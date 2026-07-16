Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν είναι σε θέση να μιλήσει ακόμα για τον χαμό της Μάρως Κοντού, είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας





Οι δύο ηθοποιοί υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι και άφησαν ιστορία με την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και με αφορμή



Ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου μας συνδέει βαθιά φιλία και συνεργασίες πολλών χρόνων. Δεν είναι σε θέση να μιλήσει ακόμα για τον χαμό της Μάρως. Βρίσκεται και σε περιοδεία αυτή τη στιγμή, δεν είναι καν στην Αθήνα. Θα μιλήσει όταν αυτός είναι έτοιμος».



Μεγάλη απώλεια είναι για τον καλλιτεχνικό κόσμο αυτή της Μάρως Κοντού , όπως δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας , εξηγώντας παράλληλα πως ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν είναι ακόμα σε θέση να μιλήσει για εκείνη δημόσια.Οι δύο ηθοποιοί υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι και άφησαν ιστορία με την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και με αφορμή τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου όταν έμαθε για τον χαμό της, ο Σπύρος Μπιμπίλας ρωτήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» εάν έχει επικοινωνήσει μαζί του και εάν γνωρίζει πώς είναι.Ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου μας συνδέει βαθιά φιλία και συνεργασίες πολλών χρόνων. Δεν είναι σε θέση να μιλήσει ακόμα για τον χαμό της Μάρως. Βρίσκεται και σε περιοδεία αυτή τη στιγμή, δεν είναι καν στην Αθήνα. Θα μιλήσει όταν αυτός είναι έτοιμος».

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για τη Μάρω Κοντού

Ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε πως η Μάρω Κοντού ήταν μία ταλαντούχα γυναίκα που με ό,τι κι αν καταπιανόταν το έκανε με επιτυχία: «Για εμάς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια ο θάνατος της Μάρως Κοντού, γιατί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, που ασχολήθηκε και με τόσους άλλους τομείς. Ήταν μία πολυσχιδής προσωπικότητα, που παντού, με ό,τι ασχολιότανε, το κατάφερνε με καταπληκτική επιτυχία», είπε.Και πρόσθεσε: «Τη γνώριζα πολύ καλά. Δεν έτυχε ποτέ να συνεργαστούμε. Μας συνδέει όμως μία πολύ φιλική αγάπη. Ήταν πολύ φιλοσοφημένο άτομο. Το άκουσα σε πρόσφατη συνέντευξή της να λέει "Είμαστε περαστικοί". Δηλαδή γι’ αυτό και δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον τίτλο της σταρ, ενώ ήταν σταρ. Ήταν μάλλον αντιστάρ. Έλεγε ότι δεν είχε ούτε μία φωτογραφία δική της στο σπίτι γενικά, είχε κάτι το αντισυμβατικό σε όλο αυτό».Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρέτισε τη Μάρω Κοντού την Τετάρτη 15 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για τον θάνατό της, κοινοποιώντας μία φωτογραφία τους στη λεζάντα της οποίας έγραψε: «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».