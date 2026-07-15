Άννα Φόνσου για Μάρω Κοντού: Ήταν ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της
Άννα Φόνσου για Μάρω Κοντού: Ήταν ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της
Ήταν όμορφη, αλλά δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι, θα μας λείψει πολύ, δήλωσε η ηθοποιός
Ήταν όμορφη, αλλά δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι, θα μας λείψει πολύ, δήλωσε η ηθοποιός
Τη Μάρω Κοντού αποχαιρέτισε η Άννα Φόνσου, περιγράφοντας την ηθοποιό ως μια ισχυρή προσωπικότητα, που παρέμενε σταθερή στις απόψεις και τις αξίες της.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην εκπομπή Action Τώρα, λίγο με τη δυσάρεστη είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
Η Άννα Φόνσου τόνισε, ότι η εκλιπούσα ηθοποιός χάραξε σημαντική πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Όπως ανέφερε, ήταν πιστή στις αρχές της, ενώ πρόσθεσε πως ξεχώριζε για τη συνέπεια, το ήθος και τη μόρφωσή της. Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρότι ήταν μια ιδιαίτερα όμορφη γυναίκα, δεν στηρίχτηκε στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά στο ταλέντο και την καλλιέργειά της, προσθέτοντας πως η απουσία της θα είναι αισθητή.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο χάρος συνέχεια. Τι να πω για τη Μάρω; Τα λέει η καριέρα της, τα λέει το φέρσιμό της, τα λένε όλα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε, δεν μπορεί να ξεχαστούν άνθρωποι σαν τη Μάρω Κοντού. Ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Είχε ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός. Ήταν μία ασυνήθιστη γυναίκα για τις μέρες που βγήκε στο θέατρο, ήταν όμορφη, αλλά δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι. Θα μας λείψει πολύ».
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Η Μάρω Κοντού το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, που έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, αρχικά είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον «Άγιο Σάββα», όπου άφησε την τελευταία της πνοή.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην εκπομπή Action Τώρα, λίγο με τη δυσάρεστη είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
Η Άννα Φόνσου τόνισε, ότι η εκλιπούσα ηθοποιός χάραξε σημαντική πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Όπως ανέφερε, ήταν πιστή στις αρχές της, ενώ πρόσθεσε πως ξεχώριζε για τη συνέπεια, το ήθος και τη μόρφωσή της. Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρότι ήταν μια ιδιαίτερα όμορφη γυναίκα, δεν στηρίχτηκε στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά στο ταλέντο και την καλλιέργειά της, προσθέτοντας πως η απουσία της θα είναι αισθητή.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο χάρος συνέχεια. Τι να πω για τη Μάρω; Τα λέει η καριέρα της, τα λέει το φέρσιμό της, τα λένε όλα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε, δεν μπορεί να ξεχαστούν άνθρωποι σαν τη Μάρω Κοντού. Ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Είχε ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός. Ήταν μία ασυνήθιστη γυναίκα για τις μέρες που βγήκε στο θέατρο, ήταν όμορφη, αλλά δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι. Θα μας λείψει πολύ».
Δείτε το βίντεο
Η Μάρω Κοντού το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, που έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, αρχικά είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον «Άγιο Σάββα», όπου άφησε την τελευταία της πνοή.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
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