος ότι έτσι «χάθηκε όλος ο ενθουσιασμός της προετοιμασίας».
Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε αστειευόμενος: «Υπήρχε μια ενέργεια του τύπου “Γιατί όχι; Δεν έχω κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή, βλέπουμε πώς θα πάει”». Ο Χέμσγουορθ, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την Ισπανίδα ηθοποιό, άφησε να εννοηθεί ότι η Έλσα Πατάκι δεν έχει ξεχάσει ακόμη τον καθόλου ρομαντικό τρόπο της πρότασης. «Νομίζω ότι ακόμη το σκέφτεται», είπε με νόημα.
Ακόμη πιο αμήχανη, όπως παραδέχθηκε, ήταν η ίδια η στιγμή της πρότασης, καθώς παρότι η Πατάκι γνώριζε ότι επρόκειτο να γίνει, εκείνος έκρυψε το δαχτυλίδι μέσα σε ένα κουτί σοκολάτες. «Το είχα στην τσέπη μου και σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνω κάτι “κουλ”. Αυτή ήταν όλη η δημιουργικότητά μου», επισήμανε.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε στις αρχές του 2010 μέσω κοινού ατζέντη και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα, με τον γάμο να ακολουθεί τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Από το 2015 ζουν μόνιμα στην Αυστραλία, σε μια πολυτελή έπαυλη στο Μπάιρον Μπέι, μαζί με τα τρία τους παιδιά, την 13χρονη Ίντια Ρόουζ και τους 11χρονους δίδυμους γιους τους, Σάσα και Τρίσταν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Chris Hemsworth reveals the brutally unromantic way he proposed to wife Elsa Pataky: 'I've got nothing better at the moment' https://t.co/3kVictw6xS— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 10, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
